Мошенники под видом благотворительных сборов к 9 Мая крадут деньги

Юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков предупредил, что перед 9 Мая аферисты открывают фальшивые сборы на «‎подарки ветеранам» и «‎украшение памятников», а затем забирают переводы себе. Об этом пишет РИА Новости.



По его словам, такие уловки давят на эмоции и подталкивают людей к быстрым переводам. Часто злоумышленники прикрываются громкими патриотическими акциями. Ранее юрист Алина Шляпина рассказала о другой схеме. Неизвестные звонят пожилым людям под видом сотрудников администраций и сообщают о вручении памятных медалей. После разговора собеседники выманивают личные сведения. Затем преступники используют эту информацию в своих целях.

Специалисты напоминают, что любые пожертвования и праздничные акции лучше проверять через официальные сайты органов власти, благотворительных фондов и общественных организаций. В дни, когда особенно важно сохранять память и уважение к истории, необходимо также не терять бдительность.

