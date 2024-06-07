Кинологи рассказали, как гулять с собакой без поводка

Есть ситуации, в которых собаководы позволяют своим питомцам гулять без поводка, например, за городом. В этом случае важно знать, как правильно взаимодействовать с питомцем, чтобы такая прогулка не закончилась конфликтной ситуацией или несчастным случаем.