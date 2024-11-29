Серьезный сигнал: кинологи объяснили, почему взрослая собака ходит в туалет дома

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Когда владелец собаки замечает, что питомец справляет нужду в доме, он часто сразу же начинает его ругать, не пытаясь понять причины такого поведения. Конечно, такое поведение может доставлять массу неприятностей, но эффективное решение вопроса возможно только при условии внимательного анализа поведения собаки и правильного подхода.
В беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, на что нужно обратить внимание в первую очередь.
«Взрослая собака не станет ходить в туалет дома просто, чтобы насолить хозяину. Если ваш питомец демонстрирует такое поведение – это повод, чтобы в первую очередь проверить его здоровье. Если собаку ничего не беспокоит, то после консультации у ветеринарного врача, важно проанализировать свое поведение, внешние факторы, возможные раздражители и скорректировать их, чтобы решить проблему», – заявил эксперт.
Почему взрослая собака ходит в туалет дома
Проблемы со здоровьем
Если собака начала ходить в туалет дома, важно в первую очередь исключить проблемы со здоровьем любимца. Инфекции, возрастные или хронические изменения в организме, диабет, проблемы с мочеполовой системой и другие заболевания могут стать причиной такого поведения животного. Именно поэтому сначала следует исключить недомогания, чтобы помочь любимцу, если это необходимо.
Стресс
Находясь в стрессе, собака может переставать контролировать свое состояние и поэтому ходить в туалет дома. Животное не делает это назло хозяину, у собак нет абстрактного мышления, они не анализируют свои поступки. Также питомец может испугаться чего-то на улице, например, звука машин, других собак и не сможет сходить в туалет во время выгула из-за напряжения. Дома, расслабившись, собака может сильно захотеть в туалет и не дотерпев до следующего выгула, сделать это дома.
Несоблюдение графика выгула
Собаки привязаны к своим привычкам и с удовольствием следуют распорядку, установленному хозяином. Однако, если график выгула постоянно меняется, питомец может начать справлять нужду в доме. Важно помнить, что собака может терпеть без прогулки максимум 12 часов; если она держится дольше, это может негативно сказаться на ее здоровье. Частые изменения в расписании выгула могут привести к тому, что собака будет оставлять лужи в доме. Это также касается коротких прогулок: если вы выводите питомца всего на 10-15 минут и торопите его, он может не успеть полностью опорожниться на улице и сделает это дома.
Лужи на полу чаще всего встречаются у маленьких щенков из-за их физиологических особенностей и возраста, и это поведение обычно не вызывает поводов для беспокойства. С возрастом и при должном воспитании такие инциденты проходят. Однако если взрослый питомец начал справлять нужду в доме, это сигнал к размышлениям о причинах такого поведения. Не стоит ругать собаку — это неэффективно. Лучше разобраться в причинах и скорректировать ее поведение, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
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