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Кинолог Голубев рассказал, опасно ли брать собаку за шкирку

Кинолог Голубев: брать собаку за шкирку опасно
Фото: iStock/lydian

Фото: iStock/lydian

Иногда собаководы прибегают к захвату собаки за шкирку, чтобы ее переместить. Шкирка – это область кожи на холке. Дикие предки домашних собак с ее помощью перетаскивали щенков. Но можно ли хозяину брать питомца за шкирку?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что с возрастом ткани в области шкирки теряют свою подвижность, и попытки поднять собаку подобным образом могут повлечь за собой серьезные травмы.


Можно ли брать собаку за шкирку

Есть множество альтернатив обращения с питомцем. Прежде, чем решить взять собаку за шкирку, взвесьте все риски. Лучше использовать поводок или ошейник для управления питомцем, в экстренных ситуациях можно взять собаку на руки.

Область холки, которую называют шкиркой, эластичная и подходит для переноски матерью щенков. Но здесь есть нюансы: во-первых, кожа в этой области мягкая и эластичная только в первые месяцы жизни щенка, во-вторых, в этом вопросе немаловажную роль играет вес собаки, небольшой вес позволяет матери легко и безопасно подхватить малыша за холку и переместить. Будьте внимательны, вы легко можете травмировать малыша.

Что касается взрослых собак, то кожа по мере взросления теряет эластичность, мышечная масса увеличивается, захват за холку в этом случае будет не только болезненным, но и опасным. Кроме того, если в момент захвата за шкирку собака начнет вырываться, это может привести к растяжению мышц, надрывам кожи и даже повреждению позвоночника.

Чем опасен захват за шкирку


Если человек пытается взять собаку за шкирку, это может привести к травме. Помимо того, что хозяин может неправильно схватить любимца, он может при захвате надавить на шейный отдел позвоночника, что станет причиной компрессии нервных окончаний. Любые резкие движения при захвате за эту область холки могут повредить связки и мышцы.

Кроме того, подобные действия со стороны хозяина могут вызвать недоверие, стресс и потерю взаимопонимания между человеком и собакой. Это усложнит процесс взаимодействия и дрессировки.

Захват за шкирку может быть применен только в экстренных ситуациях, например, чтобы убрать питомца с дороги или предотвратить конфликт с другим животным. Однако даже в этом случае стоит придерживать тело животного, чтобы снизить нагрузку на шею и предотвратить возможные травмы.

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Могила рядом с Заворотнюк, фамильный перстень и море белых роз: как прошла церемония прощания с Бедросом Киркоровым
21 марта 2025, 17:35

Прощание с Бедросом Киркоровым (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Народный артист России Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, скончался 18 марта на 93-м году жизни из-за остановки сердца у себя дома.
Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище. Отпевание Бедроса проходило в храме Христа Спасителя. Более подробно о том, как прошла церемония прощания, читайте в материале «Радио 1».

Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в Варне, Болгария. В 1962 году он переехал в Москву, где учился в ГИТИСе и работал в Москонцерте. Его известной программой стала «Москва — София, София — Москва», где звучала популярная песня «Алеша».

Он был лауреатом международных конкурсов и первым иностранным гражданином, ставшим заслуженным артистом России в 1992 году. В 2012 году получил звание народного артиста России и в 2005 году — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бедрос также стал важным наставником для своего сына Филиппа, поддерживая его в начале музыкальной карьеры.

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Известие о смерти

О кончине своего отца сообщил Филипп Киркоров.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал певец в соцсетях.

Белые розы украсили зал

К 11:00 люди начали собираться у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание Бедроса Киркорова. Гражданская панихида состоялась в 14:00 в Прощальном зале Троекуровского кладбища.

Посетители приносили черно-белые портреты народного артиста РФ, а в 11:40 к церкви подъехал фургон с белыми розами, которые украсили зал.

Фото: iStock/xphotoz

Прибывшие на прощание звезды

На прощании с артистом собрались известные личности из мира шоу-бизнеса. Валерия пришла в сопровождении своего супруга Иосифа Пригожина. Она в темных очках и строгом пиджаке произнесла трогательную речь во время прощания. Певица запомнила Бедроса как очень светлого и талантливого человека.

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Хотя Егор Крид не смог посетить церемонию, он выразил свои соболезнования, отправив венок. Григорий Лепс, прибывший на мероприятие, не обошёлся без охраны — двое телохранителей сопровождали его, один из которых держал в руках букет красных роз.

В 12:25 прибыл Филипп с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином. Певец выразил благодарность всем за поддержку и с грустью отметил, что, когда его мама ушла из жизни, он тоже не был рядом.

«Я находился на концерте. Сейчас все повторилось, — вздохнул исполнитель. — Конечно, это выбило меня из строя, но… The Show Must Go On, как говорится. Я — профессионал. Это преследует меня по жизни. Когда похоронили маму, я в этот же день улетел в Израиль. У меня был концерт в Иерусалиме. Я уже и "Зайку" пел, радовал народ, а после концерта, конечно, меня накрыло. Такова доля артиста. Все это мы оставляем за пределами сцены, народ не должен ни о чем подозревать», — объяснил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков самостоятельно вынул алые розы из багажника своего автомобиля. Он пришёл без своей супруги Татьяны Навки.

Дмитрий Песков и Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Уникальный человек, прошел всю войну, ветеран войны, человек искусства. Он был одним из тех, кто отстаивал памятник Алеша в Болгарии. Он поднял общественность, чтобы не дать этот памятник снести. Поддерживал талантливых молодых людей. Был уникальным человеком, поэтому считаю своим долгом с ним попрощаться», — сказал официальный представитель Кремля.

На прощание с Бедросом приехала представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что Бедрос посвятил свою жизнь сближению народов России и Болгарии. По её словам, он отстоял памятник Алеше, вложив в это своё сердце, мобилизовал общественность и звонил во все колокола, находясь на передовой. Захарова добавила, что не могла не прийти, чтобы попрощаться с ним лично.

Актер Александр Матвеев рассказал, что в последние дни Бедрос Киркоров, несмотря на свои проблемы со здоровьем, всегда держался стойко.

Прощание с Бедросом Киркоровым (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Помимо этого, на прощание с Бедросом Филипповичем прибыли посол Болгарии в России Атанас Крыстин, хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши, артисты Стас Михайлов, Александр Буйнов и многие другие.

Последний путь рядом с легендами

Место последнего упокоения артиста выбрано в окружении великих деятелей искусства: Бориса Моисеева, Ирины Мирошниченко, Валентина Юдашкина, Вячеслава Добрынина и Сергея Доренко.

Как стало известно, могила артиста находится на том же участке, где и место захоронения актрисы Анастасии Заворотнюк, умершей в прошлом году от онкологии.

Фамильный перстень

Филипп поделился трогательной историей о фамильном перстне, который его отец передал ему перед смертью. Теперь он планирует передать этот перстень своему сыну Мартину.

Филипп Киркоров рассказал трогательную историю про фамильный перстень, доставшийся ему от отца
Филипп Киркоров рассказал трогательную историю про фамильный перстень, доставшийся ему от отца

Церемония прощания с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым, завершилась на Троекуровском кладбище в Москве. Артиста проводили в последний путь под его песни, сопровождаемые громкими аплодисментами.

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COVID-19 в прошлом: в России прекращают публикацию еженедельных сводок по заболеваемости коронавирусом
Оперштаб прекратит публикацию еженедельных сводок по заболеваемости COVID-19
21 марта 2025, 16:49

Фото: iStock/peterschreiber.media

В России перестанут публиковать еженедельные сводки по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В федеральном оперативном штабе уточнили, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, потому в отчётах больше нет необходимости. К тому же, вирус перешёл в разряд сезонных заболеваний.

При этом подчёркивается, что Роспотребнадзор по-прежнему будет осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации в России в оперативном режиме.

По данным портала Объясняем.рф, всего в разделе «Стопкоронавирус» с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года были опубликованы 95 еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 в стране, а также иные важные новости по этой же тематике. При этом, после прекращения публикаций раздел останется доступным для всех пользователей.

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Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик Шувалов: в Москве на выходных будет солнце
21 марта 2025, 16:15

Фото: iStock/KrimKate

Первый весенний месяц перешел за середину, и москвичам хочется знать, будут ли похолодания в ближайшее время?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что впереди — солнечные дни.

«Немного прохладный будет субботний день — с температурой около 5 градусов. А в воскресенье 8, 9 градусов. Хорошая солнечная мартовская классика», — поделился синоптик.

По его словам, скандинавский антициклон, который придет в Москву на выходных, станет подарком и поводом расслабиться.

«Антициклон достаточно быстро уйдет, первые два дня еще немножко погреет нас на западной своей периферии, а затем с юга поднимется заряженный влагой циклон. И дожди будут, но мы их ждем, они подпитают поля, половодья. Если их не будет, то начнется весенняя засуха, запасы влаги не слишком велики», — объяснил Шувалов.

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Минздрав планирует к 2030 году снизить продолжительность больничных на 15%
21 марта 2025, 15:58

Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)

Показатель временной нетрудоспособности в России планируется к 2030 году снизить на 15%. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Об этом он сказал в своём выступлении на заседании коллегии Роспотребнадзора. По словам главы Минздрава, этот показатель будет внесён в новый национальный проект как один из атрибутов его реализации.

«Выполнять данную задачу мы с вами будем совместными усилиями — снижать суммарную продолжительность временной нетрудоспособности у работающих лиц», — подчеркнул Мурашко.

Он также добавил, что причиной 70% всех больничных листов в стране становятся инфекционные заболевания. Поэтому, указал министр, следует расширять систему мониторинга, сосредоточивая внимание на расследовании случаев заболеваемости и выявлении очагов инфекции, а также проводить вакцинирование и профилактику среди населения.

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Друг убитого бывшего мэра Самары Тархова назвал ложной информацию о готовящихся похоронах
21 марта 2025, 15:24

Виктор Тархов (Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец)

Бывший заместитель главы Самары и близкий друг экс-мэра города Виктора Тархова Александр Кузнецов опроверг сообщения о том, что готовятся похороны Тархова и его жены.
Ложную информацию распространили в телеграм-каналах. Так в постах говорилось, что близкие друзья Тарховых якобы пытаются организовать церемонию прощания, а адвокаты семьи собирают документы для того, чтобы официально признать Тарховых умершими, пишет РИА Новости.
«Это вранье полное... Я просто сейчас не могу назвать фамилию этого негодяя (организатора – прим. РИА Новости). <…> Окститесь, ребят, вы что. <…> Я также разговаривал со Следственным комитетом, мне сказали: пока идет следствие, никаких похорон быть не может. Вот мы найдём кусочек, тогда будем думать и решать вопрос по захоронению. Но сейчас об этом говорить просто неправильно», — сказал Кузнецов.
Напомним, друг бывшего мэра Самары заявил о его исчезновении в полицию 31 января. Выяснилось, что Тархов и его супруга в последний раз выходили на связь в конце декабря. Следователи возбудили уголовное дело, была арестована внучка Тарховых — ей предъявили обвинение в двойном убийстве.

По данным СК, девушка призналась в совершённом преступлении, также она рассказала о соучастнике, который объявлен в розыск. Также известно, обвиняемой назначена амбулаторная психиатрическая экспертиза. Кроме этого, в отношении внучки экс-мэра Самары возбуждено ещё одно уголовное дело о мошенничестве: девушка совершила махинации с автомобилем, который принадлежал её бабушке.

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