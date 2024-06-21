Кинологи рассказали, что делать, если собаку укусило насекомое

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Насекомые могут доставить большие неприятности собаке: от легкого зуда до серьезных аллергических реакций. Если от блох и клещей помогает профилактика, то защититься от ос, пчел, шершней и слепней будет сложнее.
О том, как помочь питомцу, если его укусило насекомое, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«В теплое время года собаководам важно защищать питомцев не только от блох и клещей. Находясь на природе, вы можете встретиться с осами, шмелями и другими насекомыми. Опасность состоит в том, что их укусы могут вызвать сильную аллергическую реакцию, в серьезных случаях собака может погибнуть», – рассказал эксперт.
Какие насекомые опасны для собаки
Кинологи рассказали, что для собак опасны шмели, осы, пчелы, шершни и иксодовые клещи. Шмели активны с мая, а осы и пчелы – сразу с наступлением летних месяцев. Укус таких насекомых может привести к серьезной аллергической реакции у питомца. Чаще всего они кусают за нос, верхнюю губу, область около глаз, на этом месте сразу возникает сильный отек. Если у собаки есть аллергия, это может привести к гибели животного, если вовремя не оказать помощь.
По словам специалистов, незамедлительно действовать нужно тогда, когда укус приходится в слизистую оболочку ротовой полости, так как это может привести к отеку гортани. Также питомцев могут укусить мошки и слепни, чаще всего их можно встретить вблизи водоемов и на болотистой местности, а также в речных долинах.
Укус таких насекомых доставляет больший дискомфорт собакам без шерсти и короткошерстным животным. Эти насекомые могут быть переносчиками заболеваний паразитарного характера.
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Что делать, если собаку укусило насекомое
Также необходимо предложить собаке чистую воду и внимательно следите за самочувствием любимца. Незамедлительно обратиться к ветеринару нужно в том случае, если у собаки замечены:
- Отдышка
- Обильное слюнотечение
- Судороги и дезориентация в пространстве
- Рвота, понос
- Собака чрезмерно возбуждена
Чтобы защитить собаку от насекомых, кинологи рекомендуют использовать специальные репелленты (те, что использует человек, могут быть опасны для животных из-за своего состава). Перед прогулкой на природе собаку нужно обработать спреем. Во время выгула необходимо ней на улице, чтобы вовремя помочь в случае укуса.
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Анастасия Хохлова