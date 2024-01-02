Кинологи назвали несколько способов провести праздники с собакой

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Зимой у собаководов есть прекрасная возможность совместить прогулки с любимым питомцем и занятия спортом. Это будет полезно как хозяину, так и собаке. Выбирайте именно то, что откликнется у вас обоих: это могут быть лыжные гонки, зимний кросс или даже гонки на собачьих упряжках. Подробнее о том, как провести праздники с любимым питомцем, «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Самый простой и доступный вид спорта для собаки и человека. Эта дисциплина сочетает в себе легкоатлетический кросс и гонку в собачьих упряжках. Из экипировки вам потребуется только пояс, который крепится с одной стороны на бедра хозяина, с другой – на собаку при помощи шлейки с ошейником. Выбирайте любимый парк и начинайте бегать с любимцем сначала без специального снаряжения, а затем постепенно приучая к нему питомца. Главная задача собаки – не просто бежать рядом, а тянуть хозяина: именно питомец задает темп и подтягивает собаковода.
Гонки на собачьих упряжках
Чтобы начать заниматься этим спортом, вам нужно приобрести снаряжение для собаки. Экипировка обязательна, она обеспечивает комфорт и безопасность животного во время состязаний и тренировок.
Со стороны гонки выглядят зрелищно: проводник направляет животных, а собаки изо всех сил стараются как можно быстрее прийти до финиша. Собаки, как правило, работают в команде и должны четко и слажено выполнять все команды, быть выносливыми и послушными. Конечно, самостоятельно тренировать питомца для гонок тяжело, поэтому лучше всего обратиться за помощью к профессиональным сообществам, которые работают у вас в городе. Если ваш питомец любят тянуть груз, чаще всего этим занимаются ездовые собаки, например, хаски, лайки или самоедская собака, то вам стоит попробовать свои силы в этом спорте. Главным снаряжением считается пулка (небольшие сани). Она стоит на лыжах, которые должны очень хорошо скользить, поскольку от качества скольжения зависит быстрота движения.
Если вы не планируете заняться гонками профессионально, можно просто покататься на санках, которые будет тянуть питомец. Лучше всего не нагружать неподготовленную собаку и посадить в санки ребенка, пусть питомец попробует их за собой потянуть, при этом внимательно следите за состоянием собаки.
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Скиджоринг
Если вы любите кататься на лыжах, то вам стоит попробовать этот вид гонок вместе с питомцем. Предварительно обучите собаку основным командам, которые нужны для управления животным во время езды: «Стой!», «Вперед!», «Направо!», «Налево!». Из снаряжения вам потребуется специальный пояс, который носят на талии, потяг, соединяющий лыжника и собаку, а также специальная упряжь-шлейка для собаки и беговые лыжи. Прежде, чем приступать к серьезному освоению данной дисциплины, попробуйте просто покататься на лыжах вместе с собакой, так вы поймете, увлечет ли питомца данная активность.
Помимо предложенных зимних видов спорта, вы можете просто побросать собаке мячик или диск, попробовать преодолеть препятствия на дрессировочной площадке или просто насладитесь долгой прогулкой со своей любимой собакой. Любая активность пойдет на пользу хозяину и его питомцу.
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Екатерина Шмакова