Кинолог Карапетьянц раскрыл влияние геомагнитных бурь на собак

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Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц заявил, что геомагнитные бури могут влиять на здоровье собак.
«Геомагнитная обстановка однозначно влияет на наших животных. Собака – это живое существо, которое, по большому счёту, обладает всеми теми же органами, что есть у человека. Это и сердце, и система кровообращения, и лимфатическая система, и кожа, и мозг, и сосуды, и суставы, и связки, и мышцы и т. д.» — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Карапетьянц.
Вместе с тем, отметил эксперт, с собакой всё равно необходимо гулять на улице, даже в периоды таких геомагнитных событий.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявлял о необходимости закона о штрафах за несоблюдение правил содержания домашних животных.
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Мелисса Тимофеева