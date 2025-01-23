Кинолог раскрыл, как кормить собаку зимой

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Менять рационам домашним собакам с наступлением зимы следует только в том случае, если они живут в вольере, в условиях квартирного содержания увеличивать количество корма нужно только по рекомендации ветеринарного врача. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Известиями». По его мнению, в противном случае у собаки может появиться лишний вес.
«Владельцам собак, которые живут в вольере, скорее всего, потребуется пересмотреть рацион. Таким питомцам важно не замерзнуть на улице. Хотя они живут в утепленных вольерах и будках, но более калорийное питание им не помешает, подчеркнул эксперт. По его словам, менять рацион необходимо заблаговременно», — пояснил он.Голубев также посоветовал время от времени давать живущему в вольере питомцу мясной бульон. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные добавки в пищу, но об их необходимости следует консультироваться со специалистом.
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