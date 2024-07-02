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«Определяют уровень сахара в крови»: Кинологи раскрыли удивительные способности собак

Кинолог Голубев: собаки предсказывают болезни, погоду и настроение
02 июля 2024, 10:35
Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Во всем мире сегодня празднуется Международный день собак. Собаки для многих людей стали не просто лучшими друзьями, но и помощниками, отважными героями, надежной поддержкой, толчком к развитию, терапевтами, сотрудниками — список можно продолжать бесконечно.


Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что собаки являются отличными компаньонами, могут поддержать в стрессовой ситуации, предсказать погоду, помочь в трудный момент и защитить.

«Список способностей собаки можно продолжать бесконечно. Питомцы удивительным образом умеют понимать человека без слов: считывают поведение, жесты, мимику. Это их с нами сближает», — комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Чем собака полезна человеку

Помогает справляться со стрессом

Давно доказано, что взаимодействие с собакой помогает избавиться от тревоги, гнева и негативных эмоций. Контакт с любимцем вызывает спокойствие, снижает возбуждение и помогает смещать фокус внимания. Ежедневные ритуалы, прогулки, игры — все это помогает человеку не зацикливаться на своих проблемах и переключать внимание. Даже если у вас плохое настроение, вам нужно встать, чтобы покормить пса или вывести его на прогулку. В стрессовых ситуациях собака может поддержать и ободрить просто своим присутствием. Например, в красноярском аэропорту снова появились «собаки эмоциональной поддержки». Питомцев можно встретить в специальной зоне. Те, кто переживает перед полетом, может пообщаться с питомцами: погладить, покормить, поиграть, что позволяет снять напряжение и отвлечься.

Предсказывает изменения погоды

Некоторые собаки очень чувствительны к смене погоды. Они способны ощущать перемену атмосферного давления или следовать по линиям магнитного поля. Например, питомец может чувствовать изменение статического электрического поля, которое наблюдается перед штормом. Это можно понять по его поведению: собака напугана, хочет спрятаться, прижимает уши. Каждый из нас слышал хотя бы одну историю чудесного спасения человека благодаря собаке: предупредила о надвигающемся шторме, разбудила во время чрезвычайной ситуации.

Помогает в реабилитации

Во всем мире давно функционирует метод реабилитации и лечения с помощью специально обученных собак. Еще в конце 60-х годов прошлого века западные врачи подтверждали, что взаимодействие с собакой способствует развитию умственных, физических и эмоциональных функций. Специально обученные животные работают совместно с человеком и помогают людям с особенностями здоровья, например, собаки-канистерапевты помогают детям с нарушением интеллекта, слуха, зрения, опорно- двигательного аппарата, ДЦП, аутизм и расстройства аутистического спектра и с другими проблемами здоровья.

Определяет уровень сахара в крови

Специально обученные собаки помогают людям с диабетом понять, падает или поднимается уровень сахара в крови. Они определяют это по запаху, а потом подают специальный сигнал человеку — лай, касание лапой или носом человеческой руки или ноги. Некоторые питомцы умеют даже приносить лекарство хозяину, когда уровень сахара находится в опасной для человека зоне.

Кем бы ни были для нас питомцы: терапевтами, спасателями, полицейскими — они прежде всего лучшие друзья, которые умеют быть преданными и любить без причин.

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#питомцы
Жителей Подмосковья приглашают стать соискателями премии «Наследие нации»
02 июля 2024, 11:08

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Конкурс на соискание премии «Наследие нации» проводится в России, это высшая награда в области строительства, развития территорий и сохранения архитектурного наследия, сообщает пресс-служба премии.
«Принять участие в премии могут авторы проектов, эксперты, производители работ, инвесторы и меценаты, волонтёры, авторы технологий, методик и инженерных решений, производители материалов и прочие, соответствующие номинациям», — говорится в сообщении.
Подать заявку на участие в премии можно до 12 августа текущего года на сайте проекта «Наследие нации». Там же размещена подробная информация о номинациях, условиях участия и предложениях для спонсоров.

Награждение победителей проведут 27 сентября в одной из столичных усадеб.

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#строительство
#россия
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В восьми округах Подмосковья восстановили дорожные знаки
02 июля 2024, 10:50

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые или отсутствующие дорожные знаки восстановили на восьми улицах в разных округах Московской области сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по восстановлению дорожных знаков провели на Центральной улице в Щёлкове, на проспекте Гагарина в Люберцах, на Волковском шоссе в Мытищах, на Школьной улице в Волоколамске и на Советской улице в Егорьевске», — говорится в сообщении.
Кроме того, знаки восстановили на дорогах в домодедовской деревне Ляхово, ступинском рабочем посёлке Михнево и в деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа.

В министерстве подчеркнули, что специалисты Мосавтодора проводят обследования дорожной сети Подмосковья каждую неделю и оперативно исправляют обнаруженные недостатки.

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#минтранс мо
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Спортивные сообщества Электрогорска вышли на уборку города
02 июля 2024, 10:25

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Члены спортивных сообществ Электрогорска Zamalaevateam, «Зумба», «Мафия беганутых» и «Отмороженные амазонки» регулярно выходят на уборку берегов карьеров на улице Некрасова, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Некоторые люди могут спокойно выбросить фантик от конфеты, окурок от сигареты или смятую упаковку мимо мусорного контейнера или вообще не донести до него. С такой позицией даже сотни дворников не справятся с уборкой. Каждому из нас необходимо вести себя ответственно, чтобы не плодить грязь», — говорят активисты спортивных групп.
Любители здорового образа жизни проводят субботники: собирают разбросанные по берегам карьеров пластиковые бутылки и железные банки из-под консервов, пакеты и прочий мусор. Кроме того, они вылавливают мусор у берега и убирают упавшие на пляж ветки.

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#павловский посад
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В Можайском округе благоустроили пешеходные дорожки
02 июля 2024, 09:46

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Три пешеходные дорожки заасфальтировали в Можайском городском округе, работы провели по региональной программе «Пешком», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Были заасфальтированы три дорожки протяжённость. 514 метров, они востребованы у населения, так как кратчайшим путём ведут к часто посещаемым объектам», — отмечается в сообщении.
В частности, пешеходные дорожки были заасфальтированы по следующим адресам: село Тропарёво — от дома №7 по Садовой улице до дома №16 по Советской улице, село Сокольниково — от дома №14 по Школьной улице до контейнерной площадки и деревня Ивакино — от дома №9 до дома №10.

В министерстве отметили, что в прошлом году по программе «Пешком» в Можайском округе были благоустроены дорожки в деревнях Горетово и Клементьево, а также в посёлке Лесное.

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#можайск
#благоустройство
#минчистоты
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Загруженность дорог Подмосковья утром 2 июля составила четыре балла
02 июля 2024, 09:30

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 2 июля, оценивается на четыре балла из десяти, затруднения наблюдаются при движении в сторону Москвы на ряде участков двух федеральных трасс и шести шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом по направлению к столице фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Варшавское, Симферопольское, Ленинградское, Ярославское, Киевское и Волоколамское», — говорится в сообщении.
Всего этим утром на подмосковных дорогах зафиксировано свыше 853 тысяч машин, сто на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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25-летний мужчина облысел и стал плохо спать из-за одержимости порно
02 июля 2024, 09:27

Фото: iStock/OcusFocus

25-лентний Джошуа Саймон так сильно пристрастился к порно, что облысел и начал плохо спать из-за постоянных ночных кошмаров сексуального характера. Об этом пишет издание The Sun.
По словам мужчины, впервые он посмотрел порнофильм в 12 лет. Саймон воспитывался в религиозной семье, по этой причине испытывал стыд из-за того, что тайно мастурбировал. С 16 лет мужчина стал настолько одержимым порнографией, что ночи напролет занимался лишь просмотром фильмов для взрослых и мастурбацией.

Сообщается, что это пристрастие довело Саймона до физического истощения. Ему начали сниться эротические сны, в которых его постоянно соблазняли, что стало для него кошмаром, ведь по религиозным убеждениям секс до брака не допускается. Примечательно, что при этом мужчина сильно похудел и начал лысеть.

В 21 год он осознал, что ему нужно избавиться от этой зависимости. Для этого Саймон стал регулярно ходить в церковь, больше молиться и всеми силами старался бороться с искушением. Мужчина признался, что как только избавился от пристрастия к порно, то начал встречаться с девушкой и все наладилось.

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#мужчина
#отношения
#любовь
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По велению Бога: Школьная учительница рассказала, почему ушла в порно
02 июля 2024, 08:11

Фото: iStock/Fokusiert

Бывшая учительница католической школы рассказала, что ушла в порно из-за веры в Бога. Таким откровением она поделилась в интервью для Daily Star.
По словам 37-летней Кортни Тиллии, она выросла в очень религиозной семьи. Повзрослев, звезда фильмов для взрослых выбрала для себя профессию учительницы в католической школе. Однако, как отмечает Тилли, маленькая зарплата и строгое воспитание всегда подавляли её, из-за чего девушка всё же решила посвятить себя работе в порно.

«Было бы безумием сказать, что Бог говорит мне сниматься в порно! Но я рада, что Бог нашел мне именно такое применение», — рассказала актриса.

Она также подчеркнула, что именно Бог направлял её и поддерживал в желании самовыражаться именно таким образом.

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#секс
#учитель
#религия
#актриса
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США приостановили исследования нового метода лечения рака в России
Онколог Каприн: на больных не сказалась остановка США изучения рака в России
02 июля 2024, 08:00

Фото: iStock/wildpixel

США приостановили исследования нового метода лечения рака в России по своей инициативе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.
По словам специалиста, это не повлияло на пациентов в целом, поскольку зачастую исследования проводятся на ограниченной группе людей. Каприн подчеркнул, наука и медицина должны оставаться вне политики, но не смотря на это, сотрудничество по протоколам с американскими коллегами было остановлено исключительно по их желанию.

Онколог отметил, что это побудило РФ активнее работать над созданием собственных лекарственных средств. Россия уже сделала значительные шаги в данном направлении, добавил специалист.

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#наука
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#сша
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Жена Зеленского купила один из самых дорогих суперкаров в мире
Vérité Сachée: Елена Зеленская купила один из самых дорогих гиперкаров в мире
02 июля 2024, 05:29

Жена украинского лидера Владимира Зеленского купила один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Об этом пишет издание Vérité Сachée.
По словам работника автосалона Bugatti в Париже, жене Зеленского показали новый гиперкар за две недели до официальной презентации. Она заказала машину и стала первой обладательницей такого Bugatti. Обошелся он ей в 4,5 миллиона евро. На данный момент всего запланировано производство 250 автомобилей этой марки. Транспортное средство Елене передадут в 2026 году.

Ранее жена Зеленского заявила о психологическом истощении. Она рассказала, что у нее случаются моменты, когда приходит ощущение, близкое к психологическому истощению. В такие периоды Зеленская отдыхает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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