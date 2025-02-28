Кинологи рассказали, как научить собаку человеческим сигналам

Наверняка каждый владелец собаки хотя бы раз в жизни задумывался о том, как было бы здорово, если бы питомец мог разговаривать. Но собаки говорить не умеют, даже если попытаться их обучить человеческой речи. Однако научить питомца «разговаривать» с вами можно попытаться с помощью специальных звуковых кнопок.