В Бразилии нашли старейших в мире сестер
В Бразилии найдены три сестры, которые признаны старейшими в мире. Эта информация стала известна благодаря LongeviQuest, организации, специализирующейся на изучении долгожителей, передает Need To Know.
Среди долгожительниц выделяются 108-летняя Левит де Деус Нунес, 104-летняя Зораида де Деус Мота и 103-летняя Зулина де Деус Нунес. Все они появились на свет в сельской местности Бразилии и выросли в многодетной семье, где было восемь детей.
Левит была примером для младших: она ухаживала за братьями и сестрами, а позже — за племянниками. В течение 15 лет женщина снималась в массовке на телевидении, но сейчас прикована к постели и сохраняет ясность ума. Ее любимое занятие — чтение.
Зораида стала учительницей, а затем окончила школу медсестер. Она сделала карьеру в медицине, вышла замуж и родила пятерых детей. В жизни ей пришлось пережить развод и потерю двоих детей, но местная жительница не утратила внутренней силы. Сейчас она живет с дочерью.
Зулина стала матерью шестерых детей. После развода ей пришлось самостоятельно обеспечивать их. Продавая вышивку на улицах, она смогла оплатить каждому ребенку образование. В свои 103 года Зулина продолжает вести хозяйство и готовить для большой семьи.
Исследователи отмечают, что сестры выделяются не только своим возрастом, но и преданностью друг другу. Им пришлось преодолеть множество испытаний, но они сохранили семейное единство.
Читайте также: