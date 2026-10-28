Стало известно, почему вредно спать до обеда в выходные
Чтобы не чувствовать себя разбитым, лучше не спать в выходные до обеда. Об этом «Газете.Ru» сообщил владелец бренда биодобавок и косметики для мужчин «Зельевар», обладатель премии Brand Awards — 2026 Артем Дзигуненко.
По его словам, резкое изменение режима нарушает циркадные ритмы, из-за чего к понедельнику человек чувствует себя еще более уставшим. Если в будние дни вы просыпаетесь в 6 утра, а в выходные спите до полудня, это создает для организма такую же нагрузку, как длительный перелет в другой часовой пояс, отметил специалист. Дзигуненко рекомендовал в выходные не менять режим сна кардинально, увеличивая его продолжительность не более чем на полтора-два часа по сравнению с буднями.
Он подчеркнул, что важно не только спать достаточное количество часов, но и обеспечивать себе качественный глубокий сон. Во время такого процесса лимфатическая система эффективно удаляет продукты обмена, включая бета-амилоид, который часто связывают с болезнью Альцгеймера.
Для достижения качественного сна необходимо создать условия, способствующие расслаблению организма. Согласно его мнению, за два-три часа до отхода ко сну следует избегать яркого света: приглушить освещение, отложить телефон или перевести экран в ночной режим.
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