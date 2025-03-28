Кинологи объяснили, почему собака грызет несъедобные предметы

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Смена пищевых привычек собаки должна насторожить хозяина, особенно, если это касается поедания несъедобных предметов. Если ваша собака начала интересоваться мебелью, различными растениями, бумагой и другими предметами, важно обратить внимание на это поведение и принять меры.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что такое поведение может сигнализировать как о недостатке полезных веществ в организме питомца, которые он пытается восполнить самостоятельно, так и о серьезных нарушениях в организме.
Несбалансированный рацион
Питомец может самостоятельно попытаться восполнить необходимые полезные элементы, которые он недополучает с пищей. Из-за этого собака может начать есть несъедобные предметы.
Проблемы с ЖКТ
Странные вкусовые предпочтения могут быть вызваны дискомфортом и проблемами с ЖКТ. Например, собака съела пропавший паштет и путем поедания несъедобного предмета, пытается вызвать рвоту.
Скука или стресс
Заскучавшая собака может попытаться найти себе занятие самостоятельно. Одним из таких занятий может стать поедание несъедобных предметов. Кроме того, такое поведение может быть вызвано стрессом.
Смена зубов
В процессе смены зубов у щенков могут воспаляться и чесаться десна. Если хозяин не позаботился о специальных игрушках, то малыш может начать грызть мебель.
Первое, что должен сделать хозяин, заметив собаку за поеданием несъедобного предмета — проверить здоровье любимца. Затем проанализировать его рацион: все ли полезные элементы поступают собаке с пищей, достаточно ли ее кормят, выстроен ли режим кормления. Это очень важный вопрос, который в том числе влияет на пищевое поведение питомца. Если в рационе не хватает полезных элементов, смените корм на более подходящий и совместно со специалистом подберите комплекс витаминов.
Также обратите внимание на воспитание и стрессовые ситуации. Будьте внимательны к любимцу, предлагайте ему игрушки для самостоятельных занятий, например, отлично подойдет конг или другая игрушка, которую можно жевать. Исключите стресс из жизни любимца: обозначьте правила, будьте предсказуемым хозяином, ежедневно давайте собаке соразмерную нагрузку и не забывайте о полноценных прогулках.
Поедание несъедобных предметов — нетипичное поведение животного. Если собака ест несъедобный предмет, это может вызывать ряд проблем со здоровьем, среди которых закупорка пищеварительного тракта. Не оставляйте эту проблему без внимания, ведь это может серьезно навредить собаке.
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«Если вы заметили, что собака стала есть несъедобные предметы, обратитесь за консультацией в ветеринарную клинику», — добавил он.
Почему собака ест несъедобные предметы
Несбалансированный рацион
Питомец может самостоятельно попытаться восполнить необходимые полезные элементы, которые он недополучает с пищей. Из-за этого собака может начать есть несъедобные предметы.
Проблемы с ЖКТ
Странные вкусовые предпочтения могут быть вызваны дискомфортом и проблемами с ЖКТ. Например, собака съела пропавший паштет и путем поедания несъедобного предмета, пытается вызвать рвоту.
Скука или стресс
Заскучавшая собака может попытаться найти себе занятие самостоятельно. Одним из таких занятий может стать поедание несъедобных предметов. Кроме того, такое поведение может быть вызвано стрессом.
Смена зубов
В процессе смены зубов у щенков могут воспаляться и чесаться десна. Если хозяин не позаботился о специальных игрушках, то малыш может начать грызть мебель.
Как корректировать поведение
Первое, что должен сделать хозяин, заметив собаку за поеданием несъедобного предмета — проверить здоровье любимца. Затем проанализировать его рацион: все ли полезные элементы поступают собаке с пищей, достаточно ли ее кормят, выстроен ли режим кормления. Это очень важный вопрос, который в том числе влияет на пищевое поведение питомца. Если в рационе не хватает полезных элементов, смените корм на более подходящий и совместно со специалистом подберите комплекс витаминов.
Также обратите внимание на воспитание и стрессовые ситуации. Будьте внимательны к любимцу, предлагайте ему игрушки для самостоятельных занятий, например, отлично подойдет конг или другая игрушка, которую можно жевать. Исключите стресс из жизни любимца: обозначьте правила, будьте предсказуемым хозяином, ежедневно давайте собаке соразмерную нагрузку и не забывайте о полноценных прогулках.
Поедание несъедобных предметов — нетипичное поведение животного. Если собака ест несъедобный предмет, это может вызывать ряд проблем со здоровьем, среди которых закупорка пищеварительного тракта. Не оставляйте эту проблему без внимания, ведь это может серьезно навредить собаке.
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Анастасия Панченко