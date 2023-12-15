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Кинолог Голубев рассказал, как приучить собаку к зимней одежде

15 декабря 2023, 10:34
Фото: iStock/Okssi68

Фото: iStock/Okssi68

Одежда для собак позволяет защитить питомцев от холода, влаги и химических средств, которыми обрабатывают улицы. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как заранее приучить любимца носить одежду, чтобы прогулки были весёлыми и комфортными.
Специалист пояснил, что далеко не все собаки могут сразу пойти на прогулку в новом наряде, поскольку он стесняет движения, шуршит, да и сам процесс надевания комбинезона понравится не всем питомцам. Поэтому стоит тщательно выбирать одежду, учитывая размер животного. Также стоит отказаться от лишних аксессуаров, таких как шарф или смешная шапка, отдав предпочтение непродуваемому комбинезону и ботинкам.

Голубев призвал хозяев постепенно приучать домашних питомцев к новой одежде. Сначала стоит дать её обнюхать, потом аккуратно начать одевать, но если питомец противится, следует остановиться и дать собаке привыкнуть. Важно поощрять животное за спокойствие.


После того, как удалось надеть новый комбинезон на питомца, нужно дать ему походить в одежде дома, чтобы привыкнуть, а затем уже можно выходить на прогулку. Если действовать не спеша, собака быстро привыкнет и к самой одежде, и к процессу её надевания.

Для выбора правильной одежды нужно ориентироваться в первую очередь на комфорт. Чтобы узнать размер, необходимо провести несколько замеров:

Длина спины. По позвоночнику измерить длину собаки от холки до основания хвоста. Если у питомца объёмная грудная клетка, стоит выбрать одежду на размер больше.

Обхват груди. Измерить самую широкую часть грудной клетки, которая находится прямо за передними лапами. К полученному значению необходимо прибавить 3-5 сантиметров.

Обхват шеи. Его можно определить по размеру ошейника, но важно, чтобы одежда не душила собаку.

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В Челябинске двоих мужчин лишили гражданства за невыполнение обязанностей
В Челябинске двух россиян, не вставших на воинский учет, лишили гражданства
15 декабря 2023, 11:03

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

Двоих жителей Челябинской области лишили приобретенного гражданства РФ за невыполнение конституционных обязанностей, а именно прохождение воинской службы.
Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД. Сообщается, что бывшие иностранцы не только не выполнили положения ФЗ «О воинской обязанности», но и предоставили заведомо ложные данные для того, чтобы не проходить службу по призыву.

«Исходя из этого, Центральный суд Челябинска принял решение о прекращение российского гражданства, а затем, рассмотрев апелляционную жалобу, его оставил без изменений Челябинский областной суд», —информируют в МВД.
Когда и куда будет совершена депортация экс-россиян, не сообщается. 

Ранее сообщалось, что в Калуге задержали 10 подростков, совершавших нападения на мигрантов. Банда состояла из 10 человек: 9 парней и одной девушки. Лидерами оказались 16-летний школьник и 16-летний студент многопрофильного техникума.

Следователи считают, что именно эти двое парней собрали банду, целью которой было «физическое устранение лиц неславянского происхождения». Позже к ним захотели присоединиться ещё 7 парней, а также одна 14-летняя девушка.

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#челябинск
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#солдаты
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В Москве высота сугробов достигла максимума за почти полтора века
15 декабря 2023, 10:41

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В Москве образовались сугробы, которых 15 декабря не случалось за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости. По данным синоптика, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ составила к 9 часам утра 38 см, а в МГУ – 49 см при норме 15 см. 

До этого рекорд дня держался 104 года. В 1919 году сугробы достигали 32 см. 

По прогнозам метеорологов, к концу дня в Москве местами возникнут полуметровые сугробы.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов России наблюдается ухудшение погоды, в связи с чем отключение от энергоснабжения потребителей выросло до 228 тысяч человек. Об этом сообщает Минэнерго РФ в своём Telegram-канале. В ведомстве отметили, что отключение связано с нарушениями энергоснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.

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#москва
#снег
#погода
#новости
#общество
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В Подмосковье открылся новый ресторан авторской кухни
15 декабря 2023, 10:34

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На территории Московской области в преддверии Нового года открылся новый ресторан авторской кухни. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ресторан сети «Горошек» открылся в Королёве, особенностью которого является уютная камерная атмосфера.

С 2023 года в ресторане «Горошек» студенты с местным колледжем смогут проходить практику и в дальнейшем работать в ресторане по профессии.

«Региональным Минсельхозом инициировано первое соглашение о сотрудничестве с лидерами ресторанной отрасли.<…> Также было подписано трёхстороннее соглашение между Правительством региона в составе Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерством образования и Федерацией рестораторов и отельеров о включении в программу обучения рецептов, по которым ученики смогут готовить из продуктов локальных производителей», - поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что команда поваров ресторана регулярно участвует в организации праздничных мероприятий в городе, проводя мастер-классы по готовке вкусных блюд из простых и доступных ингредиентов.

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#студенты
#соглашение
#владислав мурашов
#министр
#профессии
#ресторан
#подмосковье
#королёв
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Более 200 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды
Минэнерго: без энергосбережения из-за непогоды остались 228 тысяч потребителей
15 декабря 2023, 10:02

Фото: iStock/Daria Kulkova

В ряде регионов России наблюдается ухудшение погоды, в связи с чем отключение от энергоснабжения потребителей выросло до 228 тысяч человек. Об этом сообщает Минэнерго РФ в своём Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что отключение связано с нарушениями энергоснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. 

Согласно данным Минэнерго на 06:00 мск, в Ростовской области без электроэнергии остались 78,5 тысяч потребителей, в ДНР – 103,3 тысячи человек, в ЛНР – 43,2 тысячи человек, а в Псковской области – 3,5 тысячи человек. 

В настоящее время сотрудники энергетических компаний проводят аварийно-восстановительные работы в этих регионах. 

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#электричество
#россия
#регионы
#не аварии
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В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов
15 декабря 2023, 09:37

Фото: istockphoto /Nataliya Rodina

В пятницу утром, 15 декабря, дороги Подмосковья загружены на 6 баллов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Кроме этого затруднено движение авто на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Рублёво-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Кроме этого министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области просит водителей и пешеходов внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию, а также соблюдать скоростной режим в связи в плохими погодными условиями 

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#движение
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#крым
#скоростной режим
#урал
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Аналитики назвали 10 самых востребованных специалистов с частичной занятостью в 2023 году
В Авито Работе назвали самых востребованных специалистов с частичной занятостью
15 декабря 2023, 09:00

Фото: IStock/Nordroden

Аналитики Авито Работы назвали специальности с частичной занятостью, которые наиболее востребованы на рынке труда. В топ вошли электрики со средней зарплатой в 65 тысяч рублей и менеджеры по работе с клиентами с зарплатой 33 тысячи рублей.
Как рассказали «Радио 1» эксперты сервиса, всего в течение 2023 года компании стали искать специалистов на неполный рабочий день в 3,3 раза чаще. Так, спрос на электриков вырос в 4,5 раз, на менеджеров по работе с клиентами – в 4,3 раза, на менеджеров по персоналу – в 4,1 раз.

Всего в топ-10 вошли монтажники, операторы call-центров, сварщики, репетиторы, электромонтажники, ремонтники и менеджеры по продажам, спрос на которых вырос меньше всего – таких вакансий на рынке занятости стало в 2,1 раза больше.

Самую большую зарплату предлагают сварщикам – в среднем 69 032 рубля в месяц, меньше всего оплачивается работа операторов call-центров – в среднем им предлагают 31 158 рублей.

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#работа
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#зарплата
#россия
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«Даже не возбудился»: Мужчины рассказали, как изменились отношения после секса вотроем
Reddit: Попробовавшие секс втроем мужчины рассказали что стало с их отношениями
15 декабря 2023, 07:50

Фото: istock / JackF

Мужчины рассказали, что стало с их отношениями после решения заняться сексом втроем. Свои истории они рассказали на Reddit.

Ряд мужчин признался, что пожалели о своем опыте. Им не понравилась необходимость удовлетворить сразу двух женщин, либо вообще не понравилась одна из партнерш. 

«Мне не понравилась вторая. Она неплохо выглядела, но была тупа как пробка. Настолько плоха, что я даже не возбудился от ее прикосновений. Согласился лишь потому, что мне было 17 лет», - поделился пользователь с ником LimpAd5888.
Пользователь JesusMakesMeLaugh рассказал, что у него был опыт с женой и ее подругой. Он рассказал, что никто не понял что происходит и какие существуют правила. Подруга, в основном, только смотрела на них. 

«О той ночи мы особо не говорили, замели все под ковер. Счастливо женаты уже четыре года», — отметил мужчина. 
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Депутат Светлана Бессараб предложила ввести уроки мужества от участников СВО
#мужчины
#мужчина
#секс
#отношения
#женщины
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Депутат Светлана Бессараб предложила ввести уроки мужества от участников СВО
15 декабря 2023, 06:44

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В России предложили ввести уроки мужества от участников специальной военной операции (СВО) в российских школах. Такой инициативой в беседе с «Лентой.ру» поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она напомнила о вкладе участников Великой Отечественной войны в воспитание тогдашней молодежи.

«Патриотическое воспитание ничем не заменишь. Я думаю, что участники специальной военной операции также смогут рассказывать о своем ратном подвиге и о том, какие интересы они защищали, чтобы детям было понятнее», — подчеркнула Бессараб.

По её словам, участников спецоперации можно будет привлечь также и к вопросам трудового воспитания российских школьников.

Президент России Владимир Путин заявил, что воспитание детей в духе патриотизма чрезвычайно важно. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным».

Глава государства заявил, что Россия в настоящее время находится в переломном моменте, в каких особенно важна патриотическая структура внутри общества. Он также добавил, что с подрастающим поколением работают ветераны, которые помогают воспитывать здоровый патриотизм.

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#госдума
#патриотизм
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#школьники
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Спецподразделение «Гром» начали передавать из подчинения МВД в состав Росгвардии
ТАСС: Спецподразделение «Гром» начали переподчинять Росгвардии вместо МВД
15 декабря 2023, 05:22

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФСБ РФ

Спецподразделение «Гром», которое ранее находилось в ведении Министерства внутренних дел РФ, начало переходить в состав Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации агентства, сейчас в рамках процедуры перехода готовится вся соответствующая документация и передача инфраструктуры, но весь процесс может занять даже несколько месяцев.

Специальное подразделение «Гром» было создано ещё в 2003 году для проведения силовых операций Госнаркоконтроля (впоследствии Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков — ФСКН). С 6 декабря 2016 года «Гром» начал действовать в составе МВД, а зону его ответственности расширили по всему спектру полицейского функционала.

17 июля 2023 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что спецподразделение «Гром» будет переведено из МВД в Росгвардию. Он отметил, что при интеграции в МВД численность «Грома» не превышала 2,7 тыс. человек, а сейчас составляет уже 7 тысяч, что даже превышает общее число бойцов СОБРа (примерно 5 тысяч человек). По словам Хинштейна, «Гром» перейдет в состав Росгвардии вместе со всей инфраструктурой. 

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#мвд
#росгвардия
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