«Не давите и не надоедайте»: Кинологи рассказали, как подружить собаку с новой семьей

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Если собаке необходимо найти новый дом, важно отнестись к этому серьезно. Даже если вы по каким-то причинам не можете дальше содержать питомца, вы все равно ответственны за его будущее благополучие и комфорт. Специально ко Всемирному дню против отказа от домашних животных, Российская кинологическая федерация рассказывает, как адаптировать взрослую собаку к жизни в семье.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что собаковод должен быть ответственным и гуманным по отношению к питомцу, которого он привел в дом.
Если вы взяли в дом взрослую собаку, не нужно переживать, что она будет постоянно тосковать по прежнему хозяину. Окруженная любовью, заботой и комфортом, она будет рада жить с новыми владельцами. Однако нужно понимать, что это произойдет только в том случае, если у собаки нет гиперпривязанности к старому хозяину (это возникает у тех собак, которые не прошли все этапы социализации). Но и эту проблему можно исправить, обратясь за помощью к специалистам.
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«В жизни бывают разные ситуации, мы не всегда можем все предугадать. Но, даже если вы больше не можете содержать животное, вам нужно найти ему дом, убедиться, что собака попадет в надежные руки, и по возможности помочь с последующей адаптацией в новой семье», — отметил собеседник.
Позвольте собаке адаптироватьсяПервое время собаке может быть сложно в новом доме в окружении чужих людей. Позвольте питомцу самостоятельно исследовать место, в котором он будет жить. Нормально, если у собаки не сразу появится настроение все изучить. Не нужно на нее давить. Интерес придет постепенно.
Не настаивайте на тесном контактеНе ходите за собакой по пятам. Не нужно все время надоедать ей и привлекать к играм. Ваша настойчивость может не просто напугать собаку, но и заставить защищаться. Дайте питомцу время осмотреться, успокоиться и привыкнуть. Главная задача нового хозяина – не пытаться в кратчайшие сроки стать собаке лучшим другом, а позволить мягко адаптироваться к новым условиям жизни, максимально поддерживая любое положительное поведение.
Вводите правилаПостепенно вводите правила, по которым собака будет жить в доме. Вам нужно стать надежным и предсказуемым лидером, которому питомец может доверять. Именно правила позволяют собаке понять, что от нее ждет хозяин, когда он поощрит, а за что может поругать.
Поощряйте за правильное поведениеПоощрение будет служить подсказкой и поддержкой для собаки. Хвалите питомца за выполнение команды, за любопытство к новому пространству, за любое желаемое действие. Даже если собака сделала что-то незначительное, например, начала обнюхивать дверь той комнаты, в которую она по каким-то причинам еще не заходила, обязательно поощрите ее за проявленный интерес.
Проводите время вместеСовместные прогулки, игры и другие активности помогают наладить контакт собаки с хозяином. В процессе взаимодействия питомец привыкает к владельцу, учится его понимать. Это сближает, любая совместная деятельность принесет массу положительных эмоций и хозяину, и собаке.
Если вы взяли в дом взрослую собаку, не нужно переживать, что она будет постоянно тосковать по прежнему хозяину. Окруженная любовью, заботой и комфортом, она будет рада жить с новыми владельцами. Однако нужно понимать, что это произойдет только в том случае, если у собаки нет гиперпривязанности к старому хозяину (это возникает у тех собак, которые не прошли все этапы социализации). Но и эту проблему можно исправить, обратясь за помощью к специалистам.
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Анастасия Бондарева