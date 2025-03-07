Кинологи назвали 5 вещей, которые могут расстроить вашу собаку

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Собаки – живые существа, они могут иметь свои привычки, особенности, страхи и слабости. Конечно, у каждого питомца свой характер и отношение к окружающему миру. Но есть вещи, которые могут расстроить практически каждую собаку.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собаки так же, как человек, могут испытывать различные эмоции на события в их жизни.
Хозяину важно анализировать свое поведение и сопоставлять его с реакциями животного. Это позволит выстраивать доверительные и комфортные отношения, где учитываются интересы как хозяина, так и собаки.
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«Есть вещи, которые их радуют, а есть те, что вызывают недовольство. В этом вопросе важно уметь понимать сигналы недовольства, которые демонстрирует питомец. Ведь не всегда то, что кажется для нас приятным, является таким для собаки. Эти действия лучше прекращать, чтобы не подорвать доверие любимца», — сказал он.
Отсутствие вниманиеКогда собака с радостью бежит к хозяину, который вернулся с работы, чтобы его поприветствовать, а он проигнорировал животное, — это может расстроить любимца. Питомцу важна регулярная забота и внимание собаковода. Ему важно чувствовать себя нужным. Если хозяин игнорирует собаку, например, отказывает в контакте, не играет с ней, то питомец может начать испытывать грусть, стресс и даже раздражение. В этом случае собака попытается привлечь внимание владельца иным путем, например, начнет громить квартиру или беспричинно лаять и выть.
Наказание без поводаВыражать свое недовольство поведением или действиями собаки нужно момент совершения конкретного действия. Если, например, питомец разгрыз шнур от телевизора утром, когда он находился один дома, а вы пришли с работы и начали его ругать, то для собаки — это наказание без повода. Собака просто не понимает, за что на неё ругаются. Он даже может попытаться вас успокоить, сделав провинившийся вид, но это лишь метод, который демонстрирует сигналы примирения, а не осознанные действия животного, который понял, что вел себя неправильно. Если вы обнаружили испорченную обувь после возращения с работы, когда собака мирно вас встречала, наказывать его за эту ситуацию не просто бесполезно, но и разрушительно для ваших отношений. Даже самый умный пес не поймет и не сопоставит свой старый поступок с отложенным гневом.
Приставания во время сна и отдыхаУ собаки должно быть пространство, где она может спокойно отдыхать или спать. Собаководу нужно уважать потребность питомца в отдыхе и не прерывать спокойный сон любимца. Как и у человека, у собаки есть потребность в восстановлении сил, этому способствует отдых и сон, поэтому не нужно нарушать их, поскольку это может привести к усталости и раздражительности питомца.
Смена правилКогда собака живет по правилам, в ее жизни нет места непредсказуемости. Это создает комфорт и спокойствие для питомца. Но если хозяин все время меняет правила, смещает график прогулок и игнорирует ранее введённый распорядок дня, то это может привести к тому, что собака будет нервничать и даже демонстрировать нежелательное поведение.
Ограничение общения с сородичамиВне зависимости от возраста и породы собаки, ей необходимо социализироваться в том числе через общение с сородичами. Конечно, это не значит, что собаке нужно непрерывно находиться в окружении разных питомцев, но ограничивать интерес любимца к другим собакам не нужно. Позвольте любимцу обнюхивать сородичей на улице, вступать в добровольный контакт с друг другом, играть и общаться.
Хозяину важно анализировать свое поведение и сопоставлять его с реакциями животного. Это позволит выстраивать доверительные и комфортные отношения, где учитываются интересы как хозяина, так и собаки.
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Анастасия Панченко