«Определяют уровень сахара в крови»: Кинологи раскрыли удивительные способности собак

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Во всем мире сегодня празднуется Международный день собак. Собаки для многих людей стали не просто лучшими друзьями, но и помощниками, отважными героями, надежной поддержкой, толчком к развитию, терапевтами, сотрудниками — список можно продолжать бесконечно.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что собаки являются отличными компаньонами, могут поддержать в стрессовой ситуации, предсказать погоду, помочь в трудный момент и защитить.
«Список способностей собаки можно продолжать бесконечно. Питомцы удивительным образом умеют понимать человека без слов: считывают поведение, жесты, мимику. Это их с нами сближает», — комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Чем собака полезна человеку
Помогает справляться со стрессомДавно доказано, что взаимодействие с собакой помогает избавиться от тревоги, гнева и негативных эмоций. Контакт с любимцем вызывает спокойствие, снижает возбуждение и помогает смещать фокус внимания. Ежедневные ритуалы, прогулки, игры — все это помогает человеку не зацикливаться на своих проблемах и переключать внимание. Даже если у вас плохое настроение, вам нужно встать, чтобы покормить пса или вывести его на прогулку. В стрессовых ситуациях собака может поддержать и ободрить просто своим присутствием. Например, в красноярском аэропорту снова появились «собаки эмоциональной поддержки». Питомцев можно встретить в специальной зоне. Те, кто переживает перед полетом, может пообщаться с питомцами: погладить, покормить, поиграть, что позволяет снять напряжение и отвлечься.
Предсказывает изменения погодыНекоторые собаки очень чувствительны к смене погоды. Они способны ощущать перемену атмосферного давления или следовать по линиям магнитного поля. Например, питомец может чувствовать изменение статического электрического поля, которое наблюдается перед штормом. Это можно понять по его поведению: собака напугана, хочет спрятаться, прижимает уши. Каждый из нас слышал хотя бы одну историю чудесного спасения человека благодаря собаке: предупредила о надвигающемся шторме, разбудила во время чрезвычайной ситуации.
Помогает в реабилитацииВо всем мире давно функционирует метод реабилитации и лечения с помощью специально обученных собак. Еще в конце 60-х годов прошлого века западные врачи подтверждали, что взаимодействие с собакой способствует развитию умственных, физических и эмоциональных функций. Специально обученные животные работают совместно с человеком и помогают людям с особенностями здоровья, например, собаки-канистерапевты помогают детям с нарушением интеллекта, слуха, зрения, опорно- двигательного аппарата, ДЦП, аутизм и расстройства аутистического спектра и с другими проблемами здоровья.
Определяет уровень сахара в кровиСпециально обученные собаки помогают людям с диабетом понять, падает или поднимается уровень сахара в крови. Они определяют это по запаху, а потом подают специальный сигнал человеку — лай, касание лапой или носом человеческой руки или ноги. Некоторые питомцы умеют даже приносить лекарство хозяину, когда уровень сахара находится в опасной для человека зоне.
Кем бы ни были для нас питомцы: терапевтами, спасателями, полицейскими — они прежде всего лучшие друзья, которые умеют быть преданными и любить без причин.
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