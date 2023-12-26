Кинологи назвали способ подготовить собаку к новогодним салютам

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Резкий и громкий звук салюта может напугать самого смелого пса. В этой ситуации важно помочь питомцу и случайно не закрепить его страх. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», можно ли подготовить собаку к салютам.
«Внезапного резкого шума может испугаться даже самый натренированный пес, особенно, если он находится в шумной толпе незнакомых людей. Если вы отправились на улицу с собакой, обязательно проверяйте надежность амуниции, держите питомца при себе и старайтесь избегать людных мест. Заметили, что кто-то планирует запустить салют, удалитесь от места подальше, не проверяйте стрессоустойчивость своей собаки», – сказал Голубев.Какие собаки остро реагируют на салюты?
Отмечается, что практически для всех животных запуск фейерверков – не самая приятная вещь. Резкий громкий звук может вызвать стресс и панику. Из-за чувствительных барабанных перепонок даже несильный хлопок воспринимается гораздо острее. При этом, считается, что особенно восприимчивы к громким звукам трусливые, неуверенные в себе животные или те, которые пережили неприятный опыт. Шум от взрыва петард и салюта может сильно напугать и маленьких щенков, собак, которые плохо социализированы или тех, кто только недавно попал к собаководу. Бояться салюта будет и собака, которая жила в приюте и недолго находится рядом с новым хозяином. Если у питомца есть проблемы со здоровьем, громкий звук от салюта также может ее напугать.
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Можно ли подготовить собаку к салютам?
Если собака всегда испытывает дискомфорт из-за громкой музыки, пылесоса, то нужно обратиться за помощью к ветеринарному врачу, чтобы исключить проблемы со здоровьем.
Если питомец здоров, нужно поработать над проблемой вместе с аттестованным специалистом. Отучить собаку не бояться салюта самостоятельно можно, но только в том случае, если точно знаешь причины страха и как с ними бороться. Специалист отмечает, что не всегда боязнь салюта связана только с громким звуком. Питомца могла испугать ситуация в прошлом, которая произошла во время салюта, или любой другой случай, связанный с громкими звуками.
«Нужно разобраться в причинах этого страха и работать именно с ними. Кому-то помогают, например, тренировки дома, когда хозяин воспроизводит громкие звуки грома или салюта через плеер. Кому-то необходима более детальная отработка этого страха», - рассказал кинолог.Если во время прогулки собаку напугали звуки петард или салюта, не нужно остро реагировать на испуг, подхватывать ее на руки и бежать домой. Важно быть надежным лидером, который сможет поддержать питомца и дать ему убежище, если это необходимо. В момент испуга начините громко и уверено общаться с собакой, называя кличку, опуститесь на ее уровень, предложите свое убежище, например, возьмите собаку в объятия. Вы можете попытаться отвлечь питомца игрой или лакомством. Постарайтесь стабилизировать состояние собаки, а затем спокойно возвращайтесь к дому и завершайте прогулку. Сохраняйте спокойствие, так питомец сможет ориентироваться на хозяина и перенимать его состояние.
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