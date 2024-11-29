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Кинолог Карапетьянц раскрыл влияние геомагнитных бурь на собак

Кинолог Карапетьянц заявил о влиянии геомагнитных бурь на собак
Фото: iStock/alkir

Фото: iStock/alkir

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц заявил, что геомагнитные бури могут влиять на здоровье собак.
«Геомагнитная обстановка однозначно влияет на наших животных. Собака – это живое существо, которое, по большому счёту, обладает всеми теми же органами, что есть у человека. Это и сердце, и система кровообращения, и лимфатическая система, и кожа, и мозг, и сосуды, и суставы, и связки, и мышцы и т. д.» — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Карапетьянц.

Вместе с тем, отметил эксперт, с собакой всё равно необходимо гулять на улице, даже в периоды таких геомагнитных событий.



Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявлял о необходимости закона о штрафах за несоблюдение правил содержания домашних животных.

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#эксперт
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#кинологи
#погода
#природа
#животные
Бизнесмена Овчинникова заочно арестовали за организацию хищения на 244 млн руб у МО
29 ноября 2024, 18:12

Фото: iStock/ artisteer

Суд заочно арестовал бизнесмена Сергея Овчинникова, являющегося организатором хищения имущественных комплексов Министерства обороны (МО) Российской Федерации на 244 миллиона рублей, проинформировало ТАСС, ссылаясь на Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета (СК) России.
По ходатайству следователя ГВСУ суд заочно избрал Сергею Овчинникову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Бизнесмена заочно арестовали в рамках работы над уголовным делом в отношении экс-конструктора управляющего принадлежащего Минобороны ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексея Асташкина, экс-начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, и гражданина Евгения Потопа.

Овчинникова и трёх фигурантов обвиняют в хищении имущественных комплексов, которые расположены в Москве и Балашихе — их суммарная стоимость составляет более 940 миллионов рублей. Следствие установило и арестовало имущество, которое было в собственности фигурантов дела, в 1,4 миллиарда рублей.

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#суд
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#хищение
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#ук
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В Дубне завершили длившееся 12 лет строительство торгово-офисного комплекса
29 ноября 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Здание многофункционального комплекса с торговыми и офисными помещениями и гостиницей достроили на проспекте Боголюбова в Дубна спустя 12 лет после начала работ, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Строительство многофункционального комплекса началось в 2012 году. Рабочие успели возвести железобетонный каркас и частично стены, когда реализация проекта остановилась. Несколько лет объект, расположенный в центральной части города, стоял недостроенным и портил вид района», — говорится в сообщении.
Спустя несколько лет собственники сумели привлечь дополнительные инвестиции и приняли решение достроить здание. В четвёртом квартале 2024 года объект-долгострой был сдан в эксплуатацию. В здании четыре этажа, его общая площадь составляет свыше 19 тысяч квадратных метров.

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#мособлархитектура
#строительство
#долгострой
#дубна
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Бизнесмен Стефанеско заявил о желании французов создавать семьи в России
29 ноября 2024, 17:43

Фото: iStock/macky_ch

Предприниматель и основатель проекта «Руспатриация» Александр Стефанеско заявил, что многие молодые французы рассматривают возможность переезда в Россию и создания в нашей стране семей.
«Среди людей есть те, у кого уже есть дети. У меня двое детей. Например, много французов в возрасте до 30 лет планируют переехать в Россию и создать семью в России. У французов в среднем уже есть по двое детей, но планировать это сложно, так как многое может случиться», — прояснил в беседе с NEWS.ru Стефанеско.

Ранее сообщалось, что семью Шайхутдиновых-Акутиных, в которой сейчас воспитываются четыре родных и шесть приёмных детей, навестил глава городского округа Шатура Московской области Николай Прилуцки.

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#россия
#дети
#франция
#переезд
#семья
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Сотрудникам градообразующего предприятия Дубны повысят зарплату
29 ноября 2024, 17:34

Фото: istockphoto.com/spaxiax

Оклад и надбавки за учёную степень повысят в 2025 году сотрудникам градообразующего предприятия Дубны — Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), эта мера призвана повысить мотивацию работников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В частности, с 1 января 2025 году в ОИЯИ будет увеличена доплата за учёную степень: для кандидатов наук с положенных сейчас 10 до 20 тысяч рублей, для докторов наук — с 25 до 40 тысяч рублей. А с 1 марта на 4% будет проиндексирована окладная часть зарплаты работников бюджетных подразделений института», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 1 апреля 2025 года окладную часть зарплаты увеличат на 10 тысяч рублей.

В результате этих мер средняя месячная зарплата в институте увеличится на 18-20%.

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#дубна
#зарплаты
#деньги
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Глава Дубны провёл выездную администрацию на предприятии «Техиндустрия»
29 ноября 2024, 17:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Встречу с жителями в формате выездной администрации провёл глава городского округа Дубна Максим Тихомиров в Научно-техническом центре (НТЦ) «Техиндустрия», являющимся ведущим российским производителей гидравлических демпферов для различных видов транспорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вместе с командой встретился с коллективом предприятия, рассказал, что в этом году сделано в городе, ответил на вопросы о жизни наукограда. Больше всего нас спрашивали о здравоохранении, в том числе о проведении диспансеризации на предприятии», — рассказал о выездной администрации Максим Тихомиров.
По завершении встречи Максим Тихомиров вручил сотрудникам НТЦ «Техиндустрия» почётные грамоты за достижения в профессиональной деятельности.

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#дубна
#выездная администрация
#максим тихомиров
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Новый год 2025: какую елку выбрать и как украсить квартиру к празднику
29 ноября 2024, 17:04

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Вот уже долгие годы елка остается главным символом Нового года и Рождества, являясь центром притяжения и ключевым украшением в доме. Однако какой стоит отдать предпочтение — живой или искусственной? И какими еще способами можно украсить квартиру к новогодним праздникам?
Казалось бы, символом 2025 года будет Зеленая Деревянная Змея, и значит выбор должен пасть на натуральную елочку. Однако, как выяснила Общественная Служба Новостей, хозяйка года ценит минимализм, потому хватит и хвойных веток или цветочного букета.

Окончательное решение в выборе между искусственной и натуральной елкой все равно остается за покупателем. И та, и другая имеют свои достоинства и недостатки.

Живая — подарит максимум новогоднего настроения благодаря невероятному хвойному запаху, но будет недолговечной и рано или поздно осыпается, вынудив вас посвятить день уборке.

Искусственная — не требует лишних забот, сэкономит бюджет, и ее покупка не нанесет вред природе. Однако о столь приятном еловом запахе можно будет забыть. К тому же каждый год искусственное дерево придется собирать и заново разбирать.

Создать новогоднюю атмосферу поможет не только елка. Основатель компании по оформлению праздников Иванна Градышина рассказала «Вечерней Москве», как еще можно украсить квартиру к Новому году.

Главный тренд — это, конечно же, игрушки и символы Зеленой Деревянной змеи. Ими можно украсить как саму елку, так и окна и стены.

Также подарить новогоднюю атмосферу могут декоративные свечи со светодиодными лампочками, деревянные фигурки сказочных персонажей и многоразовые наклейки. Все эти атрибуты легко найти на маркетплейсах.

И, конечно, какой Новый год без запаха мандаринов? Для этого эксперт советует купить специальный диффузор — флакон с ароматной жидкостью и деревянными палочками. Он поможет усилить ощущение приближающегося праздника.

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В Солнечногорске отремонтировали много лет простоявший заброшенным лазарет
29 ноября 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Много лет простоявшее заброшенным бывшее здание лазарета отремонтировали на улице Военный Городок в Солнечногорске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Двухэтажное здание общей площадью около 1,4 тыс. квадратных метров, ранее занятое лазаретом, долгие годы находилось в заброшенном состоянии, там не было дверей и окон. В результате совместной работы Мособлархитектуры, профильных ведомств, администрации округа и собственника здание отремонтировали: обновили инженерные коммуникации, фасад, расчистили от мусора и благоустроили прилегающую территорию», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Обновлённое здание планируется отдать под офисы и административные нужны.

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«АвтоВАЗ» назвал дату начала продаж Lada Aura
«АвтоВАЗ»: розничные продажи Lada Aura в РФ стартуют 30 ноября
29 ноября 2024, 16:36

Автомобиль Lada Aura (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Розничные продажи флагманских бизнес-седанов Lada Aura на территории Российской Федерации стартуют 30 ноября, проинформировало агентство ТАСС, ссылаясь на заявление концерна «АвтоВАЗ».
Рекомендованная розничная цена на данный автомобиль начинается от 2,599 миллиона рублей, подчеркнул производитель. С конца последнего месяца осени партии автомобилей будут поступать в первые пять дилерских центров крупнейших городов Российской Федерации — Москвы и Санкт-Петербурга. С начала декабря машины появятся в продаже в иных регионах страны.

С зимы машины смогут приобрести жители Краснодарского и Ставропольского края, Нижегородской, Волгоградской, Челябинской и областей, а ещё Татарстана. Корпоративные продажи Lada Aura начались ещё с середины ноября 2024 года. Автомобили поставляли различным государственным структурам, обратили внимание в «АвтоВАЗе».

Ранее исследование «Рольф» показало, что большинство граждан РФ предпочитают авто марки Lada.

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В Подмосковье прошла конференция «Терапевтическая патология военного времени»
29 ноября 2024, 16:30

Фото: Радио 1

29 ноября в Центре высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского состоялась научно-практическая конференция, посвящённая теме «Терапевтическая патология военного времени».
В рамках мероприятия начальник госпиталя генерал-майор Александр Есипов рассказал, что около 80% медиков, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского, имеют опыт оказания медицинской помощи в зоне проведения специальной военной операции.

Он отметил, что в настоящее время активно развивается техническая и научная военная медицина.

«Само название центра предполагает, соответственно, научную работу, анализ ситуации, проведение научных исследований. И самое главное, реализация этих исследовательских практик. У нас нет разрыва между наукой и внедрением ее в практику», — сказал Есипов.
На конференции присутствовали руководители и специалисты военных и гражданских медицинских учреждений.

Мероприятие было посвящено советскому и российскому военному врачу Фёдору Ивановичу Комарову. В период с 1977 по 1989 год он успешно возглавлял медицинскую службу Вооружённых Сил СССР. Благодаря его руководству медицинская служба оказывала помощь во время боевых действий в Афганистане.

Также он лично организовывал предоставление медицинской поддержки пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в районах землетрясений в Армении.

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