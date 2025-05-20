Кинолог Костромин объяснил, почему мозг собаки должен быть всегда занят

Фото: iStock / Tetiana Garkusha
Прежде, чем завести собаку, нужно обязательно проконсультироваться с кинологом.
Такой совет дал в беседе с «Радио 1» председатель правления Московской областной общественно-спортивно-кинологической организации Андрей Костромин.
Читайте также:
Юрист напомнил о серьезном штрафе за неправильный выгул собак
Кинолог объяснил, что нельзя делать, когда собака спит
Россиянам назвали породы собак, идеально подходящие для жизни в квартире
«Я собаку завожу не на один год, а примерно на 15 лет. Поэтому я должен понимать, чем буду эти 15 лет с ней заниматься, для чего она мне нужна. Это ответственность, вот что важно. Основная ошибка – в том, что человек увидел в интернете красивую собачку, почитал про неё и решил, что она ему нужна. Но лучше обратиться к профессионалу и спросить: «Я хочу завести в семью собаку, но у меня пятеро детей, а я хочу аргентинского дога. Можно мне сделать это?». Я бы точно не завёл такую собаку в семью», – отметил Костромин.Если человек хочет пообщаться и подружиться с чужой собакой, первое, что надо помнить, – нужно всегда спрашивать у владельца, можно ли её погладить.
«Собака может встать в охранную ситуацию, потому что вы протянули руку не совсем корректно. Если вы тянете к животному открытую ладошку, это неправильно. Нужно сначала подставить собачке закрытую ладонь, чтобы она могла её обнюхать. И ни в коем случае не нужно пытаться погладить собаку по голове. Она может расценить это как доминирующий фактор и показать зубы. Если хотите, поздороваться с собачкой, почешите её под шеей. Здесь очень много нюансов, это целая тема», – сказал собеседник «Радио 1».Главное, что нужно понять, заводя собаку, зачем она нужна, подчеркнул Андрей Костромин.
«Свою собаку надо любить, это главное. И надо понимать, зачем вы завели её. У неё должен быть свой функционал. Она должна чётко понимать, за что хозяин её любит, хвалит и гладит. Есть работа. Ходить по команде рядом – это работа, тапочки приносить – это работа. Собака не должна сидеть дома без дела, у неё мозг должен быть всегда чем-то занят. Потому что, если она будет придумывать сама себе какую-то работу, не факт, что эта работа понравится вам», – отметил кинолог.Поэтому, по мнению Костромина, нужно придумать для своей собаки максимальное количество функционала, которое потом можно будет превратить в работу.
Читайте также:
Юрист напомнил о серьезном штрафе за неправильный выгул собак
Кинолог объяснил, что нельзя делать, когда собака спит
Россиянам назвали породы собак, идеально подходящие для жизни в квартире
Лора Луганская