В Новосибирске требуют закрыть енотокафе из-за издевательств над животными
В Новосибирске зоозащитники и местные жители требуют закрыть енотокафе «Лесная братва», расположенное в подвальном помещении на улице Галущака. Как сообщили изданию Baza бывшие сотрудники и посетители, внутри царит антисанитария: сильный запах, грязь и истощённые животные.
По их словам, енотам дают испорченную еду, якобы принесённую из ближайшего супермаркета, а других животных — шиншилл, морских свинок, кроликов, дегу и попугаев — иногда вообще не кормят.
25 сентября в заведении погиб четырёхлетний енот. Очевидцы утверждают, что владелица кафе сама ввела ему антибиотики без консультации с ветеринаром, а затем оставила животное без ухода. Многие обитатели кафе оказались здесь после того, как от них отказались прежние владельцы.
На фоне этих событий была создана петиция с требованием закрыть «Лесную братву» и привлечь хозяйку к ответственности. Документ уже собрал около тысячи подписей.
