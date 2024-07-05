Кинологи рассказали, любят ли собаки, когда их целуют

Фото: istockphoto / ulkas
6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. В этот день влюблённые со всего мира участвуют в конкурсах поцелуев. Это прекрасный повод для того, чтобы выразить свою любовь и привязанность друг к другу через нежные и страстные поцелуи.
Если для человека такой жест — это способ выразить свои чувства, то допустимо ли подобное поведение для собаки? Люди и собаки по-разному проявляют свои эмоции. Социальное поведение человека более сложное и разнообразное.
Не все собаки любят, когда их обнимают, целуют, трогают за морду и требуют тесного контакта. Это может вызвать у них стресс, особенно если такое общение происходит с теми, с кем они не так часто взаимодействуют.
Если у вас есть домашний питомец, за здоровьем которого вы тщательно ухаживаете, то риски заражения от него минимальны, но не равны нулю. Собаки, как и люди, могут болеть, и некоторые заболевания могут передаваться от них человеку.
Каждый питомец индивидуален. Важно понимать, что именно не нравится вашей собаке, чтобы минимизировать ее стресс.
Читайте также:
Энтомологи заметили в Подмосковье красивых и редких бабочек подалириев
Стало известно, сколько россияне тратят на содержание питомцев
Подмосковные ветеринары сказали, как помочь питомцу пережить жару
«Когда мы хотим выразить свою любовь к питомцу, мы можем обнимать и целовать его. Однако не все собаки любят такие проявления чувств. Слишком тесный контакт, настойчивые ласки и поцелуи могут вызвать у них стресс. Поэтому важно учитывать особенности своего питомца. Некоторые собаки спокойно относятся к объятиям и поцелуям, а другие могут чувствовать себя некомфортно. Лучше всего ориентироваться на реакцию животного и не навязывать ему свои эмоции», — отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».
Не все собаки любят, когда их обнимают, целуют, трогают за морду и требуют тесного контакта. Это может вызвать у них стресс, особенно если такое общение происходит с теми, с кем они не так часто взаимодействуют.
«Собаки, как и люди, имеют свои предпочтения. Если ваш питомец контактный, то ему могут понравиться ваши поцелуи и поглаживания. Но если он вырывается, когда вы его обнимаете, лучше не настаивать. Уважайте личные границы своего любимца и не настаивайте на тесном контакте», — подчеркнула специалист.
Если у вас есть домашний питомец, за здоровьем которого вы тщательно ухаживаете, то риски заражения от него минимальны, но не равны нулю. Собаки, как и люди, могут болеть, и некоторые заболевания могут передаваться от них человеку.
«У домашних собак часто встречается глистная инвазия, которая может быть опасна для питомца и передаваться человеку. Симптомы могут быть незаметными, поэтому важно проводить профилактику и ограничивать тесный контакт с животным», — подчеркнул Владимир Голубев.
Каждый питомец индивидуален. Важно понимать, что именно не нравится вашей собаке, чтобы минимизировать ее стресс.
Читайте также:
Энтомологи заметили в Подмосковье красивых и редких бабочек подалириев
Стало известно, сколько россияне тратят на содержание питомцев
Подмосковные ветеринары сказали, как помочь питомцу пережить жару
Мира Полтева