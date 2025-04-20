Юрист объяснила, на кого ляжет ответственность за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

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При обнаружении ошибок в квитанциях за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) необходимо сразу обращаться в управляющую компанию (УК). Такой совет дала россиянам адвокат Елена Кудерко, сообщает агентство «Прайм».
Управляющие компании отвечают за расчет платы за отопление, водоснабжение, содержание общего имущества дома и другие услуги. Часто завышенные суммы возникают из-за ошибок в их работе. После обращения жильца УК обязана пересчитать платеж и выставить корректный счет.
Кудерко напомнила, что за незаконное завышение тарифов УК может быть оштрафована по Жилищному кодексу в пользу собственника, а также по КоАП на сумму до 300 тысяч рублей.
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Кудерко напомнила, что за незаконное завышение тарифов УК может быть оштрафована по Жилищному кодексу в пользу собственника, а также по КоАП на сумму до 300 тысяч рублей.
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Мария Моисеева