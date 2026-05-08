Массовая миграция украинских беженцев обернулась вспышкой ВИЧ в Польше

РИА Новости: миграция украинцев вызвала рост числа пациентов с ВИЧ в Польше

Массовый приток украинских беженцев привел к резкому ухудшению ситуации с ВИЧ в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одной из инфекционных клиник.





По его словам, в 2020 году в стране официально проживало 20 046 человек с подтвержденным диагнозом, а в 2025-м их число выросло до 31 738.

«Это увеличение более чем наполовину за пять лет», — отметил собеседник агентства.