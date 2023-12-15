Кинолог Голубев рассказал, как приучить собаку к зимней одежде

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Одежда для собак позволяет защитить питомцев от холода, влаги и химических средств, которыми обрабатывают улицы. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как заранее приучить любимца носить одежду, чтобы прогулки были весёлыми и комфортными.
Специалист пояснил, что далеко не все собаки могут сразу пойти на прогулку в новом наряде, поскольку он стесняет движения, шуршит, да и сам процесс надевания комбинезона понравится не всем питомцам. Поэтому стоит тщательно выбирать одежду, учитывая размер животного. Также стоит отказаться от лишних аксессуаров, таких как шарф или смешная шапка, отдав предпочтение непродуваемому комбинезону и ботинкам.
Голубев призвал хозяев постепенно приучать домашних питомцев к новой одежде. Сначала стоит дать её обнюхать, потом аккуратно начать одевать, но если питомец противится, следует остановиться и дать собаке привыкнуть. Важно поощрять животное за спокойствие.
После того, как удалось надеть новый комбинезон на питомца, нужно дать ему походить в одежде дома, чтобы привыкнуть, а затем уже можно выходить на прогулку. Если действовать не спеша, собака быстро привыкнет и к самой одежде, и к процессу её надевания.
Для выбора правильной одежды нужно ориентироваться в первую очередь на комфорт. Чтобы узнать размер, необходимо провести несколько замеров:
Длина спины. По позвоночнику измерить длину собаки от холки до основания хвоста. Если у питомца объёмная грудная клетка, стоит выбрать одежду на размер больше.
Обхват груди. Измерить самую широкую часть грудной клетки, которая находится прямо за передними лапами. К полученному значению необходимо прибавить 3-5 сантиметров.
Обхват шеи. Его можно определить по размеру ошейника, но важно, чтобы одежда не душила собаку.
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Голубев призвал хозяев постепенно приучать домашних питомцев к новой одежде. Сначала стоит дать её обнюхать, потом аккуратно начать одевать, но если питомец противится, следует остановиться и дать собаке привыкнуть. Важно поощрять животное за спокойствие.
Для выбора правильной одежды нужно ориентироваться в первую очередь на комфорт. Чтобы узнать размер, необходимо провести несколько замеров:
Длина спины. По позвоночнику измерить длину собаки от холки до основания хвоста. Если у питомца объёмная грудная клетка, стоит выбрать одежду на размер больше.
Обхват груди. Измерить самую широкую часть грудной клетки, которая находится прямо за передними лапами. К полученному значению необходимо прибавить 3-5 сантиметров.
Обхват шеи. Его можно определить по размеру ошейника, но важно, чтобы одежда не душила собаку.
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Анастасия Чинкова