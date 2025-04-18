Спасшая бойцов на спецоперации собака Победа получила «Лохматый Оскар» в Зеленоградске

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта. Под ограничения попали SHAMAN (Ярослав Дронов), солист «Любэ» Николай Расторгуев, Гарик Сукачев и многие другие звезды. Среди них оказался и Никита Джигурда. Актер обрадовался, что его имя попало в список.