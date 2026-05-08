Массовая миграция украинских беженцев обернулась вспышкой ВИЧ в Польше
Массовый приток украинских беженцев привел к резкому ухудшению ситуации с ВИЧ в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одной из инфекционных клиник.
По его словам, в 2020 году в стране официально проживало 20 046 человек с подтвержденным диагнозом, а в 2025-м их число выросло до 31 738.
«Это увеличение более чем наполовину за пять лет», — отметил собеседник агентства.Он добавил, что только в прошлом году в Польше выявили 2 755 новых случаев ВИЧ, а заболеваемость выросла втрое: с 2,43 до 7,37 на 100 тысяч жителей.
Подобная тенденция наблюдается и в этом году. К концу апреля зарегистрировали 791 нового пациента с ВИЧ против 734 за аналогичный период годом ранее. Представитель клиники подчеркнул, что рост числа заражений вызван явным внешним фактором — миграцией с Украины.