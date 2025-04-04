Кинологи рассказали, как выстроить идеальные отношения с собакой

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Всем собаководам хочется иметь рядом послушную и счастливую собаку. Для этого очень важно наладить с ней контакт, вкладываться в ее воспитание, выделять время на полноценные прогулки и совместные игры.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что налаживание связи между хозяином и собакой — это важный процесс, которому необходимо уделять особое внимание, ведь от него зависит насколько комфортно вам будет жить с питомцем
Ваше поведение должно быть предсказуемым для собаки, так она будет чувствовать себя спокойно рядом с вами. Отношение к тому или иному поступку должно быть неизменно: например, если вы решили, что попрошайничать плохо и запрещено в вашем доме, то не нужно в один день поощрять угощением со стола, а в другой ругать и отправлять питомца на свое место, если он пытается выпросить что-то вкусное. Хозяин должен быть для собаки предсказуемым лидером, вести себя уверено, не проявляя немотивированной агрессии, поддерживая позитивный эмоциональный контакт.
Гуляйте для собаки, а не просто для того, чтобы животное справило нужду. Это значит, что во время прогулки вам необходимо позволять питомцу изучать окружающий мир, общаться с сородичами, проводить время активно совместно с хозяином. Во время полноценной прогулки вы взаимодействуете с собакой: играете, учите команды, общаетесь. Это сближает хозяина и питомца, налаживая между ними крепкую связь.
Ваша похвала — ориентир для собаки. Благодаря ей она понимает, что все делает правильно. Похвала создает предсказуемость для питомца, а значит он спокоен и с большим удовольствием повторит поведение, за которое его поощрили. Когда собаку хвалят, она понимает, что такое хорошо, а что – плохо. Похвала предает уверенности питомцу, он становится более инициативным и жизнерадостным. Кроме того, она создает доверие и налаживает контакт между владельцем и питомцем, что позволяет им жить бесконфликтно и счастливо.
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«Первое, что необходимо сделать, чтобы выстроить идеальные отношения с собакой — это установить правила в доме, по которым вы будете жить. Без них сложно организовать комфортную жизнь с любимцем. Это относится как к порядку в доме, так и к взаимоотношениям с собакой. Дело в том, что правила обозначают для питомца границы дозволенного — он точно знает, что делать можно, а за что его могут поругать. Таким образом любимец понимает, что от него ждет хозяин. Если владелец всегда следует своим правилам, то собака начинает ему доверять», — добавил он.
Будьте предсказуемым
Ваше поведение должно быть предсказуемым для собаки, так она будет чувствовать себя спокойно рядом с вами. Отношение к тому или иному поступку должно быть неизменно: например, если вы решили, что попрошайничать плохо и запрещено в вашем доме, то не нужно в один день поощрять угощением со стола, а в другой ругать и отправлять питомца на свое место, если он пытается выпросить что-то вкусное. Хозяин должен быть для собаки предсказуемым лидером, вести себя уверено, не проявляя немотивированной агрессии, поддерживая позитивный эмоциональный контакт.
Гуляйте
Гуляйте для собаки, а не просто для того, чтобы животное справило нужду. Это значит, что во время прогулки вам необходимо позволять питомцу изучать окружающий мир, общаться с сородичами, проводить время активно совместно с хозяином. Во время полноценной прогулки вы взаимодействуете с собакой: играете, учите команды, общаетесь. Это сближает хозяина и питомца, налаживая между ними крепкую связь.
Хвалите
Ваша похвала — ориентир для собаки. Благодаря ей она понимает, что все делает правильно. Похвала создает предсказуемость для питомца, а значит он спокоен и с большим удовольствием повторит поведение, за которое его поощрили. Когда собаку хвалят, она понимает, что такое хорошо, а что – плохо. Похвала предает уверенности питомцу, он становится более инициативным и жизнерадостным. Кроме того, она создает доверие и налаживает контакт между владельцем и питомцем, что позволяет им жить бесконфликтно и счастливо.
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Анастасия Панченко