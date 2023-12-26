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Кинологи назвали способ подготовить собаку к новогодним салютам

26 декабря 2023, 11:18
Фото: IStock/Laura Kurz

Фото: IStock/Laura Kurz

Резкий и громкий звук салюта может напугать самого смелого пса. В этой ситуации важно помочь питомцу и случайно не закрепить его страх. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», можно ли подготовить собаку к салютам.

По его словам, именно в новогоднюю ночь теряется самое большое количество собак. Из-за страха салютов многие питомцы срываются с поводка и убегают.
«Внезапного резкого шума может испугаться даже самый натренированный пес, особенно, если он находится в шумной толпе незнакомых людей. Если вы отправились на улицу с собакой, обязательно проверяйте надежность амуниции, держите питомца при себе и старайтесь избегать людных мест. Заметили, что кто-то планирует запустить салют, удалитесь от места подальше, не проверяйте стрессоустойчивость своей собаки», – сказал Голубев.
Какие собаки остро реагируют на салюты?
Отмечается, что практически для всех животных запуск фейерверков – не самая приятная вещь. Резкий громкий звук может вызвать стресс и панику. Из-за чувствительных барабанных перепонок даже несильный хлопок воспринимается гораздо острее. При этом, считается, что особенно восприимчивы к громким звукам трусливые, неуверенные в себе животные или те, которые пережили неприятный опыт. Шум от взрыва петард и салюта может сильно напугать и маленьких щенков, собак, которые плохо социализированы или тех, кто только недавно попал к собаководу. Бояться салюта будет и собака, которая жила в приюте и недолго находится рядом с новым хозяином. Если у питомца есть проблемы со здоровьем, громкий звук от салюта также может ее напугать.
Кинолог рассказал о правильном воспитании щенка
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Можно ли подготовить собаку к салютам?
Если собака всегда испытывает дискомфорт из-за громкой музыки, пылесоса, то нужно обратиться за помощью к ветеринарному врачу, чтобы исключить проблемы со здоровьем.
Если питомец здоров, нужно поработать над проблемой вместе с аттестованным специалистом. Отучить собаку не бояться салюта самостоятельно можно, но только в том случае, если точно знаешь причины страха и как с ними бороться. Специалист отмечает, что не всегда боязнь салюта связана только с громким звуком. Питомца могла испугать ситуация в прошлом, которая произошла во время салюта, или любой другой случай, связанный с громкими звуками.
«Нужно разобраться в причинах этого страха и работать именно с ними. Кому-то помогают, например, тренировки дома, когда хозяин воспроизводит громкие звуки грома или салюта через плеер. Кому-то необходима более детальная отработка этого страха», - рассказал кинолог.
Если во время прогулки собаку напугали звуки петард или салюта, не нужно остро реагировать на испуг, подхватывать ее на руки и бежать домой. Важно быть надежным лидером, который сможет поддержать питомца и дать ему убежище, если это необходимо. В момент испуга начините громко и уверено общаться с собакой, называя кличку, опуститесь на ее уровень, предложите свое убежище, например, возьмите собаку в объятия. Вы можете попытаться отвлечь питомца игрой или лакомством. Постарайтесь стабилизировать состояние собаки, а затем спокойно возвращайтесь к дому и завершайте прогулку. Сохраняйте спокойствие, так питомец сможет ориентироваться на хозяина и перенимать его состояние.

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#стресс
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В России выросли запасы китайских грузовиков
«Ъ»: на складах РФ выросли запасы китайских грузовиков
26 декабря 2023, 10:57

Фото: iStock/DarthArt

На российских складах автотехники возросли запасы китайских грузовиков. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что в России скопилось свыше 11 тысяч седельных тягачей и 6,5 тысяч самосвалов китайского производства. Таких запасов хватит до февраля-марта 2024 года.

При этом, к концу текущего года продажи нескольких марок китайских грузовиков сократились. Так, наиболее популярный автомобильный бренд Shacman в течение года продавалась в количестве 1,9 тысяч штук в месяц. Однако к концу года продажи снизились до 1,7 тысяч штук ежемесячно.

По данным ноября, самым популярным производителем грузовиков в России стал КамАЗ. Аналитики прогнозируют сохранение лидирующей позиции до конца первого квартала следующего года. Также российский производитель заявил о намерении увеличить производство и продажи машин последнего поколения.

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#россия
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#китай
#автомобили
#производство
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Новую школу на 1160 мест построят к новому учебному году в Одинцовском округе
26 декабря 2023, 10:21

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье школу на 1160 мест построят к новому учебному году. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новое образовательное учреждение появится на территории жилого комплекса «Одинцово-1». На сегодняшний день уже готов монолитный каркас здания и завершили работы по остеклению, черновой отделке и устройству кровли.

«Школа спроектирована с учетом международного опыта и мировых стандартов. Общая площадь трехэтажного здания составит более 16 тыс. кв. метров. Блоки начальной, основной и старшей школы будут разделены. В здании предусмотрят учебные классы, а также специализированные кабинеты химии, физики, биологии, информатики, музыки, рисования и иностранных языков, кабинеты труда и кулинарии», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что на прилегающий территории к школе будут находиться стадион со спортивным оборудованием, площадки для баскетбола и футбола, а также места для спокойного отдыха.

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#подмосковье
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Экс-глава МУР Василий Купцов умер на 72-м году жизни
26 декабря 2023, 10:12

Фото: iStock/inga

Скончался бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов. Ему был 71 год. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«Пришла печальная новость. Не стало бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР), председателя совета ветеранов столичного управления МВД России Василия Николаевича Купцова. Василия Николаевича по праву называют легендой МУРа», — написал Бастрыкин ВКонтакте.

Он выразил уверенность в том, что имя Купцова обязательно войдет в современную историю.

Бастрыкин рассказал, что Купцов прошел путь от постового милиционера до первого заместителя начальника столичного ГУВД. За время своей работы он раскрыл много тяжких преступлений и задержал большое число опасных преступников.

Накануне также сообщалось, что в Москве скончался бывший прокурор Москвы Юрий Сёмин. Ему было 73 года.

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#вконтакте
#бастрыкин
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Названа причина внесения Акунина* в перечень экстремистов
В Росфинмониторинге объяснили внесение писателя Акунина* в список экстремистов
26 декабря 2023, 10:02

Фото: iStock/Dmitrii Balabanov

Заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд объяснил включение писателя Бориса Акунина* в список экстремистов. Об этом он рассказал в беседе с РБК.
По его словам, Росфинмониторинг самостоятельно не принимает решения о включении конкретных лиц в список террористов и экстремистов. Ведомство лишь исполняет решение судов или следственных органов. По такому же принципу в перечень был включён и писатель.

Негляд отметил, что в ведомство поступает копия решения, которая подтверждает факт возбуждения уголовного дела по статьям, связанным с террористической и экстремистской деятельностью. После этого лицо вносится в соответствующий список.

Также собеседник издания добавил, что после попадания гражданина в ведомственный список полностью перекрывается его финансирование, а также блокируются банковские счета и карты. Но, вместе с тем, существуют выплаты, которые такие лица могут продолжить получать в России.

Росфинмониторинг внёс Бориса Акунина* в список террористов и экстремистов 18 декабря.

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*включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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#финансирование
#ограничения
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Проект из Московской области получил специальный приз Росприроднадзора
26 декабря 2023, 09:58

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Проект лесничего из Подмосковья получил спецприз Росприроднадзора. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В рамках премии осприроднадзора «Экология — дело каждого» спецприз получил всероссийский эколого-просветительский видеопроект «Лесовик-Затейник».

«<…> В небольших видеороликах, размещаемых на всероссийском интернет-портале Forest.RU, мы знакомим зрителей с фактами из жизни леса, вместе совершаем небольшие открытия. Неожиданно в социальных сетях проекта стало формироваться сообщество неравнодушных к природе людей, и это нас вдохновляет на продолжение и развитие», — отметил ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров.

Кроме этого, данный проект пользуется большой популярностью как у детей так и у взрослых. В рамках обратной связи в комментариях зрители делятся впечатлениями и предлагают новые темы для следующих материалов.

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В Наро-Фоминске прошел итоговый форум для волонтеров Подмосковья
26 декабря 2023, 09:38

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций

Итоговый волонтерский форум объединил 500 самых активных и трудолюбивых ребят со всей Московской области. об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций.
В Наро-Фоминске прошел пятидневный итоговый форум для волонтеров Подмосковья.Мероприятие было организовано на базе оздоровительного комплекса «Литвиново».

Свыше 500 активистов приняли участие в образовательном форуме.

«Волонтеры Подмосковья — большое региональное движение. <…> Сейчас в наших рядах почти 42 000 активных, неравнодушных и готовых всегда прийти на помощь добровольцев. За плечами активистов — почти 6 000 добрых дел.<…> В рамках акции «Доброе дело» мы собрали и отправили более 5 000 тонн помощи для военнослужащих СВО и жителей новых территорий — это большое достижение, ставшее возможным благодаря слаженной работе, единству жителей Московской области и волонтеров», —поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Кроме этого, для ребят были организованы мастер-классы по подготовки и обеспечению безопасности в различных ситуациях, оказания первой помощи, а также курсы по психологической помощи.

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Опрос: чаще всего в новогодние праздники с коллегами общаются россияне до 24 лет
Авито Работа: 25% россиян активно общаются с коллегами в новогодние праздники
26 декабря 2023, 09:01

Фото: IStock/dikushin

Четверть россиян активно общаются с коллегами во время новогодних праздников. Об этом говорится в исследовании Авито Работы (есть в распоряжении «Радио 1»)
Согласно опросу, в котором приняли участие две тысячи россиян, выяснилось, что 42% жителей страны коммуницируют с коллегами вне работы время от времени.

Самыми дружелюбными и активными сотрудниками оказались специалисты в возрасте 18-24 лет (37%). В этом же аспекте можно отметить жителей Приволжского федерального округа (28%).

Только 10% работающих респондентов принципиально не общаются с коллегами в новогодние праздники и выходные. Об этом чаще всего заявляли специалисты 45-54 лет (14%) и жители Санкт-Петербурга (21%).

Эксперты также узнали, как именно россияне предпочитают поздравлять коллег и близких с Новым годом. По результатам опроса, в 83% случаев респонденты отправляют готовые текстовые поздравления. 43% используют открытки в мессенджерах и видеопоздравления, а 40% пересылают красивые тексты. Только 13% опрошенных в честь Нового года предпочитают писать индивидуальные сообщения (8%) и звонить (5%) для персональных поздравлений.

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В новогодние праздники парковки Москвы будут бесплатными
Собянин: С 1 по 8 января парковки в столице будут бесплатными
26 декабря 2023, 07:28

Фото: iStock/Oleksandr Sokurenko

Парковки на улицах столицы с 1 по 8 января 2024 года будут бесплатными. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 руб. в час», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что парковки со шлагбаумом будут работать по своим обычным тарифам.

Ранее также стало известно, что в новогодние праздники ЦППК назначит дополнительные поезда. Дополнительные поезда будут курсировать по специальному новогоднему графику на всех направлениях.Кроме этого, 29 декабря будут ездить по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, а 8 января — по расписанию воскресенья.


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#telegram
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Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь
Синоптик Вильфанд спрогнозировал сугробы в новогоднюю ночь в Центральной России
26 декабря 2023, 05:23

Фото: istockphoto.com/lapandr

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды на Новогоднюю ночь в Центральной России в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что в этот период ожидается мягкая погода без слякоти в Московском регионе. Прогноз показывает, что высота снега составит приблизительно 20-25 сантиметров.

Однако для полноценного зимнего отдыха, игры в снежки или катания на санках, он посоветовал жителям столицы отметить праздник за городом. Вильфанд пояснил, что из-за особенностей инфраструктуры — наличия высоток, асфальта и подземных трубопроводов — в центре города всегда чуть теплее, чем на окраинах.

Синоптик уточнил, что температура в столице 31 декабря и 1 января будет стабильной: днем и ночью ожидаются значения от минус 3-4 до плюс 1 градуса Цельсия, а также возможен легкий снегопад.

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