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«Видят призраков»: Кинолог объяснил, почему собаки смотрят в пустоту

Кинолог Голубев: собака может смотреть в одну точку из-за головной боли
Фото: iStock/DeviAngelmkd

Фото: iStock/DeviAngelmkd

Поведение собаки может забавлять, помогать справляться со стрессом, но иногда оно заставляет нервничать. Наверняка каждый хозяин хотя бы раз замечал, как питомец замер и напряженно смотрит в пустоту. Эти действия могут смутить и напугать хозяина, ведь вдруг собака увидела призрака.


Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» объяснил, что странное поведение собаки можно объяснить сочетанием обостренного слуха и возможностью воспринимать мир иначе, чем человек.

«Питомцы могут замечать активность, невидимую хозяину, видеть то, что не видит человек и слышать даже самый отдаленный шум. Поэтому ситуация, когда собака смотрит как бы в пустоту, не является чем-то загадочным, это всего лишь особенности восприятия мира питомцем», — прокомментировал эксперт.

Почему собаки смотрят в пустоту


У них очень развит нюх, запахи во многом помогают понимать мир. Кроме нюха собаки ориентируются на звуки. У питомцев более чувствительные барабанные перепонки, чем у человека, поэтому они способны слышать звуки, которые не доступны для нас. Также питомцы могут ощущать перемену погоды и предсказывать различные катаклизмы. То есть собаки более чувствительны к тому, что мы можем не заметить. Питомцы улавливают тонкие запахи, звуки и объекты за пределами поля человеческого зрения.

Когда собака долго вглядывается, как нам кажется, в пустоту или прислушивается в пустой комнате, она, вероятней всего, просто заметила невидимую нам пылинку или другой легкий предмет, который летает в воздухе. Может быть и такое, что собака услышала какой-то звук и пытается понять, откуда он идет.

Когда стоит обратить внимание на здоровье любимца


Если вы регулярно наблюдаете ситуацию, когда собака смотрит в стену или в одну точку, упирается в предметы головой, важно проверить здоровье любимца. Дело в том, что у собаки может болеть голова. Типичных признаков головной боли у животных нет, но есть определенные симптомы, которые помогают определить наличие головной боли, один из которых – когда собака упирается головой во что-то твердое и сидит в таком положении.

Кроме того, если собака долго смотрит в одну точку, это может указывать на синдром когнитивной дисфункции или парциальных припадков. Поэтому если вам кажется, что питомец испытывает боль и ведет себя неестественно, важно обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

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В лесных питомниках Подмосковья стартует акция «Ель домой — всей семьёй»
13 декабря 2024, 12:31

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Новогодняя акция «Ель домой — всей семьёй» стартует в лесопитомниках Московской области в субботу, 14 декабря, в рамках акции желающие смогут самостоятельно срубить себе деревце на праздник, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Срубить себе ёлочку можно будет в трёх лесных питомниках — Дмитровском, Ульянинском и Сергиево-Посадском. Цена при этом будет ниже, чем на ёлочных базарах. Вырубка ели будет проводиться силами покупателя в присутствии должностного лица», — говорится в сообщении.
Акция «Ель домой — всей семьёй» будет проходить в московской области в шестой раз. В этом году она продлится до 30 декабря.

Ранее сообщалось, что главная новогодняя ёлка России, которую установили на Соборной площади в Кремле, была срублена в Можайском округе Подмосковья.

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#подмосковье
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Александр Легков в Подмосковье присоединился к акции «Ёлка желаний»
13 декабря 2024, 11:53

Александр Легков (фото: ТГ-канал Александра Легкова)

Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в России: на новогодних деревьях дети оставляют записки Деду Морозу, а взрослые выполняют детские мечты. В этом году «Ёлку желаний» установили и в Детском клиническом центре им. Рошаля в Красногорске. Исполнить одно из размещённых там желаний взялся знаменитый российский лыжник, депутат Мособлдумы Александр Легков.
«Стать помощником Деда Мороза и исполнить желание ребенка, который лежит в больнице, я согласился без раздумий. (…) Мне выпало стать волшебником для девятилетней Полины. Сегодня приехал к ней с подарком. Надеюсь, он ей понравился», — написал Александр Легков в своём Telegram-канале.

Фото: ТГ-канал Александра Легкова

Он также рассказал, что договорился с Полиной о том, что они вместе покатаются на лыжах.

Фото: ТГ-канал Александра Легкова

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#ёлка желаний
#благотворительная акция
#дкц
#красногорск
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В Москве раскрыли убийство женщины 32-летней давности
13 декабря 2024, 11:20

Фото: iStock/Artem_Furman

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство женщины, совершенное в 1992 году, и предъявили обвинение фигуранту. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, пишет ТАСС.
​Инцидент произошел 8 ноября 1992 года, когда в квартире жилого дома на 2-м Амбулаторном проезде было найдено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. Эксперты выявили множественные ссадины, кровоподтеки и странгуляционную борозду на шее жертвы.

Несмотря на то что преступление не удалось раскрыть по горячим следам, последующие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия помогли установить личность подозреваемого. Выяснилось, что на момент убийства злоумышленнику было 28 лет. Он распивал алкоголь в квартире со своей знакомой. В этом же помещении находилась погибшая, с которой у мужчины произошел конфликт, переросший в драку.

После того как ссора утихла, фигурант вместе со знакомой решили проводить женщину домой. Однако уже у нее дома конфликт вновь вспыхнул, что привело к тому, что мужчина задушил жертву.

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#преступление
#конфликт
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В Подмосковье 14 и 15 декабря пройдут акции по сбору вторсырья
13 декабря 2024, 11:18

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Акции по сбору вторсырья проведут в семи городах Московской области в ближайшие выходные — 14 и 15 декабря, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В ходе акции от населения будут принимать макулатуру, текстиль, стекло, пластик, металл, стекло и отдельно крышки от пластиковых бутылок. Вторсырьё должно быть чистым и отсортированным», — подчеркнули в министерстве.
Сбор вторсырья будет проходить в субботу и воскресенье в Химках по адресу: улица Германа Титова, 14/1 с 12:00 до 13:00. Кроме того, 14 декабря сбор организуют во Фрязине в ДК Исток (улица Комсомольская,17 с 11:00 до 13:00), в Орехово-Зуеве на парковке у ТЦ «Аквилон» (улица Ленина, 85 с 11:00 до 13:00) и в Реутове по адресу: Юбилейный проспект, 29 с 11:00 до 13:00.

15 декабря сбор вторсырья будет проходить в Дмитрове у дома №103 на Профессиональной улице (с 11:00 до 12:00), в Ивантеевке у дома №26, к2 в микрорайоне Голландский квартал (с 12:00 до 13:30), а также в Пушкине на подземной парковке у торгового центра «Акварель» (с 12:00 до 14:00).

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#вторсырьё
#раздельный сбор мусора
#московская область
#подмосковье
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Стилист перечислила модные тренды в верхней одежде на 2025 год
Стилист Скороходова: в 2025 году в моде акцентные плечи и длинный ворс
13 декабря 2024, 11:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россияне выбирают зимнюю одежду, ориентируясь в первую очередь на тепло и комфорт, оставляя позади модные тренды. Есть ли место стилю в морозное время года?
Стилист Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что выбор верхней одежды — это ответственно и серьезно, потому что она является лицевой стороной образа в прохладное время года.

«Покупка шубы, дублёнки или качественного пуховика — это приобретение не из дешёвых, поэтому стоит отнестись к этому приобретению с ответственностью и выбирать изделия, исходя не только из грядущих трендов, но и из личностных предпочтений, климатических особенностей и собственного характера», — сказала она.

Анна Скороходова перечислила тренды в верхней одежде на 2025 год.

Акцентные плечи: фасоны с широкими, но при этом острыми плечами. Например, пальто из шерсти, тонкие шубы на легкой подкладке.
Ярко выраженные силуэты: полуприталенный силуэт, который рекомендует отказаться от мешковатых форм в пользу более элегантных моделей. Происходит дань акцентной женственности.
О-силуэт: для девушек, которые являются поклонницами спортивного стиля или casual. Это полукруглые рукава пуховика, куртки, пальто. Важный аспект — материал должен быть плотным.
Длинный ворс: ворс может быть не только классических оттенков, но и экстравагантных (красный, бордовый, желтый, синий и даже розовый).

Она добавила, что особенно популярные фактуры следующего года — это натуральный мех, замша, кожа, деним, неон и верхняя одежда из стёганых или водоотталкивающих материалов.

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#стиль
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В Орехово-Зуеве снесли полуразрушенную постройку
13 декабря 2024, 10:56

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажное кирпичное нежилое здание, находившееся в аварийном состоянии, снесли на Вокзальной улице в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Постройка была расположена в непосредственной близости от железнодорожной станции Орехово-Зуево. Здание долго не использовалось и начало ветшать. Со временем основные элементы строительных конструкций почти полностью разрушились. Здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Осенью текущего года силами РЖД аварийная постройка была снесена. В настоящее время здание полностью демонтировано, участок, который оно занимало, расчищен от строительного мусора.

Всего на территории Орехово-Зуевского округа выявили 350 недостроев, самостроев и аварийных зданий. К настоящему моменту ликвидировано либо достроено приведено в соответствие с нормами 273 таких объекта. Работы продолжаются.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#орехово-зуево
#снос
#мособлархитектура
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В Подмосковье с января подорожает проезд на общественном транспорте
13 декабря 2024, 10:42

Фото: istockphoto.com/SerhiiBobyk

Стоимость поездки на автобусе в Московской области изменится с 1 января 2025 года, а на электричке — со 2 января, сообщает пресс-служба регионального Комитета по тарифам и ценам.
«С 1 января одна поездка на городском автобусе в Подмосковье при оплате картой «Стрелка» или «Тройка» будет стоить 59 рублей, а в пригородном автобусе — 59 рублей плюс 6-8 рублей за каждые следующие 2,5 км. При оплате банковской картой поездка обойдётся на рубль дороже», — говорится в сообщении.
Поездка о льготной карте или карте учащегося будет стоить 29,50 руб. плюс доплата на 3-4 рубля за каждые 2,5 км в пригороде. При этом накопительные скидки по транспортным картам не изменятся.

Поездка на электричке в рамках одной тарифной зоны будет стоить 48 рублей и 35 рублей за каждое дополнительное пересечение зон. Тариф в зоне МЦД «Пригород» при оплате «Тройкой» составит 84 рубля, банковской картой — 91 рубль. Безлимитный проездной на 30 дней будет стоить 3 750 рублей, на 90 дней — 9,6 тыс. рублей, на год — 28 тыс. рублей.

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#общественный транспорт
#цена
#билеты
#проезд
#московская область
#подмосковье
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В многоэтажках Подмосковья с начала года заменили более 500 лифтов
13 декабря 2024, 10:17

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Свыше 500 новых лифтов установили в жилых домах Московской области с начала текущего года в рамках реализации программы по капитальному ремонту, работы по обновлению лифтового оборудования будут продолжены, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«С начала запуска программы капитального ремонта в Подмосковье с 2014 года заменено 13,6 тыс. лифтов. Обновлены все подъёмники, отработавшие свой нормативный срок в 25 лет. В 2025 году в рамках программы запланирована замена еще 354 лифтов», — глава областного МинЖКХ Антон Велиховский.
Новые лифты отличаются рядом существенных преимуществ: у них плавный и бесшумный ход, высокая точность совмещения пола лифта с площадкой этажа и антивандальные кабины со светодиодным освещением, отличающимся экономичностью и долговечностью.

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#московская область
#подмосковье
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Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области в 2024 году
13 декабря 2024, 10:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в этом году помиловал четырех женщин из Курской области, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Об этом говорится на сайте УФСИН России по региону.
Согласно информации ведомства, помилованные женщины были осуждены условно. Уточняется, что у всех есть несовершеннолетние дети, а одна из помилованных является инвалидом первой группы.

В заявлении УФСИН говорится, что жительницы региона имеют положительные характеристики, а также полностью погасили причиненный преступлением ущерб.

Примечательно, что в последний раз решение о помиловании в отношении жителя Курской области было принято в 2011 году. ​

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#курская область
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