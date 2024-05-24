Кинологи рассказали, какие пять вещей может чувствовать собака

Недавно проведенное исследование «Авито Работы» показало, что опыт подработки есть у 76% молодых россиян в возрасте от 18 до 25 лет. 37% опрошенных молодых людей чаще всего находят подработку по необходимости, когда нуждаются в дополнительных средствах. 26% участников опроса чаще находят подработку на время каникул, отпусков или праздников, а 18% часто берут подработку ситуативно.