Многозначный жест: кинолог рассказал, почему собака толкает хозяина носом

Фото: iStock/Ksenia Raykova
Наверняка каждый собаковод хотя бы раз замечал, что питомец может уткнуться в него или толкать его носом. Кто-то может подумать, что это случайный жест, однако так собаки общаются со своим хозяином.
Они используют несколько каналов для обмена информацией: акустический, визуальный и ольфакторный (связанный с обонянием — прим. ред.). Собаки контактируют друг с другом и с человеком с помощью звуков, визуальных сигналов, в том числе и с помощью своего тела.
Он добавил, что с помощью такого действия собаки привлекают внимание, просят еду. Например, если собака хочет поиграть, она может взять в зубы мяч, принести его хозяину и уткнуться в руки носом. Кроме того, такой жест может обозначать приветствие, привязанность к человеку.
По словам Голубева, с помощью носа собаки общаются между собой. Мама может таким действием подталкивать своего малыша, чтобы тот успокоился, взрослая собака при общении со своими сородичами может приглашать к игре или даже пытаться доминировать.
Собаку можно научить толканию носом, чтобы таким образом она могла сигнализировать о своих потребностях. Методика достаточно простая и под силу даже начинающему собаководу, рассказал Голубев.
Во время обучения важно наблюдать за поведением собаки и подмечать моменты, когда она пытается установить контакт, немного беспокоится, привлекает ваше внимание.
Если в этот момент вам понятна просьба, закрепите за ней действие, после которого вы дадите желаемое питомцу.
Фото: iStock/Chalabala
Например, ваша собака хочет поиграть, в момент, когда она приносит мячик, возьмите лакомство в ладонь и зажмите его. Когда питомца заинтересует вкусный запах и после он начнёт толкать носом вашу руку, похвалите его и начните игру. Чем чаще вы будете повторять эти действия, тем быстрее ваш четвероногий друг запомнит команду.
Если вы хотите, чтобы собака научилась целенаправленно к вам обращаться с помощью носа, вы должны каждый раз подкреплять её наводящие действия и обозначать их с помощью конкретного движения. Например, когда питомец хочет играть, он должен уткнуться носом в вашу руку. Для того, чтобы пойти на прогулку, собаке необходимо подойти к вам и положить нос на колени и так далее. Конкретные действия носом будут зависеть от фантазии хозяина.
Ранее кинолог Голубев рассказал, как зимой уберечь лапы собаки от порезов и реагентов.
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«Собаки не умеют разговаривать и используют для контакта с человеком и с животным другие инструменты, один из которых — толчок носом», — рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Он добавил, что с помощью такого действия собаки привлекают внимание, просят еду. Например, если собака хочет поиграть, она может взять в зубы мяч, принести его хозяину и уткнуться в руки носом. Кроме того, такой жест может обозначать приветствие, привязанность к человеку.
По словам Голубева, с помощью носа собаки общаются между собой. Мама может таким действием подталкивать своего малыша, чтобы тот успокоился, взрослая собака при общении со своими сородичами может приглашать к игре или даже пытаться доминировать.
Как научить собаку выражать просьбы с помощью носа
Собаку можно научить толканию носом, чтобы таким образом она могла сигнализировать о своих потребностях. Методика достаточно простая и под силу даже начинающему собаководу, рассказал Голубев.
Во время обучения важно наблюдать за поведением собаки и подмечать моменты, когда она пытается установить контакт, немного беспокоится, привлекает ваше внимание.
Если в этот момент вам понятна просьба, закрепите за ней действие, после которого вы дадите желаемое питомцу.
Фото: iStock/Chalabala
Например, ваша собака хочет поиграть, в момент, когда она приносит мячик, возьмите лакомство в ладонь и зажмите его. Когда питомца заинтересует вкусный запах и после он начнёт толкать носом вашу руку, похвалите его и начните игру. Чем чаще вы будете повторять эти действия, тем быстрее ваш четвероногий друг запомнит команду.
Если вы хотите, чтобы собака научилась целенаправленно к вам обращаться с помощью носа, вы должны каждый раз подкреплять её наводящие действия и обозначать их с помощью конкретного движения. Например, когда питомец хочет играть, он должен уткнуться носом в вашу руку. Для того, чтобы пойти на прогулку, собаке необходимо подойти к вам и положить нос на колени и так далее. Конкретные действия носом будут зависеть от фантазии хозяина.
Ранее кинолог Голубев рассказал, как зимой уберечь лапы собаки от порезов и реагентов.
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Анастасия Ларина