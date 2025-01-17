Кинологи рассказали, как понять, что у собаки ожирение

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Новогодние праздники прошли, а лишние килограммы остались — с этой проблемой сталкиваются не только люди, но и собаки. Конечно, питомец вряд ли станет переживать из-за изменений в фигуре, но избыточный вес плохо сказывается на его здоровье.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что лишний вес плохо сказывается на здоровье собаки.
«Он влияет на работу сердечно-сосудистой системы, состояние опорно-двигательного аппарата, репродуктивные способности и эмоциональное состояние животного», — предупредил он.
Какую собаку считают толстой
Чтобы понять, что у собаки есть лишний вес, важно ориентироваться на стандарт породы (для каждой породы есть свои нормы веса), а также оценивать питомца визуально. Оцените внешность собаки: если вы увидели жировые складки, то скорее всего у нее есть лишний вес. Пощупайте любимца, в норме ребра животного и позвоночник легко найти, питомец при этом выглядит подтянутым и не испытывает проблем с движением и дыханием. Когда у собаки есть лишний вес, вы с трудом прощупываете ребра и позвоночник. Также у питомца может появиться одышка даже при незначительных нагрузках, походка животного может измениться (питомец как бы переваливается при ходьбе как утка). У собаки может выступать живот, она может потерять интерес к играм и активным прогулкам. У самцов может отмечаться отсутствие полового влечения, у самок прекращаются течки или становятся нерегулярными.
Хозяин может диагностировать только наличие лишних килограммов, диагноз ожирение может поставить только ветеринарный врач: он оценивает массу собаки в соотношении со стандартом породы. Если она превышает 30% и более процентов, то у питомца ожирение.
Чем опасно ожирение у собак
Помимо того, что лишний вес значительно снижает качество жизни, он сокращает ее продолжительность: собаки с избыточной массой тела живут на несколько лет меньше своих стройных сородичей. Кроме того, лишние килограммы могут стать причиной сахарного диабета, болезней суставов, сердечно-сосудистой системы, печени и почек. У собаки могут начаться проблемы с ЖКТ и нарушение обмена веществ. На фоне ожирения могут возникнуть и обостриться другие заболевания, в том числе хронические.
Хозяину важно понимать, что здоровье собаки полностью зависит от него. Любое лишнее лакомство или несоблюдение норм кормления может навредить любимцу. Перекармливание — это не проявление любви, а начало проблем с лишним весом.
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Анастасия Бондарева