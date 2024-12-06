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Кинолог рассказал, как уберечь лапы питомца зимой от порезов и реагентов

Кинолог Голубев: зимой собака может поранить лапы и получить обморожение
Фото: iStock/Katerina_Brusnika

Фото: iStock/Katerina_Brusnika

Многие собаки с удовольствием выходят на прогулку зимой: они радостно догоняют летающие снежки, мерят сугробы и играют с сородичами. Но в этот период года лапы собак особенно уязвимы, без особого ухода и защиты, прогулки зимой могут стать причиной порезов, травм и обморожения.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» предупредил, что зимой питомец может легко поранить лапы, получить обморожение и даже заработать аллергию из-за реагентов.

«Поэтому собаководу необходимо заранее позаботиться о безопасности любимца: приобрести обувь, обрабатывать лапы специальными средствами и не забывать про уходовые процедуры дома», — сказал он.



С какими проблемами можно столкнуться зимой

Порезы

Чувствительность лап на морозе у собак снижается, питомец может наступить на что-то острое и не почувствовать боль. Бывает так, что обнаружить порез сразу не удается, поскольку при пониженной температуре сосуды сужены и кровотечение станет заметным только в тепле. Кроме того, собака может поранить лапу в процессе игры: некоторые питомцы с удовольствием прыгают и исследуют кучи снега, в них могут находиться колющие предметы.

Трещины

Грязь, слякоть, низкие температуры – все это усугубляет состояние лап и через некоторое время у собаки на подушечках лап могут появляться раздражение и трещины. Если хозяин вовремя не заметит ухудшение состояния лап, на них могут даже образоваться раны и язвы.

Обморожение

Длительные прогулки в морозную погоду могут стать причиной обморожения. Чаще всего поражаются периферические участки тела животного: уши, молочные железы, мошонка, а также пальцы и лапы. При легкой степени обморожения эти участки теряют чувствительность, бледнеют, в серьезных случаях кожа начинает темнеть, появляются пузыри.

Как уберечь лапы питомца

Защитить лапы собаки можно не только с помощью специальной обуви. Тем животным, которые наотрез отказываются носить зимнюю обувь, подойдет защитный крем или воск. Они наносятся на предварительно вымытые и сухие лапы перед прогулкой.

Если вы не используете обувь, обязательно после каждой прогулки тщательно мойте лапы питомца, не пропускайте пространство между пальцев. После мытья насухо протирайте их полотенцем. Дополнительно вы можете приобрести увлажняющие средства для лап, это поможет предотвратить трещины. Если у собаки длинная шерсть между пальцами, выстригайте ее, в эти места может забиваться снег и застывать, помимо дискомфорта это может приносить боль животному.

«Будьте внимательны на прогулке, не позволяйте собаке прыгать в кучи со снегом, избегайте прогулок по льду (собака может поскользнуться и повредить лапы), дома проверяйте состояние лап и приобретайте специальные защитные средства, чтобы уберечь вашего питомца от неприятностей», — добавил кинолог.

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Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных
Синоптик Шувалов: на выходных в Москве ожидаются сугробы 8−10 см
06 декабря 2024, 13:54

Фото: iStock/Moskvich19771977

Первая неделя декабря подходит к концу, однако снега жители Москвы и области так и не дождались. Когда природа подарит людям белоснежные пейзажи?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что пейзаж на улице изменится с началом снежных выходных.

«Дискомфорт создает отсутствие снега, но в субботу и воскресенье все кардинально изменится. Снег прибавится. Завтра во второй половине дня и к вечеру, к полуночи на воскресенье сугробы могут достигнуть высоты 8−10 сантиметров. При этом температура начнет повышаться сначала до 2−4 градусов, потом до 0−2», — сказал он.

По его словам, предсказывать погоду на новогодние праздники еще рано, потому что все изменяется.

«У нас сейчас такая гуляющая, неоднозначная, неустойчивая погода. Как-то ее из стороны в сторону швыряет. На выходных повышение температуры, а во второй половине следующей недели опять провал в холод», — спрогнозировал синоптик.

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В истринском селе Рождествено построят школу на 850 мест
06 декабря 2024, 13:54

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Школу, рассчитанную на 850 учеников, построят рядом с Рождественским бульваром в селе Рождествено городского округа Истра, проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Школа будет трёхэтажной, её общая площадь составит 11,9 тыс. квадратных метров. Здание рассчитано на комфортное размещение 34 классов. В школе предусмотрены универсальные кабинеты, лаборатории, мастерские по обработке дерева и металла, помещения для занятий по домоводству и кулинарии, а также библиотечно-информационный центр, актовый зал, два спортзала и хореографический зал, столовая с кухней и медпункт», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории обустроят площадки для занятий спортом, игровые комплексы, организуют опытную зону для выращивания овощей и места для отдыха.

Строительство школы планируется завершить в 2027 году.

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Названы города с самыми красивыми елками к Новому году
Москва, Петербург и Казань возглавили рейтинг городов с самыми красивыми елками
06 декабря 2024, 13:49

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Красноярск возглавили рейтинг городов России с самыми красивыми елками к Новому году. К таким выводам пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В столице, как отмечается, новогоднюю красавицу поставят в 20-х числах декабря, ее возраст превышает 90 лет, а высота — 30 метров.
«Чтобы полюбоваться зелёной красавицей, нужно купить билет на экскурсию по территории Кремля. Посетить можно будет все зимние каникулы», — приводит RT слова аналитиков сервиса.
Однако, как известно, Новый год и праздничные каникулы ценят не только за красивое оформление общественных пространств. К примеру, в Кемерово уже открылась большая ледовая площадка в парке Чудес. Как сообщает «Сiбдепо», каток будет работать платно, но ежедневно с 12:00 до 13:00 вход будет свободным.

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В Можайске подготовили подъезд к месту вырубки главной новогодней ели страны
06 декабря 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подъезд к месту, где срубят новогоднюю ёлку для Соборной площади Московского Кремля, подготовили специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Будущая главная новогодняя ёлка страны растёт в Можайском округе. К ней подготовили подъездную дорогу протяжённостью 180 метров, а также обустроили парковку и площадку для спецтехники и комфортного пребывания гостей праздника. Общая площадь работ составила 5 тысяч квадратных метров. В организации подъезда и площадки участвовали 12 дорожных рабочих, было задействовано девять единиц техники», — говорится в сообщении.
Главную ёлку страны планируют срубить в понедельник, 9 декабря. Зимнюю красавицу установят на Соборной площади.

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Стилист рассказала, какой наряд выбрать на Новый год
Стилист Дембикова назвала зеленые пайетки лучшим элементом наряда на Новый год
06 декабря 2024, 13:22

Фото: iStock/gregory_lee

Лучшими образами на Новый год будут наряды с зелеными пайетками, напоминающими чешую, так как 2025 — год Змеи. Об этом заявила Стилист и ведущая, основатель академии AVA Лина Дембикова. По ее словам, также подойдут элементы в виде перьев, платья с косым рукавом или ассиметричные.
«Я однозначно буду выбирать наряд в виде напоминающей змею чешуи. Также в тренде черные элегантные приталенные силуэты, перья, асимметричные платья, платья с косым рукавом», — поделилась стилист в беседе с Pravda.Ru.
Тем временем аналитики выяснили, что самой большой статье расходов на Новый год половина россиян считают праздничное застолье. Больше всего денег, сообщает RT со ссылкой на сервис «Пакет» от Х5, уйдет на покупку ингредиентов для салатов и закусок.
«На втором месте — алкогольные напитки (32%), на третьем — горячие блюда (30%)», — отмечают аналитики.
Также отмечается, что минимальная стоимость новогоднего застолья в расчете на одного человека будет равна 460 рублям.

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Великомученица Екатерина: молитва, храмы, акафист и день памяти святой
06 декабря 2024, 12:38

Фото: iStock/laimdota

Каждый год 7 декабря православные христиане отдают дань уважения святой мученице Екатерине Александрийской, которая жила в III–IV веках и приняла мученическую смерть за свою веру в Иисуса Христа. «Радио 1» расскажет о её жизни, о дне памяти Святой Екатерины, а также об обычаях и народных приметах, которые связанны с этим днём.

История святой Великомученицы Екатерины


Великомученица Екатерина родилась в Александрии (Египет) в знатной и богатой семье, получила отличное образование. Она изучала множество наук, включая философию, медицину, литературу и ораторское искусство. Кроме того, она знала много языков.

Переломным моментом в её жизни стала встреча с сирийским монахом, который обратил ее в христианство. Согласно преданиям, после её крещения ей во сне явился Иисус Христос и подарил ей кольцо.

Существует ещё одна версия этой легенды, согласно которой Екатерина получила кольцо от Девы Марии. Однажды Екатерина пришла в языческий храм на традиционный обряд жертвоприношения, который проводил император Максимин. Девушка призвала правителя принять истинную веру. Поражённый красотой христианки, император пообещал сделать её своей женой, если она принесёт жертву языческим богам. Святая отказалась, и после этого её подвергли пыткам.

Во время пыток одно из орудий мучителей «было разрушено ангелом». Это зрелище настолько поразило жену императора, что она обратилась в христианскую веру. Однако Максимин оставался непреклонным, и в итоге обе женщины были казнены.

После смерти Екатерины её тело таинственным образом исчезло. Согласно легенде, ангелы перенесли его на вершину самой высокой горы Синая. Только спустя три столетия мощи мученицы были найдены благодаря видению, открывшемуся монахам. Святую опознали по кольцу, которое ей подарил Иисус Христос.

Иконы Великомученицы Екатерины


Икона великомученицы Екатерины представляет собой образ святой Екатерины Александрийской.

На иконах Екатерина часто изображается в короне, с книгой, олицетворяющей её мудрость, и пальмовой ветвью как символом мученичества. Иногда она также представлена с мечом, которым ей отрубили голову.

Великомученица Екатерина (фото: patriarchia.ru)

Молитва Святой Екатерине


Святая Екатерина — одна из наиболее почитаемых святых в христианской религии. Ей молятся в различных ситуациях, таких как проблемы со здоровьем, замужество, рождение детей, учёба и решение повседневных вопросов.

Вот несколько молитв Святой Екатерине:

«О святая Екатерина, дева и мученица Христова, просим тебя через особую благодать, данную тебе Женихом твоим, Иисусом Христом, помоги нам избавиться от искушений и обрести мудрость. Просим тебя о милости и благословении, даруй нам Божию мудрость, чтобы мы могли достойно служить Господу и прославлять Его вместе с тобой в Небесной скинии».

«О святая дева и мученица Екатерина, молим тебя: посмотри на наши беды и помоги нам стать мудрее, преодолеть плотские желания и козни злых духов. Даруй нам прошения, которые могут быть исполнены милостью Милосердного Бога, которому слава, честь и благодарность всегда, ныне и присно и во веки веков».

Акафист Великомученицы Екатерины


Акафист святой великомученице Екатерине — это гимн, посвящённый святой Екатерине Александрийской, которая известна своей мудростью и стойкостью перед лицом испытаний.

Акафист Великомученицы Екатерины рассказывает о жизни и подвигах святой Екатерины. В нём говорится о её чистоте, обращении к святому старцу, мудрости, обращении философов в христианство, стойкости перед царём, чудесах и мученической смерти.

Акафист прославляет Екатерину как покровительницу и помощницу верующих, защитницу и утешительницу страждущих, пример для подражания и путеводную звезду.


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Когда день памяти Великомученицы Екатерины


7 декабря (по старому стилю 24 ноября) отмечается память святой великомученицы Екатерины Александрийской. Этот день имеет большое значение как для православных, так и для католиков.

Традиции в день памяти Великомученицы Екатерины


В Древней Руси в день Святой Катерины открывался сезон катания на санях. Молодожёны, которые сыграли свадьбу осенью, первыми отправлялись в путешествие. В этот праздник новоиспечённые жёны впервые могли выйти в свет после венчания. Сани новобрачных были украшены красками и лентами. За ними следовали родственники и друзья.

Согласно традициям, на Катерину было необходимо скатиться с горы. Для этого использовались различные виды саней: дорожные, ручные салазки и обычные доски. Также в этот день было принято играть в снежки и лепить снеговиков.

Ещё одной традицией праздника было обязательное прохождение по вывернутому мехом наружу тулупу после выхода из дома для защиты от дурного глаза.

Святая Екатерина (фото: patriarchia.ru)

Храмы, названные в честь Великомученицы Екатерины


Святая великомученица Екатерина Александрийская почитается не только в России, но и во всём мире. Подвиги этой святой вдохновляли людей на протяжении веков. В честь неё были названы многие храмы. И вот некоторые из них:

  • Храм святой великомученицы Екатерины на Всполье в Москве;
  • Церковь святой великомученицы Екатерины у Тучкова моста в Санкт-Петербурге;
  • Монастырь святой Екатерины в Египте;
  • Церковь святой Екатерины в Феодосии;
  • Екатерининская пустынь в Видном;
  • Екатерининский собор в Краснодаре.

Приметы и именины 7 декабря


В народе верили, что в день святой великомученицы Екатерины, можно определить погоду на предстоящую зиму и весну, а также узнать, будет ли урожайным следующий год.

Считалось, что если в этот день ясно, то зима будет морозной и затяжной, с обильными снегопадами. Если же на улице слякоть, то холода наступят ещё не скоро. А если 7 декабря снега совсем нет, то это предвещает неурожайный год.

Именины 7 декабря — это особенный день, когда почитаются святые с именами Екатерина, Алексей, Григорий, Порфирий, Марк, Митрофан, Александр, Иван, Евгений, Михаил. Этот день напоминает нам о вере, духовности и важности почитания святых.

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Миллионы на счетах и дом с бассейном в Подмосковье: как родные умершего Романа Мадянова будут делить наследство
06 декабря 2024, 12:27

Роман Мадянов (Фото: РИА Новости)

27 сентября состоялись похороны Романа Мадянова. Актёр, известный по роли в сериале «Солдаты», был похоронен на кладбище в Московской области. В последние годы своей жизни он активно снимался и выступал, даже несмотря на болезнь. 6 декабря стало известно об открытии наследственного дела после смерти Мадянова. Кто претендует на имущество артиста и что он оставил после себя расскажет «Радио 1».

Причины смерти Романа Мадянова


Смерть Романа Мадянова стала неожиданностью для многих его поклонников. В начале сентября состояние артиста значительно ухудшилось. Онкологи собирались снова обсудить его ситуацию, поскольку лечение не приносило результатов, но, к сожалению, не успели. Последние дни Роман провёл дома, он перестал есть и практически не вставал. 25 сентября семья решила отвезти его в больницу, где он скончался.

После похорон артиста в СМИ начали обсуждать то, что близкие готовились к траурному событию и заранее решили большинство юридических вопросов.

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Наследие Романа Мадянова


Роман Мадянов был человеком с достаточно высоким доходом. По информации 78.ru, его заработок за один съемочный день варьировался от 100 до 250 тысяч рублей. Кроме того, он активно участвовал в антрепризных спектаклях по всей стране, где каждая его работа приносила около 300 тысяч рублей.

Что касается недвижимости, то актер оставил после себя достаточно весомое наследство, включая квартиру в Москве и загородный дом. На участке Мадянова также есть красивый пруд, в котором актёр устраивал заплывы, летом он установил бассейн. И, конечно же, неизменный атрибут любого жителя загорода — шикарная баня. Эксперты оценивают участок в 30 млн рублей.


Кому перейдет наследство Мадянова


Роман Мадянов (Фото: РИА Новости)

У Романа Мадянова есть два наследника — его супруга Наталья и сын Роман. Согласно законодательству, после смерти супруга его половина автоматически переходит вдове, а оставшаяся доля делится между ней и сыном, если отсутствует завещание.

6 декабря стало известно, что в Москве было открыто наследственное дело по факту кончины актера Мадянова. Как передает РИА Новости со ссылкой на юриста Дениса Корягина, это свидетельствует о том, что родные актера выразили намерение принять наследство.

Корягин уточнил, что наследники должны подать заявление о вступлении в права наследования в течение шести месяцев с момента смерти, иначе им придется обращаться в суд для восстановления сроков и оформления прав на имущество покойного.

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Нейропсихолог назвала неожиданную причину ранней деменции
Нейропсихолог Максименко: бесполезный контент способствую ранней деменции
06 декабря 2024, 12:05

Фото: iStock/SergeyNivens

В современном мире люди впитывают огромное количество информации из разных источников. Зачастую это бесполезный развлекательный контент, который помогает расслабиться или, наоборот, провоцирует стресс.
Клинический психолог, нейропсихолог Людмила Максименко в беседе с «Радио 1» сообщила, что у большинства людей из-за большого количества потребляемого контента наблюдается ухудшение когнитивных способностей (интеллектуальности) и клиповое мышление, что приводит к «гниению» эмоций.

«Человек потребляет контент не мозгом, а глазами, то есть осознания и понимания того, что происходит, нет. Он получает огромное количество разной бесполезной информации, что приводит к этому «разложению мозга»», — объяснила эксперт.

По ее словам, человеческому мозгу неважно, какую информацию получать, потому что он воспринимает только эмоциональные сигналы, которые провоцируют стресс.

«На более яркую информацию мозг реагирует быстрее. Вредный контент способствует снижению когнитивных функций, у большинства взрослых наблюдается ранняя деменция. Детям становится тяжелее учиться и понимать темы», — сказала эксперт.

Он добавила, что мозг является носителем определенного количества информации, и если вкладывать в него грязные и бесполезный контент, то пространства для полезного не останется.

«Нам нужно применить полученную информацию, а если мы это не делаем, то она откладывается и образует информационный мусор. Из-за этого у людей происходит чаще деменция, продолжительность жизни становится ниже», — сказала психолог.

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В двух кафе «Моремания» в Москве выявили грубые нарушения санитарных норм
06 декабря 2024, 12:04

Фото: iStock/didecs

Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм в двух столичных кафе «Моремания». Об этом говорится на сайте ведомства.
В результате с реализации сняли 73 кг кулинарной продукции. Во время проверок эксперты установили многочисленные нарушения: несоблюдение температурного режима хранения продукции, отсутствие маркировок, а также хранение испортившихся продуктов.

В отношении двух кафе составлены протоколы об административном правонарушении. Уточняется, что их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.

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#роспотребнадзор
#проверки
#хранение
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#эксперты
#нарушения
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