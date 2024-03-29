Кинологи рассказали, как сохранить собаку на прогулке чистой

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Март – месяц переменчивой погоды. Снежные кучи на дорогах и тротуарах превращаются в реки грязи. В эту пору не каждому собаководу нравится гулять с питомцем: чаще всего собака возвращается домой грязной. Но минимизировать загрязнения и сделать прогулки комфортнее возможно. Рассказываем, как сохранить собаку на прогулке чистой.
«На рынке есть масса средств, которые помогают следить за чистотой шерсти и лап: это и влажные салфетки, несмываемые бальзамы, защитные комбинезоны и обувь. Конечно, не всем понравится ежедневно мыть собаку, кроме того, это может навредить качеству шерсти животного. Поэтому рекомендую воспользоваться защитной одеждой, менять маршруты прогулки, если они проходят через парки без организованных дорожек, а также следить за питомцем, не позволяя мерить каждую лужу», – советует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» .
Как сохранить собаку на прогулке чистой
Воспользуйтесь специальной одеждой и обувьюВодонепроницаемые комбинезоны, дождевики и специальная обувь помогут вашей собаке оставаться чистой на прогулке.
Выбирайте места для выгулаЕсли вы знаете, что ваш маршрут до места выгула лежит через парк, где нет организованных дорожек, постарайтесь найти другой путь. Выбирайте скверы и улицы, которые выглядят максимально чистыми.
Помимо этого, минимизируйте прогулки по дорогам, которые обильно усыпаны реагентами. Частый контакт подушечек лап с противогололедными средствами может вызвать сильное раздражение, воспаление тканей, формирование открытых язв и даже аллергию.
Если вы не используете специальную обувь, рекомендуем обрабатывать лапы питомца защитными средствами, например, кремом или воском.
Следите за передвижениями собакиКонечно, не нужно ограничивать движение питомца на улице, но постарайтесь минимизировать лишнюю активность в грязном сугробе. Любопытные собаки могут активно изучать лужи и кучи грязи, важно вовремя предложить питомцу альтернативу, например, поиграть с хозяином.
Это не только вопрос загрязнения шерсти, это касается переохлаждения. Играючи собака может сильно промокнуть, а из-за нестабильной температуры на улице легко замерзнуть.
Возьмите на прогулку очищающие средстваКогда под рукой есть влажная салфетка или специальное средство по уходу за шерстью, можно легко удалить грязь с питомца, не дожидаясь возвращения домой. Так вы обеспечите порядок в доме после прогулки по весенним улицам.
Кроме того, салфетка поможет ухаживать за лапами животного, если, например, на лапы налипли противогололедные средства, лучше сразу избавиться от них, чтобы они не навредили питомцу.
Конечно, сложно полностью защитить собаку от загрязнений, когда на улице буквально разливаются реки грязи. Но минимизировать контакт с грязью возможно, это пойдет на пользу как чистоплотному хозяину, так и его питомцу.
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Алина Юрчак