Стало известно, могут ли отели насильно взыскать деньги с туриста за порчу имущества

28 октября 2026, 13:40

РСТ: отель не вправе взыскать ущерб, если гость не согласен с претензиями

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Российским туристам, столкнувшимся с необоснованными требованиями гостиниц возместить якобы испорченное имущество, не следует соглашаться с оплатой спорного ущерба под давлением администрации. Отель не вправе удерживать документы постояльцев или препятствовать их выезду из-за разногласий по поводу предъявленных претензий.