Кинологи рассказали, как гулять с двумя собаками одновременно

Фото: istock/zhaojiankang
Не всем собаководам удается спокойно выгулять одну собаку, а если у вас их две, прогулки могут превратиться в настоящее приключение. Хозяин должен быть вдвое внимательнее, осторожнее, опытнее и увереннее. Чтобы гулять с двумя собаками одновременно, важно заранее подготовиться самому и подготовить животных.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что важно сначала обучить каждого питомца отдельно ходить на поводке.
«Не у всех есть время выходить на прогулку с каждой собакой по отдельности. Для одновременного выгула двух питомцем потребуется не только внимание хозяина, но и необходимые навыки. Важно, чтобы оба любимца умели гулять на поводке, слушать команды хозяина. Если одна собака постоянно тянет, другая останавливается или отвлекается, прогулка может превратиться в настоящий кошмар. Сначала попробуйте гулять с питомцами по отдельности, обучая свободно ходить на поводке, идти и останавливаться по команде, затем постепенно начинайте прогулки сразу с двумя животными, постепенно вы привыкнете к их ритму, а собаки подстроятся друг под друга и под вас», — прокомментировал эксперт.
Гуляйте раздельно
Прежде, чем начать совместные прогулки, вы должны научиться гулять с каждой собакой по отдельности. Во время прогулки с питомцами обращайте внимание на их привычки, повадки, интересы на улице. Вам нужно понять, насколько активные питомцы, что им нравится, где им интересно гулять, с какими животными они общаются на улице. Так вы примерно поймете, как ведут себя собаки по отдельности и вам будет легче начинать совмещать их выгул.
Обучите питомцев основным командам
Знание и отработка основных команд сделает вашу прогулку безопасной и комфортной. В процессе выгула с помощью них вы сможете контролировать животных. Ваши питомцы должны хорошо знать и отрабатывать минимальный набор команд: «Ко мне!», «Рядом!», «Нельзя!». Также ваши собаки должны хорошо знать свою кличку и подходить на подзыв. Конечно, питомцы могут не сразу синхронно реагировать на ваши команды, но со временем вы привыкнете и сможете управлять сразу двумя питомцами. В процессе прогулки называйте кличку животного, чтобы привлечь внимание, а затем нужную команду, так каждое животное поймет, что вы обращаетесь именно к нему.
Научите собак гулять на провисшем поводке
Выгул собаки может утомлять, если питомец все время тянет поводок, а если тянут сразу две собаки – ваша прогулка может быстро закончиться. Поэтому очень важно заранее научить каждого питомца гулять на провисшем поводке. Нужно набраться терпения и шаг за шагом объяснять каждой собаке ваши намерения. Если собака рвется вперед – стойте, пока она не успокоится. Говорите с ней спокойным тоном, придержите и погладьте ее, дождитесь пока эмоциональный всплеск пройдет. После начинайте движение, если питомец убегает вперед, подзовите, покажите лакомство и пройдите несколько шагов постоянно хваля собаку, затем угостите. Соблюдайте правильную последовательность: собака тянет – останавливаемся, успокаиваем возбужденную собаку, хвалим, когда успокоилась, показываем лакомство, спокойно двигаемся, а потом поощряем лакомством спокойное движение.
Подходящая амуниция
В этом вопросе нужно учитывать комфорт животных и владельца. Кому-то нравится гулять с двумя поводками, так проще контролировать каждого питомца. Кто-то предпочитает использовать специальную амуницию для выгула сразу двух животных. Такой двойной поводок продается в зоомагазине, он представляет собой нейлоновый соединитель двух поводков. Какой поводок выбрать вам, будет зависеть от вашего удобства и предпочтений.
Читайте также:
Кинологи рассказали, как сохранить собаку на прогулке чистой
«Дог-фитнес»: Кинологи рассказали, что делать, если собака набрала лишний вес зимой
Кинологи рассказали, как отучить собаку спать на хозяйской кровати
Анастасия Бондарева