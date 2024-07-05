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Кинологи рассказали, любят ли собаки, когда их целуют

Кинолог Голубев: Настойчивые ласки и поцелуи могут вызвать у собаки стресс
05 июля 2024, 11:18
Фото: istockphoto / ulkas

Фото: istockphoto / ulkas

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. В этот день влюблённые со всего мира участвуют в конкурсах поцелуев. Это прекрасный повод для того, чтобы выразить свою любовь и привязанность друг к другу через нежные и страстные поцелуи.
Если для человека такой жест — это способ выразить свои чувства, то допустимо ли подобное поведение для собаки? Люди и собаки по-разному проявляют свои эмоции. Социальное поведение человека более сложное и разнообразное.

«Когда мы хотим выразить свою любовь к питомцу, мы можем обнимать и целовать его. Однако не все собаки любят такие проявления чувств. Слишком тесный контакт, настойчивые ласки и поцелуи могут вызвать у них стресс. Поэтому важно учитывать особенности своего питомца. Некоторые собаки спокойно относятся к объятиям и поцелуям, а другие могут чувствовать себя некомфортно. Лучше всего ориентироваться на реакцию животного и не навязывать ему свои эмоции», — отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».



Не все собаки любят, когда их обнимают, целуют, трогают за морду и требуют тесного контакта. Это может вызвать у них стресс, особенно если такое общение происходит с теми, с кем они не так часто взаимодействуют.

«Собаки, как и люди, имеют свои предпочтения. Если ваш питомец контактный, то ему могут понравиться ваши поцелуи и поглаживания. Но если он вырывается, когда вы его обнимаете, лучше не настаивать. Уважайте личные границы своего любимца и не настаивайте на тесном контакте», — подчеркнула специалист.

Если у вас есть домашний питомец, за здоровьем которого вы тщательно ухаживаете, то риски заражения от него минимальны, но не равны нулю. Собаки, как и люди, могут болеть, и некоторые заболевания могут передаваться от них человеку.

«У домашних собак часто встречается глистная инвазия, которая может быть опасна для питомца и передаваться человеку. Симптомы могут быть незаметными, поэтому важно проводить профилактику и ограничивать тесный контакт с животным», — подчеркнул Владимир Голубев.

Каждый питомец индивидуален. Важно понимать, что именно не нравится вашей собаке, чтобы минимизировать ее стресс.

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Кольца-ногти и проводные наушники: Стилист рассказала о главных трендах сезона
Стилист Палюткина: кольца-ногти стали главным трендом сезона
05 июля 2024, 12:15

Фото: istock/evgenyatamanenko

Лето — это не только тепло, но и ярко. Знойность и насыщенность самого солнечного времени года пробуждают в людях желание наряжаться и выглядеть эффектно.
Стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» рассказала о главных трендах летнего сезона.

Тренды в одежде


Сжатая ткань: шикарная новость для тех, кто не любит гладить. Теперь не нужно отпаривать вещи, потому что появился тренд на нарочитость, небрежность, расслабленность. Мятые вещи — на пике моды, заломы в одежде можно увидеть и в платьях, и в юбках, и в топах, и в брюках — везде.

Многослойность: достаточно надеть друг на друга две майки и завязать их узелком. Банально, но интересно.

Принт «ракушка»: ей украшают все. Такой принт может создать романтичный образ, при этом он будет смотреться не так банально, как цветочек, горошек или турецкий огурец. Это хорошее напоминание о море. Главное — не перебарщивать, а добавлять детально.

Юбка в клетку: длинная, короткая, с плиссировкой, с захлестом, на низкой посадке или высокой — любая. Можно носить с топами, рубашками, туфлями, кроссовками.
Трикотажные топы: без косточек, без кружева, простые. Мода на бельевой стиль.

Аксессуары


Проводные наушники: они стали использоваться как серьги. Их можно украшать стразами, вставлять в уши, создавать из них ожерелье или кафы. Необычно смотрятся такие вещи из проводных затычек.

Съемные кольца-ногти: вместо того, чтобы делать маникюр под каждый образ, придумали такое. Снимаете, меняете и идете в этот мир поражать всех своими пальцами.

Макияж


«Так розовеют мужчины, когда занимаются спортом» или «тебя поцеловало солнце»: фреш, загорелость, веснушчатость. Наносить румяна треугольником от кончика носа к верхней части уха, и все это растушевывать. Еще забываем тонкие брови, возвращаемся к естественным, пышным бровям.

«Главный тренд — быть на своей волне. Примеряйте, пробуйте, выходите из зоны комфорта и наслаждайтесь собой», — завершила разговор стилист Палюткина.

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В Калуге проведут Всероссийский съезд наставничества
05 июля 2024, 12:01

Фото: iStock/Drazen Zigic

Всероссийский съезд наставничества будет проходить в Калуге с 26 по 27 июля, в нём примут участие педагоги, представители предприятий реального сектора экономики, а также эксперты в сфере наставничества, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.
«На съезде планируется обсудить проект концепции развития наставничества в России до 2030 года и создать стратегии по реализации этой концепции, чтобы впоследствии внедрить их в систему подготовки и поддержки молодых кадров в реальном секторе экономики, в образование и молодёжную политику России», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках съезда будет дан старт всероссийскому конкурсу «Золотые стандарты наставничества: отбор лучших практик».

Съезд проведут на базе калужского Федерального технопарка профессионального образования.

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#минпросвещения
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Песков: В Кремле не обсуждается запрет на ношение никабов в России
05 июля 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Alexey Emelyanov

Духовные власти должны сами определить, следует ли вводить в России запрет на ношение мусульманками никабов или нет. В Кремле не ведётся никаких дискуссий на этот счёт.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РБК. Первый заместитель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от Дагестана Артем Бичаев сказал, что, по его мнению, которое разделяют парламентарии, вопрос ношения никабов находится в ведении мусульманского духовенства и именно оно должно принимать соответствующие решения.

Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, депутат от Карачаево-Черкессии Михаил Старшинов подчеркнул, что за все время существования мусульман в России вопрос ношения никаба никогда не поднимался. Для него удивительно, что дискуссия на эту тему возникла именно сейчас. По мнению депутата, хорошо бы эти обсуждения прекратить.

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#мусульмане
#госдума
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В Наро-Фоминске предотвратили сброс 50 кубометров стройотходов
05 июля 2024, 11:17

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Нелегальный сброс 50 кубометров строительных отходов удалось предотвратить в Наро-фоминском городском округе благодаря экологическому рейду, сообщает пресс-служба областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В ходе рейда инспекторы министерства совместно с коллегами из Минэкологии области, полиции и Главного управления безопасности региона проверили 25 грузовиков, перевозивших строительные отходы и грунты. У четырёх водителей не оказалось оформленного разрешения на перевозку таких грузов. Общий объём стройотходов, которые они перевозили, составил 50 кубометров», — говорится в сообщении.
В отношении нарушителей правил обращения с отходами были составлены административные протоколы, а из грузовики задержали.

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#грузовик
#наро-фоминск
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Подмосковных водителей призвали отложить поездки из-за надвигающейся бури
05 июля 2024, 10:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Гроза с ливнем, градом, штормовым ветром и смерчами ожидается в столичном регионе в пятницу, 5 июля, на время непогоды водителям рекомендуется отказаться от поездок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«При грозе порывы ветра могут достигнуть 27 метров в секунду. Возможно формирование смерчей. В такую погоду лучше не совершать поездки на личном транспорте и по возможности сократить пребывание вне помещений», — говорится в сообщении.
Если отложить поездку до более благоприятного времени невозможно, то следует проявлять за рулём максимальное внимание и осторожность, особенно важно соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость. Нельзя парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

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#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 5 июля составила четыре балла
05 июля 2024, 10:10

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 5 июля, оценивается на четыре балла из десяти, основные сложности с проездом отмечаются при движении в сторону Москвы на участках четырёх шоссе и одной федеральной трассы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд по направлению к столице затруднён на трассе М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Новоегорьевское, Варшавское, Алтуфьевское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области этим утром зафиксировано свыше 852 тысяч автомобилей, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

В министерстве отметили, что 5 июля в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды: гроза с ливнем и сильным ветром, в связи с этим водителей призвали быть предельно внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и не превышать скорость, а также не парковать машине под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

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#подмосковье
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Омарова: Сыновья Магомеда Омарова пытались остановить брата в день теракта
05 июля 2024, 10:08

Фото: istockphoto/waewkid

Сыновья бывшего главы администрации Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова пытались остановить своего брата Османа, предположительно участвовавшего в теракте в Махачкале. Об этом рассказала жена одного из братьев Зарина Омарова.
Сыновья экс-главы района арестованы в Махачкале по статье о мелком хулиганстве, напоминает РИА Новости. По данным источника агентства в МВД, их брат, 31-летний Осман Омаров, был одним из ликвидированных террористов.

Зарина Омарова рассказала, что ей позвонил муж и сказал, что увидел у Османа какой-то странный статус в Watts App. Он вместе с братьями поехал в город, чтобы разыскать Османа. Один из братьев позже рассказал, что сумел до него дозвониться и кричал в трубку: «Брат, остановись, умоляю!», но тот ничего не ответил, а потом перестал выходить на связь.

По словам Зарины, они нечасто виделись с Османом, только собираясь вместе в доме у родителей. Женщина уверяет, что они были уверены, что Осман занимается строительным бизнесом, а о его радикальных взглядах не догадывались, иначе попытались бы все вместе повлиять на него.

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#новости
#дагестан
#теракт
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К системе мониторинга чистоты в Подмосковье подключили ещё 15 тысяч видеокамер
05 июля 2024, 09:55

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Более 15 тысяч камер видеонаблюдения подмосковной системы «Безопасный регион» подключили в июне к проекту «Чистая территория», позволяющему выявлять нарушения чистоты и порядка на общественных пространствах при помощи нейросети, сообщает пресс-служба Мингоуправления Московской области.
«Нейроконтроль за чистотой и порядком в подмосковных дворах осуществляется с августа прошлого года. Изначально к проекту «Чистая территория» было подключено 1,7 тыс. видеокамер, сейчас их больше 21 тысячи», — отметила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
В рамках проекта «Чистая территория» искусственный интеллект вычисляет попавший в объективы камер видеонаблюдения мусор, смёт, неработающие фонари, граффити и пр. С начала проекта таким образом было выявлено свыше 37 тысяч нарушений порядка.

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В Сергиевом Посаде открывают благоустроенный лесопарк «Загорское море»
05 июля 2024, 09:43

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Масштабные работы по благоустройству лесопарковой зоны «Загорское море» завершились в Сергиевом Посаде, открытие преображённого общественного пространства состоится в субботу, 6 июля, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Мы завершили основные работы по благоустройству лесопарка «Загорское море». Перед нами стояла задача сделать территорию лесопарка комфортной и безопасной, а также создать условия для отдыха в любое время года, сохранив при этом природу», — отметил глава регионального министерства Михаил Хайкин.
Лесопарк «Загорское море» расположен рядом городским озером. В ходе благоустройства там была проведена санитарная очистка леса, кроме того, в лесопарке обустроили пешеходные тропинки, лыжную трассу и подъездную дорогу. Были также созданы зоны отдыха с качелями и площадки для воркаута. На территории лесопарка установили освещение и видеонаблюдение, установили лавочки и урны.

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