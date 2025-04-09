Россияне стали больше заботиться о домашних животных

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Россияне стали больше заботиться о своих домашних питомцах, так как интерес покупателей к разнообразным сухим кормам для животных вырос в 2,5 раза относительно прошлой зимы. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Купер и сети магазинов «Бетховен». В приоритете для владельцев — формулы для укрепления иммунитета, суставов и зубов у животных.
«Также популярны холистические и лечебные линейки: их используют не только для решения конкретных проблем, но и в профилактических целях. Особенно такие корма актуальны для кошек и собак с пищевой чувствительностью. В тренде — монопротеиновые рационы с одним источником белка и с пониженным содержанием зерна. Также отмечается интерес к беззерновым вариантам», — пишет «Газета.Ru», изучившая результаты исследования.Тем временем президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев развеял распространенные мифы собаководов о клещах и блохах у питомцев. В беседе с «Известиями» эксперт отметил, что многие считают препараты от клещей действуют сразу, когда на самом деле их нужно наносить заранее, чтобы действующее вещество накопилось в эпидермисе. Заблуждением он также назвал представление о том, что не стоит снимать уже прицепившегося клеща, чтобы не навредить собаке. Он подчеркнул, что, ожидая, пока паразит «наестся», владелец подвергает питомца еще большему риску интоксикации.
«Некоторые владельцы не используют определенные средства защиты из-за того, что питомец не выходит гулять дальше двора многоквартирного дома, другие прекращают обрабатывать собак в конце лета, а кто-то слишком поздно начинает обработку, потому что думает, что средство подействует сразу», — уточнил он.Читайте также:
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Данил Пономарев