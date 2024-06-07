Кинологи рассказали, как гулять с собакой без поводка

Фото: iStock/Chalabala
Есть ситуации, в которых собаководы позволяют своим питомцам гулять без поводка, например, за городом. В этом случае важно знать, как правильно взаимодействовать с питомцем, чтобы такая прогулка не закончилась конфликтной ситуацией или несчастным случаем.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что каждый хозяин должен знать правила выгула.
«Необходимо знать правила выгула, установленные в вашем регионе и не отпускать собаку погулять без поводка в неположенном месте. Когда вы позволяете питомцу погулять без поводка, важно быть уверенным, что он отлично знает команды и моментально подойдет к вам, если вы его позовете. Для этого нужно заранее заниматься с собакой, она должна идеально отрабатывать команду «Ко мне!», «Стой!», «Нельзя!», это обеспечит вам безопасную прогулку», — комментирует президент Российской кинологической федерации.
Изучайте правила
Каждый регион устанавливает собственные правила выгула собак. Чаще всего без поводка и намордника запрещен выгул на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними. Нельзя осуществлять выгул собак в местах, отмеченных запрещающей табличкой. Некоторые парки, скверы также устанавливают собственные правила. Внимательно их изучайте, прежде, чем отпустить собаку с поводка.
Воспитывайте питомца
Если вы планируете отпускать собаку погулять без поводка, например, за городом, необходимо воспитывать своего питомца. Собака должна идеально знать команды «Ко мне!», «Нельзя!», «Стой!». Безупречное знание и отработка команд – это фундамент хорошего поведения, а также безопасность и комфорт окружающих и питомца.
Кроме безупречного поведения важна готовность владельца к рискам. Собака может убежать, в критической ситуации вы не сможете быстро подбежать к питомцу и многое другое. Отпуская собаку погулять без поводка, хозяин должен быть спокоен и не испытывать тревогу за питомца. В ином случае от такой прогулки не получит удовольствие ни хозяин, ни собака. Если вы не уверены, что собака подойдет к вам в 10 из 10 подзывов, лучше не отпускать ее погулять без поводка.
Контролируйте передвиженияКогда вы отпускаете собаку побегать без поводка, важно внимательно следить за ее перемещениями, чтобы вовремя предотвратить нежелательные ситуации. Питомец должен находиться в вашем поле зрения. В критической ситуации, даже если вы не успеете добежать до собаки, вы сможете отдать команду голосом.
Обезопасьте собаку
У питомца обязательно должен быть адресник на ошейнике. Если собака вдруг потеряется и ее найдут прохожие, они смогут отыскать ее владельца. Кроме того, убедитесь, что у питомца есть чип или клеймо. Чип содержит номер, к которому в базе данных прикрепляется ваша контактная информация (а если щенка чипировали до продажи, то контактная информация заводчика). Если вашу собаку приведут в ветеринарную клинику, то в первую очередь будут проверять наличие чипа, в котором содержатся сведения о владельце. По клейму также можно найти свою собаку. Клеймо – это уникальная комбинация букв и цифр, она ставится в паху или в ухе животного. Буквенный код (в рамках РКФ он состоит из трех латинских букв) отсылает к определенному клубу или питомнику, цифры обозначают порядковый номер этой конкретной собаки среди всех собак с данным кодом клейма. В клубах и питомниках хранятся племенные книги, по которым можно найти хозяина или хотя бы заводчика потерявшейся собаки. Нашедшему вашего питомца будет проще найти хозяина, считав клеймо.
Читайте также:
Кинолог объяснил сомнения в способности нейросети понимать животных
Кинолог Голубев назвал причины плохого самочувствия собак в тёплое время года
«Может напугать и даже навредить»: Кинолог рассказал, как работать с эмоциями собаки
Анастасия Бондарева