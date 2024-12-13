«Видят призраков»: Кинолог объяснил, почему собаки смотрят в пустоту

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Поведение собаки может забавлять, помогать справляться со стрессом, но иногда оно заставляет нервничать. Наверняка каждый хозяин хотя бы раз замечал, как питомец замер и напряженно смотрит в пустоту. Эти действия могут смутить и напугать хозяина, ведь вдруг собака увидела призрака.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» объяснил, что странное поведение собаки можно объяснить сочетанием обостренного слуха и возможностью воспринимать мир иначе, чем человек.
«Питомцы могут замечать активность, невидимую хозяину, видеть то, что не видит человек и слышать даже самый отдаленный шум. Поэтому ситуация, когда собака смотрит как бы в пустоту, не является чем-то загадочным, это всего лишь особенности восприятия мира питомцем», — прокомментировал эксперт.
Почему собаки смотрят в пустоту
У них очень развит нюх, запахи во многом помогают понимать мир. Кроме нюха собаки ориентируются на звуки. У питомцев более чувствительные барабанные перепонки, чем у человека, поэтому они способны слышать звуки, которые не доступны для нас. Также питомцы могут ощущать перемену погоды и предсказывать различные катаклизмы. То есть собаки более чувствительны к тому, что мы можем не заметить. Питомцы улавливают тонкие запахи, звуки и объекты за пределами поля человеческого зрения.
Когда собака долго вглядывается, как нам кажется, в пустоту или прислушивается в пустой комнате, она, вероятней всего, просто заметила невидимую нам пылинку или другой легкий предмет, который летает в воздухе. Может быть и такое, что собака услышала какой-то звук и пытается понять, откуда он идет.
Когда стоит обратить внимание на здоровье любимца
Если вы регулярно наблюдаете ситуацию, когда собака смотрит в стену или в одну точку, упирается в предметы головой, важно проверить здоровье любимца. Дело в том, что у собаки может болеть голова. Типичных признаков головной боли у животных нет, но есть определенные симптомы, которые помогают определить наличие головной боли, один из которых – когда собака упирается головой во что-то твердое и сидит в таком положении.
Кроме того, если собака долго смотрит в одну точку, это может указывать на синдром когнитивной дисфункции или парциальных припадков. Поэтому если вам кажется, что питомец испытывает боль и ведет себя неестественно, важно обратиться за помощью к ветеринарному врачу.
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Анастасия Бондарева