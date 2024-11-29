Серьезный сигнал: кинологи объяснили, почему взрослая собака ходит в туалет дома

Дед Мороз — одна из самых ярких фигур зимних праздников, которого влюбят и взрослые и дети. «Радио 1» расскажет о Подмосковных резиденциях доброго волшебника, где каждый желающий может встретиться с ним и погрузиться в атмосферу новогоднего чуда, а также о том, как написать ему письмо и куда его отправить.