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Кинологи рассказали, как научить собаку человеческим сигналам

Кинолог Голубев: собака, чтобы ее понимали, может нажимать голосовые кнопки
Фото: stockphoto/SeventyFour

Фото: stockphoto/SeventyFour

Наверняка каждый владелец собаки хотя бы раз в жизни задумывался о том, как было бы здорово, если бы питомец мог разговаривать. Но собаки говорить не умеют, даже если попытаться их обучить человеческой речи. Однако научить питомца «разговаривать» с вами можно попытаться с помощью специальных звуковых кнопок.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что научить собаку сообщать о своих желаниях возможно.

«Для этого придумали специальные голосовые кнопки, при нажатии на которые воспроизводится то или иное слово, обозначающее знакомое собаке действие. Их изобретатели уверяют, что, если приучить собаку к тому, что после нажатия на клавишу "Гулять", ее будут выводить гулять, она это запомнит и каждый раз, когда ей нужно будет выйти на улицу, она будет нажимать на нужную кнопку», — пояснил он.

Что представляют собой звуковые кнопки

Кнопки для собак — это интерактивная игрушка, с помощью которой можно дрессировать собаку. Продаются наборы отдельных кнопок или целая панель с различными кнопками. На каждую из кнопок можно записать любое слово, например, «Гулять», «Есть», «Играть», и это слово будет воспроизводиться при нажатии на кнопку.

Создатели игрушки уверены, что с помощью голосовых кнопок можно формировать позитивные привычки и улучшать взаимопонимание с питомцем. Хозяин может как давать собаке команду с помощью кнопки, так и получать просьбу от питомца. Кнопки помогают развивать умственную активность животного.

Как научить собаку «говорить»

Идея обучения довольно проста. Например, вы хотите, чтобы с помощью кнопки собака сообщала, что хочет играть. Запишите на одну из кнопок фразу или слово, которое будет ассоциироваться у вас с этим действием: например, «Хочу играть!». Покажите питомцу кнопку, вы можете поставить лапу собаки на кнопку и после того, как раздастся звук, поощрить ее. Затем после того, как питомец усвоит, что его поощряют за нажатие на клавишу, вместо лакомства, начинайте играть с собакой. Вы можете взять мяч, когда собака им заинтересуется, предложите нажать на кнопку и только после этого начинайте играть.

Если вы постоянно будете использовать эту кнопку перед тем, как начать играть с собакой, питомец скорее всего запомнит связь: нажать на кнопку, получить игру.

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Ярилин день 1 марта: почему в этот день нельзя стричь ногти и оставаться в одиночестве, народные приметы
28 февраля 2025, 12:06

Фото: istockphoto / bruev

С приходом весны во многих культурах отмечаются значимые события. На Руси 1 марта праздновали Ярилин день — древний славянский праздник, посвящённый солнцу, теплу и плодородию. Это был символ пробуждения природы и начала нового цикла жизни. О традициях этого дня и о том, что можно и нельзя делать 1 марта, расскажет «Радио 1».

История праздника


Ярилин день своими корнями уходит в далёкое прошлое, когда восточные славяне поклонялись богам природы. Ярило почитался как молодое, светловолосое божество, чья сила возрастала к лету. Его связывали с солнечной энергией, плодородием и жизненной силой.

Празднования в честь Ярилы устраивались 1 марта и 1 июля. В эти дни люди отмечали переходные моменты в природе: начало весны и разгар лета. Верили, что Ярило несёт земле тепло, дарит людям здоровье, а урожаю — изобилие.

После крещения Руси в 988 году культ языческих богов стал угасать, однако многие традиции сохранились и адаптировались к новой религии.

Обряды и традиции Ярилина дня


Ранее 1 марта совпадало с празднованием Нового года. Этот день сопровождался весёлыми гуляниями, песнями, танцами и обрядами, связанными с будущим урожаем. Работать в Ярилин день считалось неуместным, но обращение к божеству с просьбами о плодородии было важным ритуалом.

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Одним из главных обрядов было избрание юноши или девушки в образе Ярилы. Им надевали венок из полевых цветов, вручали колосья пшеницы, усаживали на белого коня и отправляли по полям. Считалось, что там, где прошёл «Ярилин конь», земля даст богатый урожай.

Ярмарки и состязания также были неотъемлемой частью праздника. Молодёжь участвовала в кулачных боях, демонстрируя силу и ловкость. Вечером разжигали большие костры, вокруг которых водили хороводы. Считалось, что огонь очищает и защищает от бед.

Незамужние девушки в этот день гадали на суженого: пускали венки по воде, наблюдая, в какую сторону они уплывут. Если венок тонул, это предвещало отсутствие свадьбы в ближайшем году.

Повитухи собирали снег, топили его и умывались талой водой, чтобы облегчить будущие роды. Такой водой также умывались беременные женщини.

Что нельзя делать 1 марта


В Ярилин день существовали и запреты:

  • нельзя заниматься рукоделием, иначе можно «запутать» свою судьбу;
  • следовало избегать ссор и сплетен, чтобы не привлекать негатив в свою жизнь;
  • не рекомендовалось предаваться воспоминаниям о прошлом, особенно о плохом. Считалось, что важно оставить старое позади и с открытым сердцем встречать перемены;
  • не стоило оставаться дома в одиночестве. Провести день следовало на свежем воздухе, чтобы зарядиться весенней энергией;
  • после заката запрещалось стричь ногти — это могло принести несчастье.
Кроме того, 1 марта было принято весело проводить время, встречаться с друзьями и родственниками, ходить в гости. Многие играли свадьбы, веря, что такой брак будет счастливым и крепким.

Для восстановления сил и укрепления здоровья люди отправлялись в баню, пили травяные отвары и угощались мёдом. Также день считался подходящим для отказа от вредных привычек — давая обещание солнцу, человек обретал силу воли.

Фото: istockphoto / Iuliia Zavalishina

Сны, увиденные в ночь на 1 марта, считались вещими.

Народные приметы о погоде


По погоде в Ярилин день предсказывали весну и лето:

  • ясное и тёплое утро — к мягкой и солнечной весне;
  • южный ветер — к дождливому лету, северный — к холодному;
  • карканье ворон — к похолоданию;
  • оттепель в первый день весны — к будущим заморозкам;
  • густой туман предвещал ненастное лето;
  • быстро плывущие высокие облака указывали на хорошую погоду в ближайшие дни.
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Скончался главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев
SHOT: главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев умер при операции
28 февраля 2025, 11:26

Фото: istockphoto/Diy13

На 73-м году жизни от остановки сердца во время операции скончался главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев. Как пишет SHOT, пациенту проводили операцию на коленном суставе. Конструктор попал в одну из московских больниц накануне.
«Буквально через несколько минут после начала хирургического вмешательства сердце мужчины не выдержало, он умер на операционном столе», — сказано в публикации.

Рахимбаев возглавлял конструкторское бюро с начала 90-х. Мужчина курировал разработки самолетов Як-40, Як-42 и лично работал над интерьером и пассажирским оборудованием судна МС-21.

Перед этим стало известно, что на 89-м году жизни умер десятый мировой чемпион по шахматам Борис Спасский.

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#мир
#россия
#смерть
#самолёты
#разработки
#новости
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Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл неожиданный феномен Владимира Жириновского
Экстрасенс Рзаев: Жириновского нельзя называть провидцем
28 февраля 2025, 11:20

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

Не секрет, что политика Владимира Жириновского называют провидцем, ведь он не раз делал громкие заявления о будущем России и мира. Он предсказал политические события. Однако можно ли подобные пророчества связывать с экстрасенсорными способностями Жириновского?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что Жириновского назвать провидцем нельзя.

«Жирновский точно предсказывал много разных событий — с годами и датами. Но я не могу сказать, что провидец, потому что его предсказания были связаны только с политическими событиями. Если бы он еще предсказал смерти знаменитостей, катаклизмы и далее — то да. Его сравнивают с Вангой, но это не так — у него была своя чуйка, знание, образование», — сказал экстрасенс.
Зираддин Рзаев (фото: телеграмм-канал @ziraddinrzaev)

По его словам, предсказания Владимира Жириновская оказались пророческими благодаря уникальной совместимости интуиции и образования.

«Феномен Жирновского заключается в том, что он образованный, к тому же у него есть интуиция, но это не ясновидение», — поделился Рзаев.

Он добавил, что если 7 прогнозов из 10 сбывается, то это можно назвать экстрасенсорикой.

«Если бы было несколько предсказаний из разных сфер, и они сбылись, то я бы сказал, что человек обладает даром», — заключил финалист «Битвы экстрасенсов».

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Диетолог назвал неожиданную опасность самого диетического фрукта
Диетолог Бобровский: киви может вызывать повышенную кислотность и проблемы с ЖКТ
28 февраля 2025, 10:15

Фото: istockphoto/Ludmila Kapustkina

Среди фруктов киви является одним из самых богатых витаминами и полифенолами и обладает сильным антиоксидантным действием. Но так ли он полезен на самом деле, или все-таки имеются нюансы в употреблении?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что киви может быть опасен при бездумном и избыточном употреблении.

«Во-первых, это аллергия. И тут, к сожалению, даже небольшого кусочка киви достаточно, чтобы почувствовать себя не очень хорошо. Во-вторых, нужно помнить, что киви — это продукт, который вызывает повышенную кислотность. Если у вас проблемы с пищеварением или гастрит, то следует быть осторожным. В-третьих, проблемы с зубной эмалью, которую кислота может повредить», — объяснил эксперт.

Также, по его словам, избыточное потребление клетчатки может вызвать дискомфорт со стороны пищеварения.
«Этот полезнейший продукт можно употреблять примерно в количестве двух-трех штук в день, и тогда вы точно будете получать пользу», — пояснил Бобровский.

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#фрукты
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Синоптик Вильфанд предупредил об избытке осадков в трех округах России
Вильфанд: избыток осадков ожидается на Урале, в Сибири и Северо-Западном округе
28 февраля 2025, 08:51

Фото: iStock/WDnet

В марте ожидается избыток осадков на Урале, в Сибири и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Синоптик подчеркнул, что данная ситуация затронет и тихоокеанское побережье страны, куда входят Магаданская и Амурская области, Хабаровский и Приморский край, а также Сахалин. Дефицит осадков, по словам Вильфанда, ожидается на самом юге Якутии, Чукотке, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.

Ранее россиянам рассказали, когда в Москву придет весна. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Синоптик рассказал москвичам о погоде на 8 марта

В ряде регионов России предсказали температуру ниже нормы в марте
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