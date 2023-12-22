Радио1
Главная / Новости / Общество/ Как отучить собаку воровать со стола: советы кинологов

Как отучить собаку воровать со стола: советы кинологов

Кинологи объяснили, как безболезненно отучить собаку воровать со стола
22 декабря 2023, 13:40
Фото: IStock/ZhuravlevaMaria

Фото: IStock/ZhuravlevaMaria

Собака может начать воровать еду со стола из-за неправильного воспитания, пищевых расстройств, несбалансированного рациона и других проблем. Как правильно отучить питомца от вредной привычки «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Чаще всего на воровство собаку толкает поведение хозяина. Если вы оставили что-то съестное в пределах досягаемости питомца, то даже самый воспитанный пёс может не упустить возможность полакомиться едой со стола. Собаки также воруют со стола, если ими недостаточно занимаются, у них есть пищевые расстройства или им не дают сбалансированное питание. Важно такую привычку вовремя замечать и корректировать поведение собаки, чтобы это не привело к неприятным последствиям», – отметил специалист.
Помимо прочего собака может брать еду со стола из-за несбалансированного питания. Когда собаке чего-то не хватает, она может самостоятельно восполнять этот пробел. Также воровство со стола встречается среди тех питомцев, кто вынуждено сидит на диете.
Россиянам дали советы по сбалансированному питанию для собак
Россиянам дали советы по сбалансированному питанию для собак
Чтобы отучить питомца от привычки, важно установить в доме правило, которому будут следовать все без исключения: собака не должна получать еду со стола, и никто из членов семьи не должен оставлять пищу в пределах досягаемости собаки. Если вы дадите слабину хотя бы пару раз, угостив питомца со стола, животное это запомнит и всякий раз будет выпрашивать у вас еду, отмечает эксперт. Рекомендуется ограничить собаке доступ на кухню во время приёма пищи.

Но если вы всё же поймали питомца во время преступления, не стоит наказывать его физически. Можно скомандовать «нельзя» и вывести собаку из кухни, показав, что вы недовольны. Со временем собака поймёт, что такое поведение не позволительно и отучится от привычки выпрашивать или воровать еду.

Читайте также:

Кинолог Голубев рассказал, как приучить собаку к зимней одежде

Что делать, если собака боится снега? – советы кинологов

Кинологи рассказали, как подружить кошку с собакой
#собаки
#советы
#питание
#кинолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Умерший» пассажир «Уральских авиалиний» внезапно пришёл в себя
«Умерший» пассажир «Уральских авиалиний» пришёл в себя после посадки в Сургуте
22 декабря 2023, 13:17

Фото: iStock/Diy13

«Умерший» пассажир самолёта «Уральских авиалиний» пришёл в себя после экстренной посадки посадки в Сургуте. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что пассажиру самолёта, следовавшего по маршруту Екатеринбург – Благовещенск, стало плохо на середине пути. У 45-летнего мужчины-инвалида поднялось давление, началась одышка. Командир экипажа запросил экстренную посадку в Сургуте, в то время как в салоне мужчине оказывали помощь пассажиры-медики. После посадки на борт поднялась бригада скорой помощи, которой оставалось только констатировать смерть.

Однако позднее выяснилось, что мужчина не умер, а просто крепко спал. Врачами было принято решение отправить его в больницу для проведения обследования.

После этого пассажира благополучно отпустили из лечебного учреждения, и он отправился покупать новый билет до Благовещенска.

Читайте также:

Российском самолёту разрешили пролететь через Норвегию из-за ЧП на борту

Врач Кондрахин раскрыл опасность авиаперелётов

Девочку-инвалида не пустили в самолет с собакой-поводырем
#самолет
#пассажир
#смерть
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Сбербанка Греф перечислил основные способы обмана россиян мошенниками
22 декабря 2023, 13:04

Фото: istockphoto/Diy13

Глава Сбербанка Герман Греф назвал три самых популярных способа, к которым прибегают мошенники, чтобы обмануть россиян. Это взлом аккаунта в соцсетях и просьба одолжить денег якобы от знакомого, просьб о деньгах для дачи взятки после ДТП и звонок якобы от сотрудника ФСБ.
Казалось бы, все эти способы давно известны, но тем не менее множество россиян по-прежнему попадаются на подобные уловки, сказал Греф в интервью для телеканала «Россия 24». Любая просьба о деньгах или о предоставлении данных для платежей должна настораживать, продолжил финансист. Нужно обязательно самому связаться с собеседником по телефону, ведь не исключено, что от его имени разговор ведут аферисты, а сам он и не подозревает, что вдруг стал остро нуждаться в деньгах.

Самый печальный случай, по словам Грефа, это когда мошенники убеждают собеседника совершить преступление, после чего обещают вернуть деньги. Он вспомнил недавние случаи, когда люди в отделении Сбербанка крушили оборудование топором или обливали сотрудников зелёнкой. По его словам, случаев, когда после этого возвращались деньги, не было. А вот эпизодов, когда люди, помимо утраты средств, ещё и садились в тюрьму, было, к сожалению, достаточно, заключил Греф.

Читайте также:

Baza: Мошенники обманули телеканал RT на 45 тысяч долларов

Аналитик Бакулина заявила о новой схеме мошенничества на маркетплейсах

Мошенники обманули российского психолога почти на 4 миллиона рублей по видеосвязи
#россия
#преступление
#деньги
#мошенники
#оборудование
#интервью
#люди
#сбербанк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире открыли мемориальную доску почетному гражданину округа Наталье Забигайло
22 декабря 2023, 12:39

Фото: МБУК «Каширский краеведческий музей»

В подмосковной Кашире открыли мемориальную доску, посвященную памяти почетного гражданина округа Наталии Васильевне Забигайло.
Торжественное открытие памятной мемориальной доски Наталье Забигайло прошло 21 декабря.

На мероприятии присутствовали бывшие коллеги, друзья, представители администрации городского округа Кашира, ветераны культуры, творческие коллективы и дочь Олеся Забигайло.

«Ровно 46 лет назад моя мама открыла Каширский краеведческий музей. Это был значимый день в её жизни. Музей был для нее не просто словом- она его создала по крупицам . Мама открывала новые экспозиции и старалась оставить большой след в истории для своих потомков. <…> Она являлась бессменным руководителем музея на протяжении 45-ти лет», - поделилась Олеся.

Стоит отметить, что на сегодняшний день МБУК «Каширский краеведческий музей» является научным учреждением Каширы, в котором проводятся образовательные, просветительные, культурно-досуговые мероприятия и работает центр туризма.

Читайте также:

В Балашихе открыли мемориальную доску спасателю Олегу Калмыкову

Воробьёв прибыл в Минск с рабочим визитом и возложил цветы к монументу Победы

В Подольске открыли памятник-бюст легендарному военному разведчику Игорю Сергуну
#музей
#памятник
#кашира
#ветераны
#мероприятия
#мама
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Совфед одобрил закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии
СФ одобрил закон об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
22 декабря 2023, 12:28

Фото: istock / ???? ??????

Совет Федерации в ходе пленарного заседания принял новый закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев, входящих в подразделения Росгвардии. Об этом информирует ТАСС.

Изменения коснуться статей 280.3 и 284.3 УК РФ. В них предусматриваемся наказание за распространение ложной информации о российских вооруженных силах. Теперь обе статьи будут затрагивать и добровольцев Росгвардии. Наказание за дискредитацию силовиков предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет. За повторную дискредитацию — до 15 лет лишения свободы.

Помимо этого, изменения затрагивают Кодекс об административных правонарушениях. За дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии предусматривается административная ответственность по аналогии той, которая существует за дискредитацию ВС РФ. Максимальный штраф за это правонарушение может составить до 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Врач объяснила, чем лучше заменить шампанское на Новый год

Умер основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие «умного» электросчетчика
#изменения
#штраф
#ук
#закон
#наказание
#коап
#совет федерации
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья рассказали, как уберечь животных от стресса в праздники
22 декабря 2023, 12:27

Фото: istockphoto / Nadezhda Novikova

Минсельхозпрод Подмосковья сообщает о главных правилах для владельцев домашних животных в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ветеринары Министерства сельского хозяйства Московской области подготовили ряд рекомендаций в новогодние праздники для владельцев четвероногих.

Специалисты настоятельно рекомендуют убрать все новогодние украшения повыше и желательно не использовать в качестве новогодних украшений мишуру в виде новогоднего дождика, тк животные могут их ​съесть и пораниться.

«По статистическим данным прошлого года в новогодние праздники поступило более 60 обращений к ветеринарным специалистам с жалобами на плохое самочувствие. Среди заболеваний у собак и кошек были выявлены отравления, гастроэнтерит, инородное тело в кишечнике. В праздничные дни горячая линия круглосуточно принимает запросы от жителей, а уже после распределяет их по всем ТВУ региона», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Также не стоит кормить питомцев праздничными угощениями. ​Из-за того, что в обычной жизни животные не употребляют жирную и жаренную пишу, могут возникнуть серьезные нарушения пищеварительной системы.

Кроме не стоит пытаться вывести животного на улицу во время ​салюта или громких гуляний. Собака может ​сильно испугаться ​резких и ​громких звуков и сбежать.

Стоит отметить, что если вы собираетесь взять своего четвероногого друга в поездку за пределы России, то заранее подготовьте для него все необходимые документы и в первую очередь ветеринарное свидетельство.

Читайте также:

Как отучить собаку воровать со стола: советы кинологов

Кинолог Голубев рассказал, как приучить собаку к зимней одежде

В Москве отменили салюты на Новый год и Рождество
#собака
#украшения
#животные
#владислав мурашов
#ветеринары
#праздники
#документы
#специалисты
#нарушения
#новый год
Следите за нашими новостями
в удобном формате
S7 Airlines урегулировала спор по 45 самолётам с европейскими лизингодателями
22 декабря 2023, 12:19

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Российская авиакомпания S7 Airlines урегулировала страховой спор по 45 самолётам с иностранными лизингодателями. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что лизингодатели AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital отозвали требования к российским сторонам по страховым полисам и договорам аренды 45 самолётов.

После начала спецоперации на Украине лизингодатели из европейских стран отказались от страхования российских самолётов. Принятие такого решения могло привести к полному запрету на использование воздушных судов в РФ. Большая часть российских авиакомпаний получила уведомление от этих лизингодателей о прекращении договоров перестрахования в ночь на 8 марта 2022 года.

Читайте также:

Генпрокуратура внесла изменения в правила перелётов пассажиров с детьми

Аэропорт Краснодара принял первый с начала СВО гражданский самолёт

В Росавиации привели динамику авиационных происшествий за 2023 год
#авиакомпания
#россия
#страхование
#самолёты
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи выиграли две организации из Подмосковья
В России состоялся конкурс лучших практик трудоустройства молодежи
22 декабря 2023, 12:14

Фото: istock / seb_ra

В России состоялся Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи. Целью конкурса стало выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи.

В конкурсе участвовали организации, которые занимаются реализацией практик трудоустройства молодежи в различных сферах экономики на территории России.

На участия подали 745 заявки из 72 субъектов РФ. Из них члены экспертного совета отобрали 685 участников. В финальном этапе были отобраны 93 заявки от организаций из 35
регионов.

По результатам конкурса победителями стали 84 организации из 35 российских регионов, из которых 2 организации из Подмосковья признаны лучшими в своих номинациях. Первое место в номинации «Трудоустройство особых категорий молодежи» завоевала Группа компаний «Урбантех» с практикой «Практика инклюзивного трудоустройства людей с расстройством аутистического спектра (РАС) в штат IT-компании»; 1 место в номинации «Сопровождение от образовательной организации до рабочего места» завоевал Технический центр «ВОЛИН» с практикой «Подготовка автомехаников на базе предприятия».

Читайте также:

«Столярное дело и шитьё»: Путин запретил телефоны и ввёл урок труда, что ждет школьников

Конкурс «Цифровая трансформация российского спорта» выиграли две подмосковные организации

«Отсутствие воспитания»: Экономист Ракша объяснил недоверие молодёжи к вкладам в банках
#конкурс
#трудоустройство
#компании
#предприятия
#рф
#молодёжь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для школьников России проведут «Урок цифры» по теме «Кибербезопасность будущего»
22 декабря 2023, 12:12

Фото: iStock/Bet_Noire

15 января по 4 февраля 2024 года для российских школьников проведут мероприятия по теме «Кибербезопасность будущего» в рамках образовательного проекта «Урок цифры». Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Мероприятие организовано при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика», АО «Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.

Урок подготовлен для учеников 1-11 классов. Здесь дети смогут познакомиться с устройством интернета вещей, способами защиты данных, а также научиться безопасному поведению в сети «Интернет» и как противостоять киберугрозам.

Также в рамках цифрового урока детям расскажут о профессиях в IT и в области кибербезопасности. Также 12 января в 10:00 по мск на сайте https://урокцифры.рф пройдет вебинар для педагогов.

Читайте также:

«Столярное дело и шитьё»: Путин запретил телефоны и ввёл урок труда, что ждет школьников

Конкурс «Цифровая трансформация российского спорта» выиграли две подмосковные организации

«Отсутствие воспитания»: Экономист Ракша объяснил недоверие молодёжи к вкладам в банках
#дети
#интернет
#it
#вебинар
#минпросвещения
#лаборатория
#минцифры
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Руководитель крупного градообразующего предприятия Подольска Овчаров отмечает 83-летие
22 декабря 2023, 12:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Заслуженный руководитель крупного промышленного градообразующего предприятия города Подольска Владимир Овчаров отмечает день рождения. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Владимир Герасимович Овчаров родился 22 декабря 1940 года в селе Олзон Селенгинского района Бурятской ACCP.

С 1963 года начал работать мастером на секретном заводе (п/я 64) в городе Омске, а с 1982 года работал уже в Подольском машиностроительном заводе имени Орджоникидзе инженером-конструктором, затем - начальником цеха.

Владимир прошел путь от мастера до директора завода и ответственного работника Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. Он стал заслуженным руководителем крупного промышленного градообразующего предприятия города Подольска.

Стоит отметить, что Овчаров был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Также является лауреатом Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР, заслуженным машиностроителем РСФСР и почетным гражданином Подольска.

Читайте также:

Воробьёв присвоил Михалкову звание Почётного гражданина Московской области

Почетный гражданин Московской области Борис Громов отмечает юбилей

Почётный гражданин Подмосковья летчик- космонавт Борис Волынов отмечает 89-летие
#ссср
#предприятия
#подольск
#почётный гражданин мо
#день рождения
#промышленность
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф