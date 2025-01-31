Кинологи рассказали, как собаки реагируют на лай и рычание человека

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Бывает, что хозяин в шутку начинает рычать или гавкать на собаку. Питомцы на такое поведение реагируют по-разному: кто-то отвечает лаем, другие пугаются, третьи смотрят на хозяина с недоуменным видом.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что реакция питомца может быть связана с поведением хозяина.
«Реакция любимца на ваше поведение может быть непредсказуемой и даже небезопасной. Лучше общаться с собакой привычным для нее способом, с помощью ранее изученных команд, которые она хорошо знает и умеет различать», — прокомментировал эксперт.
Поймет ли собака человеческое рычание или лай
Собаки приспособились к жизни с человеком, они понимают, что он принадлежит к другому виду, рычание и лай могут напугать, вызывать стресс и даже агрессию у животного. Дело в том, что собака не способна воспринимать человеческую речь. Она реагирует на интонацию и на ранее изученные команды, которые ассоциируются с определенным действием. Если хозяин вдруг начнет рычать или лаять, питомец может удивиться, внимательно смотреть на владельца, залаять или зарычать в ответ и даже попытаться защитить себя. Ваше поведение может сбить собаку с толку и сильно напугать.
Игры, когда вы рычите на питомца недопустимы.
Как общаться с собакойСобаки — социальные животные и тесная коммуникация с хозяином им необходима. Нужно понимать, что наши слова не воспринимаются ими как абстрактные понятия. Наши слова – это просто команды, которые привязаны к конкретному действию. Например, «нельзя», «ко мне», «гулять». Когда вы разговариваете с питомцем, он считывает вашу интонацию, обращает внимание на позу, жесты, взгляд. Из всего этого собака делает вывод, в каком вы сейчас настроении, если слышит знакомую команду, понимает, что конкретно хочет от нее человек. Для собаки важно, чтобы рядом с ней находился надежный и предсказуемый сосед, а не хозяин, который решил полаять или порычать на питомца.
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Чтобы собака вас понимала, необходимо установить правила и границы для питомца и всегда им следовать. Подкреплять поведение следует поощрением и любовью. Понятными для собаки действиями и словами-командами показывайте, что вы ждете от любимца. Всякий раз, когда он демонстрирует нужное поведение, поощряйте его. Если питомец знает, что от нее ждет хозяин, он будет спокойным и послушным. Если собака не понимает команду, постарайтесь навести ее на правильное действие. Игнорируйте поведение собаки, если она не выполняет требуемое.
Чем чаще ваши команды используются, тем быстрее усвоятся нужные действия. Оцените в каких ситуациях вы можете использовать определенные слова и постепенно вводите их в ежедневные ритуалы питомца. Не ведите себя странным для собаки образом: не меняйте ритуалов, правил, не кричите, не рычите и не провоцируйте животное. Общайтесь с собакой спокойным, дружелюбным голосом. Запрещающие команды достаточно произносить громче, но не кричите на животное. Такое общение только напугает питомца: он считает вашу злость и неадекватное состояние. Следите за своим эмоциональным состоянием, собака – ваше зеркало. Будьте спокойны и предсказуемы, это позволит вам комфортно взаимодействовать с любимцем.
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