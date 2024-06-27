Кинолог Голубев рассказал, каким собакам нельзя на пляж

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День, проведённый на пляже, может серьёзно навредить собаке, если хозяин не позаботится о её комфорте. А некоторых питомцев лучше вообще не брать с собой купаться, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Особенно подвержены воздействию солнца собаки без шерсти. Если такого питомца взять на пляж и не позаботиться о коже, он получит ожог. Гладкошёрстные собаки и питомцы с короткой шерстью страдают от воздействия ультрафиолета почти так же, как и человек. На солнце шерсть может выгорать, а из-за активной работы сальных желёз могут начаться проблемы с кожей. У длинношёрстных собак солнце может вызвать сухость и ломкость шерсти», – сказал кинолог в разговоре с «Известиями».Кроме того, он напомнил, что собак нельзя насильно затаскивать в водоём, чтобы избавить от страха воды. Любое обучение должно быть мягким и постепенным. Помимо этого, Голубев указал, что не на все пляжи разрешён вход с собаками.
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Лора Луганская