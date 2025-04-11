Кинологи рассказали, как игрушки влияют на развитие собаки

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Только несчастливый пес живет без игр. Для собаки любого возраста игра является неотъемлемой частью жизни. Игрушки помогают питомцу сбросить накопившуюся энергию, занимают его, пока хозяина нет рядом, они развивают собаку умственно. Помимо непосредственной работы с питомцем, собаковод может подключать специальные развивающие игрушки, которые помогают закреплять или развивать необходимые навыки.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что интеллектуальные игрушки, способные занять собаку без участия хозяина.
Нюхательный коврик — это отличная игра, которая позволит питомцу развивать свое обоняние. Во время игры собака включает в работу нос. Использование нюхательного коврика — это своего рода занятия ноузворком у вас дома. Игрушка представляет собой небольшой ковер с различными элементами: это могут быть завязанные в узел канатики, банты из футера и многое другое. В эти элементы хозяину необходимо спрятать корм, а затем предложить питомцу его найти. Для этого ему придется изучать каждую деталь на коврике и сообразить, как именно достать свое лакомство. Иногда достаточно просто порыться носом, а иногда нужно сделать какое-либо действие, например, нажать на кнопку лапой, чтобы добраться до корма. Эта игра позволяет собаке задействовать ум и развивать нюх. Такое развлечение отлично подойдет любому питомцу, вне зависимости от возраста и породы.
Наверняка, каждый собаковод хотя бы раз слышал о конге. Конг — это игрушка, которая сделана из эластичной резины, в центре нее есть сквозное отверстие, внутрь которого кладут любимое лакомство питомца. Эта игрушка отлично подходит для жевания, если в доме есть щенок или чрезмерно активная собака, конг станет незаменимым помощником. Помимо того, что эта игрушка поможет занять питомца, переключить внимание, развлечь, пока вас нет дома, конг может быть прекрасным анти-стрессом для любимца. Некоторые собаководы отмечают, что в стрессовых ситуациях собака может начать вылизывать руки хозяина или другие части тела. Этот процесс успокаивает животное, поэтому в стрессовой ситуации игра с конгом эффективно переключает любимца на процесс жевания и добывания лакомства.
Конг также используют для собак, у которых есть проблемы с ЖКТ из-за быстрого поглощения пищи. Любимец не может сразу съесть всю порцию, вложенную в конг, процесс кормления замедляется, что способствует улучшению пищеварения.
Как правило, такая кормушка состоит из пластиковых контейнеров разных форм и размеров. Из них собака должна добыть себе корм определенным образом: где-то необходимо нажать на кнопку, где-то передвинуть часть контейнера. Основная задача такой кормушки — это стимулирование чувств и инстинктов животного. Питомец в процессе кормления занимается поиском еды. Как и конг, такие головоломки могут помочь замедлить процесс поедания пищи, а также справиться с лишним весом у собаки.
Любая развивающая игра направлена на обучение и стимуляцию умственной деятельности и инстинктов животного. Эти игрушки помогают перенаправить накопившуюся энергию, справиться с одиночеством, стрессом или скорректировать нежелательное поведение собаки.
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«Они стимулируют умственную деятельность собаки и развивают её способности. Такие игры помогают формировать необходимые инстинкты, когда собака, например, ищет «добычу», — сказал он.
Нюхательный коврик
Нюхательный коврик — это отличная игра, которая позволит питомцу развивать свое обоняние. Во время игры собака включает в работу нос. Использование нюхательного коврика — это своего рода занятия ноузворком у вас дома. Игрушка представляет собой небольшой ковер с различными элементами: это могут быть завязанные в узел канатики, банты из футера и многое другое. В эти элементы хозяину необходимо спрятать корм, а затем предложить питомцу его найти. Для этого ему придется изучать каждую деталь на коврике и сообразить, как именно достать свое лакомство. Иногда достаточно просто порыться носом, а иногда нужно сделать какое-либо действие, например, нажать на кнопку лапой, чтобы добраться до корма. Эта игра позволяет собаке задействовать ум и развивать нюх. Такое развлечение отлично подойдет любому питомцу, вне зависимости от возраста и породы.
Конг
Наверняка, каждый собаковод хотя бы раз слышал о конге. Конг — это игрушка, которая сделана из эластичной резины, в центре нее есть сквозное отверстие, внутрь которого кладут любимое лакомство питомца. Эта игрушка отлично подходит для жевания, если в доме есть щенок или чрезмерно активная собака, конг станет незаменимым помощником. Помимо того, что эта игрушка поможет занять питомца, переключить внимание, развлечь, пока вас нет дома, конг может быть прекрасным анти-стрессом для любимца. Некоторые собаководы отмечают, что в стрессовых ситуациях собака может начать вылизывать руки хозяина или другие части тела. Этот процесс успокаивает животное, поэтому в стрессовой ситуации игра с конгом эффективно переключает любимца на процесс жевания и добывания лакомства.
Конг также используют для собак, у которых есть проблемы с ЖКТ из-за быстрого поглощения пищи. Любимец не может сразу съесть всю порцию, вложенную в конг, процесс кормления замедляется, что способствует улучшению пищеварения.
Кормушка-головоломка
Как правило, такая кормушка состоит из пластиковых контейнеров разных форм и размеров. Из них собака должна добыть себе корм определенным образом: где-то необходимо нажать на кнопку, где-то передвинуть часть контейнера. Основная задача такой кормушки — это стимулирование чувств и инстинктов животного. Питомец в процессе кормления занимается поиском еды. Как и конг, такие головоломки могут помочь замедлить процесс поедания пищи, а также справиться с лишним весом у собаки.
Любая развивающая игра направлена на обучение и стимуляцию умственной деятельности и инстинктов животного. Эти игрушки помогают перенаправить накопившуюся энергию, справиться с одиночеством, стрессом или скорректировать нежелательное поведение собаки.
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Анастасия Панченко