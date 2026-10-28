Стало известно, почему вредно спать до обеда в выходные

28 октября 2026, 13:22

Бизнесмен Дзигуненко: Резкое изменение режима сна создает нагрузку для организма

Фото: iStock/Drazen Zigic

Чтобы не чувствовать себя разбитым, лучше не спать в выходные до обеда. Об этом «Газете.Ru» сообщил владелец бренда биодобавок и косметики для мужчин «Зельевар», обладатель премии Brand Awards — 2026 Артем Дзигуненко.