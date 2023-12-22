Как отучить собаку воровать со стола: советы кинологов

Глава Сбербанка Герман Греф назвал три самых популярных способа, к которым прибегают мошенники, чтобы обмануть россиян. Это взлом аккаунта в соцсетях и просьба одолжить денег якобы от знакомого, просьб о деньгах для дачи взятки после ДТП и звонок якобы от сотрудника ФСБ.