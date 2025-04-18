Спасшая бойцов на спецоперации собака Победа получила «Лохматый Оскар» в Зеленоградске

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Дворняжка по кличке Победа, которая провела военных ВС РФ через минные поля в зоне специальной военной операции, стала победителем на международной премии «Мой ласковый и нужный зверь», прошедшей в Зеленоградске Калининградской области. Об этом говорится на официальном сайте конкурса.
Многим людям эта премия известна как «Лохматый Оскар».
Пса нашел военный с позывным Бурят рядом с деревней Алешки в Херсонской области. Победа стала талисманом бойцов СВО.
Собака лаем предупреждала военных в подозрительные моменты. Еще Победа спасла жизни бойцов, когда указала им дорогу через минные поля в плохую погоду. В настоящее время пес живет в Самаре у Бурята.
За победу сражались 20 животных (собаки, кошки, питон и бегемот) из 11 регионов РФ, а еще из Белоруссии, Португалии и Великобритании.
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Пса нашел военный с позывным Бурят рядом с деревней Алешки в Херсонской области. Победа стала талисманом бойцов СВО.
Собака лаем предупреждала военных в подозрительные моменты. Еще Победа спасла жизни бойцов, когда указала им дорогу через минные поля в плохую погоду. В настоящее время пес живет в Самаре у Бурята.
«Дворняжка разделила первое место с собакой по кличке Рона из Калининграда, которая служит канистерапевтом, помогая в адаптации детей с особенностями развития», — уточнялось в сообщении.
За победу сражались 20 животных (собаки, кошки, питон и бегемот) из 11 регионов РФ, а еще из Белоруссии, Португалии и Великобритании.
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Ольга Енгалычева