Россиянам рассказали, как правильно перевозить животных в такси

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Представители сервиса «Яндекс.Такси» рассказали, что для перевозки домашних питомцев, в частности собак в приложении при вызове водителя необходимо отметить, что поездка будет с животным.
«Если ваш питомец небольшого размера, будет достаточно переноски. А если поедете с крупным питомцем, например, с большой собакой, обязательно возьмите намордник и подстилку, чтобы животное не испачкало сиденье», — добавили в беседе с RuNews24.ru специалисты.
А президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил владельцам собак о том, как спасти питомца от жары. По его словам, прежде всего необходимо скорректировать график прогулок в период с комфортной для животного погодой.
«Постарайтесь обустроить прохладное место в доме для собаки. Расположите лежанку в хорошо проветриваемой комнате, окна плотно закройте шторами. Обеспечьте приток свежего воздуха, например, включите вентилятор или кондиционер. Но следите за тем, чтобы животное не располагалось под потоком холодного воздуха — собака может простудиться», — отметил в беседе с «Известиями» Голубев.
Ранее Владимир Голубев рассказывал, как и с помощью чего собаки могут улавливать эмоции человека, выявлять болезни и предупреждать об изменении погоды.
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