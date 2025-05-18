Юрист напомнил о серьезном штрафе за неправильный выгул собак

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Россиянам грозят штрафы за нарушение правил выгула домашних животных. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».
По его словам, выгул питомцев разрешён только в специально отведённых зонах, при этом владельцы обязаны убирать за ними продукты жизнедеятельности и контролировать передвижение животных.
Исключение сделано только для собак-проводников, сопровождающих людей с нарушениями зрения.
Особые требования касаются потенциально опасных пород собак: их запрещено выводить без намордника и поводка, кроме случаев нахождения на личной огороженной территории.
За нарушения предусмотрены штрафы: для граждан — от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс., для юридических — до 30 тыс. рублей.
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Исключение сделано только для собак-проводников, сопровождающих людей с нарушениями зрения.
Особые требования касаются потенциально опасных пород собак: их запрещено выводить без намордника и поводка, кроме случаев нахождения на личной огороженной территории.
За нарушения предусмотрены штрафы: для граждан — от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс., для юридических — до 30 тыс. рублей.
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Мария Моисеева