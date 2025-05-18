Юрист напомнил о серьезном штрафе за неправильный выгул собак

В народном календаре 15 мая отмечается День Арины Капустницы. Этот праздник получил своё название благодаря тому, что в середине мая на Руси начинали сажать рассаду, в том числе капусту и огурцы. Православные христиане в этот день чтят память великомученицы Ирины Македонской. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».