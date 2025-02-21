Кинологи рассказали, из-за чего собаки постоянно лают

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Некоторые жители многоквартирных домов жалуются на своих соседей: «Их собака постоянно лает!». Бесконтрольный лай может быть раздражающей привычкой питомца, которая доставляет дискомфорт не только хозяину, но и окружающим людям. Но собаки не делают это назло, у этого поведения есть причины, которые не всегда могут быть понятны человеку.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что у лая собаки всегда есть возбудитель.
Свой испуг собака может выражать с помощью лая. Находясь в стрессовой ситуации, питомец может постоянно лаять и выть. Так могут вести себя робкие и пугливые собаки, которые чаще своих сородичей выражают эмоции лаем. Кроме того, такое поведение могут демонстрировать питомцы, которые имели неприятный опыт в прошлом. Пугать животное может все: неизвестная обстановка, шум за окном, окружение или любой другой раздражитель.
Собака может защищаться с помощью лая. При этом, питомец может защищать, как свою территорию, еду, так и хозяев. Например, услышав посторонний шум за дверью, собака может начать лаять. В условиях жизни в многоквартирном доме звуки могут исходить из лифтового холла, от соседей, с улицы — на все это может реагировать питомец.
Если собака мало гуляет, хозяин не уделяет ей свое время, питомец будет искать себе занятие самостоятельно. Таким занятием может стать вой и лай. Любой посторонний шорох будет вызывать лай у собаки, благодаря такому поведению она будет привлекать к себе внимание.
В первую очередь исключите проблемы со здоровьем животного. Затем пересмотрите свой подход к воспитанию: если ваша собака боится оставаться дома одна или есть другие стрессовые ситуации, постарайтесь убрать источник возбуждения. Также обратите внимание на распорядок дня животного: хотя бы один раз в день собаку нужно выводить на продолжительную прогулку, желательно, чтобы она включала активные игры или другие физические нагрузки. Кроме того, приобретите питомцу игрушки для самостоятельных занятий, например, конг или собачьи шахматы. Тогда собака сможет занимать себя игрой, а не искать себе развлечения самостоятельно.
Если скорректировать поведение самостоятельно у вас не получается, обратитесь за помощью к специалисту. Возможно, вам потребуется разучить специальную команду, по которой питомец будет переставать лаять или выбрать другие методы отвлечения от лая. Помните, не нужно ругать собаку за чрезмерный лай, важно разобраться с причинами и работать с ними. Иначе вы можете усугубить ситуацию.
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«Чтобы справиться с проблемой, необходимо детально проанализировать поведения собаки, ваш подход к воспитанию, а также проверить здоровье любимца. Это поможет найти причину и скорректировать нежелательные действия собаки», — прокомментировал он.
Стресс и тревога
Свой испуг собака может выражать с помощью лая. Находясь в стрессовой ситуации, питомец может постоянно лаять и выть. Так могут вести себя робкие и пугливые собаки, которые чаще своих сородичей выражают эмоции лаем. Кроме того, такое поведение могут демонстрировать питомцы, которые имели неприятный опыт в прошлом. Пугать животное может все: неизвестная обстановка, шум за окном, окружение или любой другой раздражитель.
Защита территории
Собака может защищаться с помощью лая. При этом, питомец может защищать, как свою территорию, еду, так и хозяев. Например, услышав посторонний шум за дверью, собака может начать лаять. В условиях жизни в многоквартирном доме звуки могут исходить из лифтового холла, от соседей, с улицы — на все это может реагировать питомец.
Недостаточные физические нагрузки
Если собака мало гуляет, хозяин не уделяет ей свое время, питомец будет искать себе занятие самостоятельно. Таким занятием может стать вой и лай. Любой посторонний шорох будет вызывать лай у собаки, благодаря такому поведению она будет привлекать к себе внимание.
Как корректировать поведение
В первую очередь исключите проблемы со здоровьем животного. Затем пересмотрите свой подход к воспитанию: если ваша собака боится оставаться дома одна или есть другие стрессовые ситуации, постарайтесь убрать источник возбуждения. Также обратите внимание на распорядок дня животного: хотя бы один раз в день собаку нужно выводить на продолжительную прогулку, желательно, чтобы она включала активные игры или другие физические нагрузки. Кроме того, приобретите питомцу игрушки для самостоятельных занятий, например, конг или собачьи шахматы. Тогда собака сможет занимать себя игрой, а не искать себе развлечения самостоятельно.
Если скорректировать поведение самостоятельно у вас не получается, обратитесь за помощью к специалисту. Возможно, вам потребуется разучить специальную команду, по которой питомец будет переставать лаять или выбрать другие методы отвлечения от лая. Помните, не нужно ругать собаку за чрезмерный лай, важно разобраться с причинами и работать с ними. Иначе вы можете усугубить ситуацию.
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Анастасия Панченко