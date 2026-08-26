Офтальмолог предупредила о повреждении глаз из-за одной популярной бьюти-процедуры
Наращивание ресниц может привести к ряду неприятных последствий вплоть до снижения зрения. Об этом сообщила офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Анна Шамарова, передает «Лента.ру».
По словам эксперта, при наращивании ресниц в технике 4-5D следует быть особенно внимательной и не превышать допустимые объемы. Процедура проводится очень близко к поверхности глаза с использованием клея, патчей и специальных инструментов. Врач напомнила, что массивные искусственные ресницы создают дополнительную нагрузку на ресничный край.
Наиболее частыми осложнениями после процедуры являются аллергический блефарит и кератоконъюнктивит, вызванные реакцией на компоненты клея. Веки могут опухать и зудеть, глаза — краснеть, слезиться и испытывать жжение. Однако наиболее серьезным последствием может стать повреждение роговицы клеем, средством для снятия ресниц или неправильно прикрепленной ресницей. В случае присоединения инфекции развивается микробный кератит, предупредила офтальмолог.
Эта инфекция может привести к образованию язвы роговицы, а после лечения оставить после себя плотный рубец, что может существенно ухудшить зрение. Кроме того, продолжила Шамарова, за искусственными ресницами сложно ухаживать, они могут мешать естественному морганию и смыканию век.
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