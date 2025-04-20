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Архиепископ Маркелл призвал верующих держаться православной Церкви Молдовы

Владыка Маркелл призвал жителей в Молдавии придерживаться канонической церкви
Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, которому власти Молдавии дважды отказали в вылете за Благодатным огнём, призвал верующих страны придерживаться канонической церкви, входящей в состав Русской Православной Церкви (РПЦ). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Во время пасхального богослужения в Соборе святых Константина и Елены Маркелл передал прихожанам частицу Благодатного огня, доставленную делегацией Молдавской митрополии. Он подчеркнул, что только каноническая церковь, в отличие от «рукотворных» структур, дарует духовную благодать, а не сиюминутные выгоды.

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«Со Христом всегда хорошо. Держитесь, братья и сестры, Христа Воскресшего, держитесь Его канонической святой православной Церкви, в данном случае у нас, в Молдавии — православной Церкви Молдовы», — сказал он.
В Молдавии параллельно действуют каноническая Молдавская митрополия РПЦ и Бессарабская митрополия Румынской церкви. Пасха, отмечаемая 20 апреля, остается главным религиозным праздником для 97% населения страны, исповедующего православие.

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#новости
Бывшей жене Бондарчука придется платить двойной штраф
Актрисе Паулине Андреевой грозит двойной штраф за неуплату другого взыскания
20 апреля 2025, 07:38

Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Московский суд четыре раза предпринимал попытки привлечь к административной ответственности за неуплату штрафа в срок, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на инстанцию.
«Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — обратили внимание в суде.

Исходя из данных в картотеке, с начала 2025 года в суд поступали четыре раза административные протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ о неуплате штрафа в срок, все они были возвращены должностному лицу. В агентстве подчеркнули, что это может быть связано с найденными нарушениями при составлении административных материалов.


Суд может оштрафовать бывшую жену Бондарчука в двукратном размере суммы ранее неуплаченного денежного взыскания.

Ранее сообщалось, что скончался директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов.

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#штраф
#суд
#актриса
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Кинолог пояснил, почему собакам нельзя запрещать много лаять и нюхать
Кинолог Голубев: собакам нужно лаять, нюхать и вымещать энергию из-за инстинктов
20 апреля 2025, 07:03

Фото: iStock/SeventyFour

Многие владельцы собак, особенно новички, не готовы к естественным особенностям поведения питомцев, которые не следует подавлять и контролировать. Об этом РИА Новости сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
По его словам, попытки изменить инстинкты животных, такие как лай, обнюхивание объектов или копание, противоречат их природе. Лай, например, является для собак способом коммуникации и выражения эмоций, а обнюхивание помогает им ориентироваться в окружающем мире.

Кинологи рассказали, почему важно разговаривать со своей собакой
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«Приобретая собаку, вы получаете нового члена семьи со своими повадками. Желание изменить некоторые из них означает борьбу с инстинктами животного. (...) Конечно, важно следить за безопасностью питомца и аккуратно ограничивать его контакт с мусорными баками или опасными веществами. Однако полностью запрещать собаке изучать и оставлять запахи нельзя», — подчеркнул Голубев.
Голубев подчеркнул, что задача хозяина — адаптировать свой образ жизни под потребности питомца, а не наоборот.

Президент РКФ также отметил важность социализации и физической активности. Лишение собаки общения с сородичами может привести к агрессии или неуверенности, а недостаток движения — к разрушительному поведению.

Для активных пород, щенков и молодых собак он рекомендовал увеличить время прогулок и обеспечить безопасные зоны для выплеска энергии.

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#собаки
#новости
#семьи
#кинолог
#советы
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В России поддержали идею реестра самозапрета на азартные игры
В ФНС поддержали идею реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт»
20 апреля 2025, 06:31

Фото: iStock/Zolnierek

Федеральная налоговая служба (ФНС) поддержала инициативу создания реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.
Идея предполагает добровольное внесение граждан в реестр на срок от трех месяцев до пожизненного запрета, а также автоматическое включение лиц с долгами по налогам, кредитам и штрафам, просроченными более чем на три месяца.

В ФНС отметили, что для проверки задолженностей можно использовать систему межведомственного электронного взаимодействия и ГИС ГМП, где хранятся данные о платежах. Ответственность за регулирование азартных игр остается за Минфином.

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«Идея создания реестра «Стопзарт» — важный шаг в защите граждан от рисков игровой зависимости и финансовых потерь», — пояснил он.
Автоматическое добавление должников создаст дополнительный барьер для тех, кто находится в сложной экономической ситуации. Парламентарий выразил готовность работать над реализацией проекта при участии профильных ведомств.

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#фнс
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Путин выделил селам в Южной Осетии по 1 млн рублей к 80-летию Победы
К 80-летию Победы Путин выделил каждому селу в Южной Осетии по 1 млн рублей
20 апреля 2025, 06:20

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выделил по одному миллиону рублей каждому селу и школе Республики Южная Осетия в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.
Средства направят на реставрацию мемориалов, обновление памятных стендов и поддержку музеев, посвященных подвигам жителей региона.

Кириенко подчеркнул, что Южная Осетия — земля героев, чей вклад в Победу прошлого, а также в современную защиту «общей родины» в ходе СВО остается неоспоримым.

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«Сегодня светлый праздник Пасхи (...), но впереди не менее светлый, важный праздник — 80-летие Великой Победы, поэтому президент России принял еще одно важное решение. Он из своего резервного фонд выделил по миллиону рублей каждому селу Республики Южная Осетия и каждой школе республики. (...) Большое количество сынов Южной Осетии — плечом к плечу с россиянами защищают нашу общую родину», — заявил Кириенко.
Он отметил, что выделенные средства укрепят связь поколений и помогут сохранить историческую память.

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Юрист объяснила, на кого ляжет ответственность за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ
Адвокат Кудерко: Ответственность за ошибки в квитанциях по оплате ЖКУ лежит на УК
20 апреля 2025, 06:00

Фото: iStock/marchmeena29

При обнаружении ошибок в квитанциях за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) необходимо сразу обращаться в управляющую компанию (УК). Такой совет дала россиянам адвокат Елена Кудерко, сообщает агентство «Прайм».
Управляющие компании отвечают за расчет платы за отопление, водоснабжение, содержание общего имущества дома и другие услуги. Часто завышенные суммы возникают из-за ошибок в их работе. После обращения жильца УК обязана пересчитать платеж и выставить корректный счет.

Кудерко напомнила, что за незаконное завышение тарифов УК может быть оштрафована по Жилищному кодексу в пользу собственника, а также по КоАП на сумму до 300 тысяч рублей.

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