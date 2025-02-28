Кинологи рассказали, как научить собаку человеческим сигналам

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Наверняка каждый владелец собаки хотя бы раз в жизни задумывался о том, как было бы здорово, если бы питомец мог разговаривать. Но собаки говорить не умеют, даже если попытаться их обучить человеческой речи. Однако научить питомца «разговаривать» с вами можно попытаться с помощью специальных звуковых кнопок.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что научить собаку сообщать о своих желаниях возможно.
Создатели игрушки уверены, что с помощью голосовых кнопок можно формировать позитивные привычки и улучшать взаимопонимание с питомцем. Хозяин может как давать собаке команду с помощью кнопки, так и получать просьбу от питомца. Кнопки помогают развивать умственную активность животного.
Если вы постоянно будете использовать эту кнопку перед тем, как начать играть с собакой, питомец скорее всего запомнит связь: нажать на кнопку, получить игру.
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«Для этого придумали специальные голосовые кнопки, при нажатии на которые воспроизводится то или иное слово, обозначающее знакомое собаке действие. Их изобретатели уверяют, что, если приучить собаку к тому, что после нажатия на клавишу "Гулять", ее будут выводить гулять, она это запомнит и каждый раз, когда ей нужно будет выйти на улицу, она будет нажимать на нужную кнопку», — пояснил он.
Что представляют собой звуковые кнопкиКнопки для собак — это интерактивная игрушка, с помощью которой можно дрессировать собаку. Продаются наборы отдельных кнопок или целая панель с различными кнопками. На каждую из кнопок можно записать любое слово, например, «Гулять», «Есть», «Играть», и это слово будет воспроизводиться при нажатии на кнопку.
Создатели игрушки уверены, что с помощью голосовых кнопок можно формировать позитивные привычки и улучшать взаимопонимание с питомцем. Хозяин может как давать собаке команду с помощью кнопки, так и получать просьбу от питомца. Кнопки помогают развивать умственную активность животного.
Как научить собаку «говорить»Идея обучения довольно проста. Например, вы хотите, чтобы с помощью кнопки собака сообщала, что хочет играть. Запишите на одну из кнопок фразу или слово, которое будет ассоциироваться у вас с этим действием: например, «Хочу играть!». Покажите питомцу кнопку, вы можете поставить лапу собаки на кнопку и после того, как раздастся звук, поощрить ее. Затем после того, как питомец усвоит, что его поощряют за нажатие на клавишу, вместо лакомства, начинайте играть с собакой. Вы можете взять мяч, когда собака им заинтересуется, предложите нажать на кнопку и только после этого начинайте играть.
Если вы постоянно будете использовать эту кнопку перед тем, как начать играть с собакой, питомец скорее всего запомнит связь: нажать на кнопку, получить игру.
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Анастасия Панченко