Кинологи рассказали, какие пять вещей может чувствовать собака

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Собаки давно доказали, что способны справляться с некоторыми задачами порой эффективнее, чем технические средства. Многие животные умеют улавливать изменения в организме человека, именно поэтому собаки используются как помощники при обнаружении некоторых заболеваний. Их чувствительность обусловлена способностью остро видеть, обонять, слышать и осязать.
Про то, как и с помощью чего собаки могут улавливать эмоции человека, выявлять болезни и предупреждать об изменении погоды, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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«Обонятельных рецепторов у животных больше, чем у людей, это и объясняет тот факт, что собаки чувствуют запахи в тысячи раз лучше, чем человек. Они мастерски распознают не только взрывчатые и наркотические вещества, но и молекулярные маркеры различных заболеваний», — уточнил эксперт.
Эмоции человекаСобаки умеют улавливать человеческие эмоции. Они считывают состояние хозяина и даже могут подстраиваться под него. Печаль, гнев, тревога, стресс – все это вызывает физиологические реакции в организме человека. Например, если человек злится, у него изменяется голос, он может активно жестикулировать. Питомец считывает положение тела, слышит голос и даже чувствует запах такого человека. Именно поэтому советуют сохранять спокойствие в ситуации, когда собака начинает нервничать, например, на приеме у ветеринарного врача.
БолезньСпециально обученные собаки способны выявить по запаху такие недуги, как малярия, диабет, болезнь Паркинсона, онкологические заболевания. Во время пандемии в некоторых аэропортах собак привлекали к поиску людей, болеющих коронавирусной инфекцией.
Погодные измененияНаверняка, каждый хотя бы раз слышал, как питомец спас семью или человека, предупредив об урагане, наводнении или разбудив во время чрезвычайной ситуации. В момент перемены погоды собака может вести себя беспокойно, выть или лаять, прижимать уши и пытаться найти безопасное место. Перед землетрясением питомец может даже обратиться в бегство, чтобы найти укрытие. Дело в том, что собака чувствует вибрацию в земле раньше, чем она начинает усиливаться.
АлкогольСобака может понять, что человек находится в алкогольном опьянении (даже легком). Они улавливают не только запах, но и считывают движения тела, слышат голос и наблюдают за поведением человека. Это будет тревожить собаку, потому что из-за воздействия алкоголя человек может раскоординировано двигаться, громко говорить, делать резкие движения.
БеременностьТочных доказательств, что собаки могут чувствовать беременность нет, но некоторые питомцы меняют свое поведение, когда его хозяйка ждет ребенка. Это может происходить из-за того, что в процессе беременности меняется гормональный фон, вполне вероятно, что питомцы чувствуют это по запаху.
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Анастасия Бондарева