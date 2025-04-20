Юрист объяснила, на кого ляжет ответственность за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

Президент России Владимир Путин выделил по одному миллиону рублей каждому селу и школе Республики Южная Осетия в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.