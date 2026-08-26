Офтальмолог предупредила о повреждении глаз из-за одной популярной бьюти-процедуры

26 августа 2026, 18:49

Офтальмолог Шамарова: Наращивание ресниц грозит снижением зрения

Фото: iStock/dimid_86

Наращивание ресниц может привести к ряду неприятных последствий вплоть до снижения зрения. Об этом сообщила офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Анна Шамарова, передает «Лента.ру».