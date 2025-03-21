Кинолог Голубев рассказал, опасно ли брать собаку за шкирку

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Иногда собаководы прибегают к захвату собаки за шкирку, чтобы ее переместить. Шкирка – это область кожи на холке. Дикие предки домашних собак с ее помощью перетаскивали щенков. Но можно ли хозяину брать питомца за шкирку?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что с возрастом ткани в области шкирки теряют свою подвижность, и попытки поднять собаку подобным образом могут повлечь за собой серьезные травмы.
Есть множество альтернатив обращения с питомцем. Прежде, чем решить взять собаку за шкирку, взвесьте все риски. Лучше использовать поводок или ошейник для управления питомцем, в экстренных ситуациях можно взять собаку на руки.
Область холки, которую называют шкиркой, эластичная и подходит для переноски матерью щенков. Но здесь есть нюансы: во-первых, кожа в этой области мягкая и эластичная только в первые месяцы жизни щенка, во-вторых, в этом вопросе немаловажную роль играет вес собаки, небольшой вес позволяет матери легко и безопасно подхватить малыша за холку и переместить. Будьте внимательны, вы легко можете травмировать малыша.
Что касается взрослых собак, то кожа по мере взросления теряет эластичность, мышечная масса увеличивается, захват за холку в этом случае будет не только болезненным, но и опасным. Кроме того, если в момент захвата за шкирку собака начнет вырываться, это может привести к растяжению мышц, надрывам кожи и даже повреждению позвоночника.
Если человек пытается взять собаку за шкирку, это может привести к травме. Помимо того, что хозяин может неправильно схватить любимца, он может при захвате надавить на шейный отдел позвоночника, что станет причиной компрессии нервных окончаний. Любые резкие движения при захвате за эту область холки могут повредить связки и мышцы.
Кроме того, подобные действия со стороны хозяина могут вызвать недоверие, стресс и потерю взаимопонимания между человеком и собакой. Это усложнит процесс взаимодействия и дрессировки.
Захват за шкирку может быть применен только в экстренных ситуациях, например, чтобы убрать питомца с дороги или предотвратить конфликт с другим животным. Однако даже в этом случае стоит придерживать тело животного, чтобы снизить нагрузку на шею и предотвратить возможные травмы.
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Есть множество альтернатив обращения с питомцем. Прежде, чем решить взять собаку за шкирку, взвесьте все риски. Лучше использовать поводок или ошейник для управления питомцем, в экстренных ситуациях можно взять собаку на руки.
Можно ли брать собаку за шкирку
Область холки, которую называют шкиркой, эластичная и подходит для переноски матерью щенков. Но здесь есть нюансы: во-первых, кожа в этой области мягкая и эластичная только в первые месяцы жизни щенка, во-вторых, в этом вопросе немаловажную роль играет вес собаки, небольшой вес позволяет матери легко и безопасно подхватить малыша за холку и переместить. Будьте внимательны, вы легко можете травмировать малыша.
Что касается взрослых собак, то кожа по мере взросления теряет эластичность, мышечная масса увеличивается, захват за холку в этом случае будет не только болезненным, но и опасным. Кроме того, если в момент захвата за шкирку собака начнет вырываться, это может привести к растяжению мышц, надрывам кожи и даже повреждению позвоночника.
Чем опасен захват за шкирку
Если человек пытается взять собаку за шкирку, это может привести к травме. Помимо того, что хозяин может неправильно схватить любимца, он может при захвате надавить на шейный отдел позвоночника, что станет причиной компрессии нервных окончаний. Любые резкие движения при захвате за эту область холки могут повредить связки и мышцы.
Кроме того, подобные действия со стороны хозяина могут вызвать недоверие, стресс и потерю взаимопонимания между человеком и собакой. Это усложнит процесс взаимодействия и дрессировки.
Захват за шкирку может быть применен только в экстренных ситуациях, например, чтобы убрать питомца с дороги или предотвратить конфликт с другим животным. Однако даже в этом случае стоит придерживать тело животного, чтобы снизить нагрузку на шею и предотвратить возможные травмы.
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Анастасия Панченко