В Новосибирске требуют закрыть енотокафе из-за издевательств над животными

28 сентября 2025, 19:59

В кафе Новосибирска жестоко обращаются с питомцами: еноты голодают и умирают

Фото: Istock / Alina Rekunova

В Новосибирске зоозащитники и местные жители требуют закрыть енотокафе «Лесная братва», расположенное в подвальном помещении на улице Галущака. Как сообщили изданию Baza бывшие сотрудники и посетители, внутри царит антисанитария: сильный запах, грязь и истощённые животные.