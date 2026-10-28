Стало известно, могут ли отели насильно взыскать деньги с туриста за порчу имущества
Российским туристам, столкнувшимся с необоснованными требованиями гостиниц возместить якобы испорченное имущество, не следует соглашаться с оплатой спорного ущерба под давлением администрации. Отель не вправе удерживать документы постояльцев или препятствовать их выезду из-за разногласий по поводу предъявленных претензий.
Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов на фоне сообщений о предполагаемой схеме обмана отдыхающих в Египте. Так, по сведениям Telegram-канала Mash, некоторые недобросовестные отельеры требуют с туристов деньги за повреждения, которые те, по их словам, не совершали. В частности, перед выездом одиноким женщинам с детьми выставляют счета за якобы разбитые телевизоры. По опубликованным данным, от подобной схемы пострадали как минимум 10 человек.
Мохов подчеркнул, что при возникновении спора о характере и размере ущерба гостиничная администрация не может самостоятельно принуждать постояльца к оплате, удерживать его документы или ограничивать возможность выезда.
При этом, по словам представителя туристической отрасли, случаи необоснованных требований со стороны отелей встречаются сравнительно редко. Гораздо чаще постояльцам действительно приходится компенсировать поврежденное имущество: разбитую посуду, неисправную технику или испорченную мебель.
Как правило, гостиницы располагают прейскурантами, в которых указана стоимость предметов, подлежащих возмещению при повреждении. Однако сам по себе такой документ не подтверждает обоснованность конкретного счета. Отель должен доказать, что ущерб действительно возник и что к нему причастен определенный постоялец.
Отстаивать свои права за рубежом, по словам эксперта, значительно сложнее, чем в России. Иностранные гостиницы подчиняются законодательству государств, на территории которых находятся. Поэтому даже если российский суд вынесет решение о возврате денег туристу, исполнить его за границей может быть затруднительно.
Мохов также вспомнил случай в дорогом пятизвездочном отеле, где отдыхающим выставили счет почти на две тысячи долларов за разбитые светильники. Чтобы туристы смогли покинуть гостиницу, пришлось обращаться за помощью к представителю консульской службы.
Для предупреждения подобных ситуаций эксперт рекомендует внимательно осматривать номер сразу после заселения. Если обнаружились трещины на зеркале, неисправная техника, поврежденная мебель или дефекты сантехники, необходимо незамедлительно сообщить об этом сотрудникам гостиницы. Состояние имущества желательно зафиксировать на фото или видео, чтобы при необходимости подтвердить, что повреждения существовали до заселения.
При возникновении конфликта туристам также стоит обратиться к представителю туроператора. Хотя ответственность за повреждение имущества гостиницы на него не возлагается, он может помочь связаться с местной полицией или консульской службой, если администрация угрожает постояльцам либо препятствует их выезду.
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