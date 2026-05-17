Подольский водоканал принял участие в организации благотворительного забега

17 мая 2026, 17:58

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В воскресенье, 17 мая, в парке имени В. Талалихина прошёл благотворительный забег «Бежим к Победе», в котором приняли участие сотрудники Водоканала городского округа Подольск. В состав команды вошли 26 сотрудников и 10 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.







В ходе подготовки мероприятия компания предоставила участникам сувениры и информационные материалы. Каждому вручили фирменные рюкзаки с дождевиками и футболки с логотипом компании. Гостей также угощали питьевой водой, на бутылках которой была размещена информация о деятельности Подольского водоканала. На финише забега всем участникам вручили памятные медали и подарки.



Подольский водоканал занимается водоснабжением и водоотведением в Подольске и Новой Москве. Компания выполняет полный цикл работ: от добычи и подачи воды до очистки сточных вод для населения и предприятий. Сейчас предприятие активно развивается, модернизирует производственные процессы и увеличивает штат, привлекая квалифицированных специалистов.



Участие в благотворительном забеге является важным вкладом компании в реализацию социально значимых городских проектов, направленных на объединение людей и мотивацию их к добрым делам.