Педагог указала на опасность китайской литературы в программе для младшеклассников
Вице-премьер Татьяна Голикова на 27-м заседании Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству предложила расширить список произведений для школьного чтения и ввести изучение китайской литературы. Кандидат педагогических наук Мария Ерофеенко оценила риски внедрения китайской литературы в программу младших классов.
По словам эксперта, диагностика показывает, что среди гимназистов, особенно первоклассников, превышен процент детей с дислексией и дисграфией, пишет Общественная Служба Новостей. Введение в этом случае другого языка и другой культуры, а соответственно и другого способа мышления, недопустимо, считает Ерофеенко.
Она пояснила, что возрастная периодизация связана с освоением академических знаний, а устная и письменная речь являются основным завершающим этапом когнитивных процессов. Эксперт предупредила, что это прежде всего нарушит изучение родной литературы и языка, поэтому главное — понимать, какого возраста детей обучают.
Инициатива по расширению списка произведений для чтения направлена на укрепление культурных связей. Однако педагоги предупреждают, что введение новых текстов может перегрузить учеников.
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