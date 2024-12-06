Кинолог рассказал, как уберечь лапы питомца зимой от порезов и реагентов

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Многие собаки с удовольствием выходят на прогулку зимой: они радостно догоняют летающие снежки, мерят сугробы и играют с сородичами. Но в этот период года лапы собак особенно уязвимы, без особого ухода и защиты, прогулки зимой могут стать причиной порезов, травм и обморожения.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» предупредил, что зимой питомец может легко поранить лапы, получить обморожение и даже заработать аллергию из-за реагентов.
С какими проблемами можно столкнуться зимой
Как уберечь лапы питомца
Защитить лапы собаки можно не только с помощью специальной обуви. Тем животным, которые наотрез отказываются носить зимнюю обувь, подойдет защитный крем или воск. Они наносятся на предварительно вымытые и сухие лапы перед прогулкой.
Если вы не используете обувь, обязательно после каждой прогулки тщательно мойте лапы питомца, не пропускайте пространство между пальцев. После мытья насухо протирайте их полотенцем. Дополнительно вы можете приобрести увлажняющие средства для лап, это поможет предотвратить трещины. Если у собаки длинная шерсть между пальцами, выстригайте ее, в эти места может забиваться снег и застывать, помимо дискомфорта это может приносить боль животному.
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«Поэтому собаководу необходимо заранее позаботиться о безопасности любимца: приобрести обувь, обрабатывать лапы специальными средствами и не забывать про уходовые процедуры дома», — сказал он.
С какими проблемами можно столкнуться зимой
ПорезыЧувствительность лап на морозе у собак снижается, питомец может наступить на что-то острое и не почувствовать боль. Бывает так, что обнаружить порез сразу не удается, поскольку при пониженной температуре сосуды сужены и кровотечение станет заметным только в тепле. Кроме того, собака может поранить лапу в процессе игры: некоторые питомцы с удовольствием прыгают и исследуют кучи снега, в них могут находиться колющие предметы.
ТрещиныГрязь, слякоть, низкие температуры – все это усугубляет состояние лап и через некоторое время у собаки на подушечках лап могут появляться раздражение и трещины. Если хозяин вовремя не заметит ухудшение состояния лап, на них могут даже образоваться раны и язвы.
ОбморожениеДлительные прогулки в морозную погоду могут стать причиной обморожения. Чаще всего поражаются периферические участки тела животного: уши, молочные железы, мошонка, а также пальцы и лапы. При легкой степени обморожения эти участки теряют чувствительность, бледнеют, в серьезных случаях кожа начинает темнеть, появляются пузыри.
Как уберечь лапы питомца
Защитить лапы собаки можно не только с помощью специальной обуви. Тем животным, которые наотрез отказываются носить зимнюю обувь, подойдет защитный крем или воск. Они наносятся на предварительно вымытые и сухие лапы перед прогулкой.
Если вы не используете обувь, обязательно после каждой прогулки тщательно мойте лапы питомца, не пропускайте пространство между пальцев. После мытья насухо протирайте их полотенцем. Дополнительно вы можете приобрести увлажняющие средства для лап, это поможет предотвратить трещины. Если у собаки длинная шерсть между пальцами, выстригайте ее, в эти места может забиваться снег и застывать, помимо дискомфорта это может приносить боль животному.
«Будьте внимательны на прогулке, не позволяйте собаке прыгать в кучи со снегом, избегайте прогулок по льду (собака может поскользнуться и повредить лапы), дома проверяйте состояние лап и приобретайте специальные защитные средства, чтобы уберечь вашего питомца от неприятностей», — добавил кинолог.
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Анастасия Бондарева