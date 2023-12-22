Как отучить собаку воровать со стола: советы кинологов

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Собака может начать воровать еду со стола из-за неправильного воспитания, пищевых расстройств, несбалансированного рациона и других проблем. Как правильно отучить питомца от вредной привычки «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Чаще всего на воровство собаку толкает поведение хозяина. Если вы оставили что-то съестное в пределах досягаемости питомца, то даже самый воспитанный пёс может не упустить возможность полакомиться едой со стола. Собаки также воруют со стола, если ими недостаточно занимаются, у них есть пищевые расстройства или им не дают сбалансированное питание. Важно такую привычку вовремя замечать и корректировать поведение собаки, чтобы это не привело к неприятным последствиям», – отметил специалист.Помимо прочего собака может брать еду со стола из-за несбалансированного питания. Когда собаке чего-то не хватает, она может самостоятельно восполнять этот пробел. Также воровство со стола встречается среди тех питомцев, кто вынуждено сидит на диете.
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Чтобы отучить питомца от привычки, важно установить в доме правило, которому будут следовать все без исключения: собака не должна получать еду со стола, и никто из членов семьи не должен оставлять пищу в пределах досягаемости собаки. Если вы дадите слабину хотя бы пару раз, угостив питомца со стола, животное это запомнит и всякий раз будет выпрашивать у вас еду, отмечает эксперт. Рекомендуется ограничить собаке доступ на кухню во время приёма пищи.
Но если вы всё же поймали питомца во время преступления, не стоит наказывать его физически. Можно скомандовать «нельзя» и вывести собаку из кухни, показав, что вы недовольны. Со временем собака поймёт, что такое поведение не позволительно и отучится от привычки выпрашивать или воровать еду.
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