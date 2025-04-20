Архиепископ Маркелл призвал верующих держаться православной Церкви Молдовы

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Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, которому власти Молдавии дважды отказали в вылете за Благодатным огнём, призвал верующих страны придерживаться канонической церкви, входящей в состав Русской Православной Церкви (РПЦ). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Во время пасхального богослужения в Соборе святых Константина и Елены Маркелл передал прихожанам частицу Благодатного огня, доставленную делегацией Молдавской митрополии. Он подчеркнул, что только каноническая церковь, в отличие от «рукотворных» структур, дарует духовную благодать, а не сиюминутные выгоды.
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«Со Христом всегда хорошо. Держитесь, братья и сестры, Христа Воскресшего, держитесь Его канонической святой православной Церкви, в данном случае у нас, в Молдавии — православной Церкви Молдовы», — сказал он.В Молдавии параллельно действуют каноническая Молдавская митрополия РПЦ и Бессарабская митрополия Румынской церкви. Пасха, отмечаемая 20 апреля, остается главным религиозным праздником для 97% населения страны, исповедующего православие.
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Мария Моисеева