Кинолог назвал 5 идей для каникул с собакой дома

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Новогодние праздники — противоположность суете, которая сопровождала канун Нового года. Мы часто ходим в гости, принимаем друзей у себя, смотрим любимые фильмы и проводим время дома с семьей. Чтобы не заскучать, расскажем, чем заняться с собакой дома.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что новогодние праздники — это отличная возможность разучить новые команды, восстановить режим, наладить взаимоотношения с животным или просто поиграть в любимые игры вместе с животным.
Для питомца нет ничего лучше, чем угощения, приготовленные из понятных и любимых ингредиентов. Возьмите все, что обычно любит ваша собака: например, сердечки и морковку. Вам понадобится 150-200 грамм сердечек, одна морковь, яйцо и немного муки. Измельчите все в блендере, затем добавьте яйцо и хорошо перемешайте. К массе добавьте муку, сделав тесто чуть гуще. Сформируйте кружки и выложите их на противень. Выпекайте печенье в течение 15-20 минут при температуре 160-180 градусов.
Если вы заметили, что у собаки появились вредные привычки, например, будить вас по утрам или выпрашивать еду, займитесь коррекцией поведения. Сначала проанализируйте свой подход к воспитанию, вашу реакцию на действия любимца, а затем начните постепенно отучать собаку от нежелательного поведения. Не всегда процесс коррекции поведения проходит легко и быстро, но за время каникул можно значительно улучшить ситуацию.
Вы можете устроить собаке бьюти день. Займитесь мытьем и вычесыванием шерсти, проверьте состояние зубов, ушей, глаз и когтей. Для стрижки когтей используйте специальное приспособление, внутреннюю поверхность ушных раковин протрите сухим ватным диском или салфеткой. Не забудьте похвалить питомца и поощрить его любимым лакомством, ведь не каждая собака любит различные уходовые процедуры.
Наверняка вы хотя бы раз видели ролик, где собака ловко считает примеры, которые произносит вслух проводник. Вы можете обучить математике и своего питомца. Представьте, как зрелищно будет смотреться демонстрация математических способностей вашей собаки: в ответ на озвученный вами арифметический пример, собака будет подавать голосом правильный ответ. Для этого трюка вам потребуется только обучить собаку команде «Голос!» и определенному жесту, по которому питомец начнет ее выполнять и закончит (например, вы отпускаете руку – собака подает голос, вы отворачиваете голову влево – она заканчивает лаять). Таким образом, вы можете произносить вслух пример, затем подать собаке команду «Голос!» и после того, как она полаяла правильное количество раз, подать жест, по которому она прекратит лай.
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Приготовьте лакомства
Для питомца нет ничего лучше, чем угощения, приготовленные из понятных и любимых ингредиентов. Возьмите все, что обычно любит ваша собака: например, сердечки и морковку. Вам понадобится 150-200 грамм сердечек, одна морковь, яйцо и немного муки. Измельчите все в блендере, затем добавьте яйцо и хорошо перемешайте. К массе добавьте муку, сделав тесто чуть гуще. Сформируйте кружки и выложите их на противень. Выпекайте печенье в течение 15-20 минут при температуре 160-180 градусов.
Отучите от вредных привычек
Если вы заметили, что у собаки появились вредные привычки, например, будить вас по утрам или выпрашивать еду, займитесь коррекцией поведения. Сначала проанализируйте свой подход к воспитанию, вашу реакцию на действия любимца, а затем начните постепенно отучать собаку от нежелательного поведения. Не всегда процесс коррекции поведения проходит легко и быстро, но за время каникул можно значительно улучшить ситуацию.
Займитесь здоровьем
Вы можете устроить собаке бьюти день. Займитесь мытьем и вычесыванием шерсти, проверьте состояние зубов, ушей, глаз и когтей. Для стрижки когтей используйте специальное приспособление, внутреннюю поверхность ушных раковин протрите сухим ватным диском или салфеткой. Не забудьте похвалить питомца и поощрить его любимым лакомством, ведь не каждая собака любит различные уходовые процедуры.
Научите собаку считать
Наверняка вы хотя бы раз видели ролик, где собака ловко считает примеры, которые произносит вслух проводник. Вы можете обучить математике и своего питомца. Представьте, как зрелищно будет смотреться демонстрация математических способностей вашей собаки: в ответ на озвученный вами арифметический пример, собака будет подавать голосом правильный ответ. Для этого трюка вам потребуется только обучить собаку команде «Голос!» и определенному жесту, по которому питомец начнет ее выполнять и закончит (например, вы отпускаете руку – собака подает голос, вы отворачиваете голову влево – она заканчивает лаять). Таким образом, вы можете произносить вслух пример, затем подать собаке команду «Голос!» и после того, как она полаяла правильное количество раз, подать жест, по которому она прекратит лай.
Займитесь интеллектуальными играмиПоиграйте с собакой в поисковые игры. Для этого вам понадобятся кусочки лакомств. Вы можете прятать их как в специальных игрушка-головоломках, так и разложить из в разных местах квартиры, чтобы питомец их искал. Эта активность помогает собаке сосредотачиваться и направлять энергию в продуктивное русло. Благодаря этой игре вы сможете оценить рабочие качества вашего питомца и, если этот вид деятельности ей понравится, всерьез заняться ноузворком. Эта дисциплина представляет собой поиск собакой определенных образцов запаха на объектах, в помещениях и на местности за определенный период времени.
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Анастасия Бондарева