Собака покусала ребёнка на Сахалине
В городе Долинске на Сахалине собака прокусила ногу ребенку. Об этом пишет Lenta.ru.
Инцидент произошёл в парке «Янтарный». Девочка шла по дорожке вместе с подругой, когда на них внезапно набросилась собака. Одной из школьниц удалось убежать, а вторая получила рваные раны ноги. У животного не было ни намордника, ни поводка, а хозяин скрылся с места происшествия.
Пострадавшая девочка испытывает сильнейшие боли и страдает от кровотечения, из-за чего не может посещать школу и тренировки. Мать ребёнка уже обратилась в полицию.
Ранее в башкирском Нефтекамске произошёл другой случай жестокого обращения с животными: неизвестный напал на 82-летнюю пенсионерку и её собаку, оттолкнул женщину и начал избивать питомца об столб.
Читайте также: