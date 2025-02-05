В ветнадзоре объяснили, как понять, что у животного бешенство

Фото: iStock/Milan Krasula
О наличии бешенства у животного может говорить отсутствие страха, особенно если звери сами выходят к людям. Об этом сообщили в кемеровском управлении ветнадзора. К потенциально опасным видам, как отмечается, относятся лисы, белки, зайцы, ежики, грызуны и домашние животные на самовыгуле.
«Все милые лисы, собачки, ежики и так далее — это не те животные, к которым нужно подходить. Тем более, если они не боятся человека. Это неадекватное поведение для дикого животного, и оно может быть признаком заражения», — пояснили специалисты в беседе с «Сiбдепо».Тем временем на северо-востоке Москвы обнаружили в непривычном месте двух красноухих черепах. Как сообщает АГН «Москва», дворник нашел малюток внутри мусорного контейнера.
«На днях к нам в центр попали две красноухие черепахи. Их в мусорном контейнере одного из районов СВАО нашел дворник. Чаще всего, владельцы не осознают, что это хлопотный питомец. А когда понимают, что не могут обеспечить должный уход, «по доброте душевной» отпускают его в местный водоем. Ну или относят в мусорный бак», — приводят в агентстве сообщение столичного департамента природопользования.Читайте также:
Кинологи рассказали, как собаки реагируют на лай и рычание человека
Кинолог объяснил, из-за чего собака боится робота-пылесоса и что с этим делать
«Ищут жертв»: Россиянам рассказали про массовую активность клещей из-за теплой зимы
Данил Пономарев