Кинологи рассказали, как помочь собаке, если она пострадала из-за догхантеров

Жители Люберец сообщили, что в городе начали орудовать догхантеры. Они раскидывают отравленные сосиски, рядом с ними уже были найдены трупы лис.
О том, как помочь собаке, ставшей жертвой догхантера, в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Случаи обнаружения отравленных приманок в парках, около жилых домов и на выгульных площадках, к сожалению, не редкость. Жертвами догхантеров становятся не только бездомные и приютские собаки, но и домашние любимцы, которые гуляют вместе со своим хозяином. Если питомец отравился, важно немедленно оказать ему помощь.
По словам Голубева, домашний пес может отравиться если подберет иди даже просто понюхает отравленную приманку.
На то, что собака отравилась укажут следующие симптомы: шаткая походка, дрожь, затем может начаться рвота, пена из пасти, потеря координации и судороги. В этом случае следует немедленно обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Для оказания первой помощь у владельца питомца есть не более 30 минут. Любое промедление может привести к летальному исходу.
Если путь до ветеринарной клиники займет больше 30 минут, питомцу следует немедленно оказать первую помощь. Для этого необходимо:
Помимо того, чтобы обучить питомца командам «Фу!», «Дай!» и «Нельзя!», владельцу собаки необходимо быть внимательным и бдительным на прогулке. Если питомец еще не знает или плохо выполняет запрещающие команды, лучше всего выгуливать его в наморднике. Кинологи рекомендуют внимательно следить за передвижениями любимца, не позволять подбирать предметы с земли или облизывать их.
Также следует исключить из маршрута прогулок участки вблизи свалок, за гаражами, места скопления бездомных собак. Питомца нотпускать без поводка в незнакомых местах. У человека всегда должна быть возможность вовремя отобрать приманку, если собака все-таки ее подобрала.
Кроме того, важно обучить питомца не брать угощения у чужих людей. Однако важно помнить, что дрессировка не гарантирует безопасности любимца на улице. Специалисты также призывают обращаться в полицию в случае обнаружения странных предметов в виде разбросанных кусков пищи с таблетками, сухих порошков и т.д
Также рекомендовано избегать прогулок в этих местах, а если все же этого сделать не удалось, то нужно держать собаку на поводке и не позволять питомцу обнюхивать предметы.
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Случаи обнаружения отравленных приманок в парках, около жилых домов и на выгульных площадках, к сожалению, не редкость. Жертвами догхантеров становятся не только бездомные и приютские собаки, но и домашние любимцы, которые гуляют вместе со своим хозяином. Если питомец отравился, важно немедленно оказать ему помощь.
По словам Голубева, домашний пес может отравиться если подберет иди даже просто понюхает отравленную приманку.
«В этом случае только грамотные и оперативные действия хозяина могут спасти собаке жизнь. Без экстренной помощи гибель питомца неизбежна. При подозрении, что собака отравилась на улице, нужно незамедлительно обращаться за помощью в ветеринарную клинику», – рекомендует президент Российской кинологической федерации.
Первая помощь
На то, что собака отравилась укажут следующие симптомы: шаткая походка, дрожь, затем может начаться рвота, пена из пасти, потеря координации и судороги. В этом случае следует немедленно обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Для оказания первой помощь у владельца питомца есть не более 30 минут. Любое промедление может привести к летальному исходу.
Если путь до ветеринарной клиники займет больше 30 минут, питомцу следует немедленно оказать первую помощь. Для этого необходимо:
- постараться вызвать у питомца рвоту, влив ему в глотку кипяченую воду (лучше с помощью шприца или клизмы), также можно взять 3% раствор перекиси водорода, развести его в пропорции 1:1 с водой и выпаивать животное (1 столовая ложка на 3 кг массы тела);
- дать абсорбенты (энтеросгель, активированный уголь, сорбекс, энтеросорб, смекта);
- сделать собаке очистительную клизму или дать слабительный раствор сульфата натрия либо сульфата магния (1 ст. ложка на стакан воды);
- дать обильное питьё.
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Как предотвратить трагедию
Помимо того, чтобы обучить питомца командам «Фу!», «Дай!» и «Нельзя!», владельцу собаки необходимо быть внимательным и бдительным на прогулке. Если питомец еще не знает или плохо выполняет запрещающие команды, лучше всего выгуливать его в наморднике. Кинологи рекомендуют внимательно следить за передвижениями любимца, не позволять подбирать предметы с земли или облизывать их.
Также следует исключить из маршрута прогулок участки вблизи свалок, за гаражами, места скопления бездомных собак. Питомца нотпускать без поводка в незнакомых местах. У человека всегда должна быть возможность вовремя отобрать приманку, если собака все-таки ее подобрала.
Кроме того, важно обучить питомца не брать угощения у чужих людей. Однако важно помнить, что дрессировка не гарантирует безопасности любимца на улице. Специалисты также призывают обращаться в полицию в случае обнаружения странных предметов в виде разбросанных кусков пищи с таблетками, сухих порошков и т.д
Также рекомендовано избегать прогулок в этих местах, а если все же этого сделать не удалось, то нужно держать собаку на поводке и не позволять питомцу обнюхивать предметы.
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Анастасия Хохлова