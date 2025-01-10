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Кинологи рассказали, как сделать зимнюю рыбалку с собакой безопасной

Кинолог Голубев: перед зимней рыбалкой с собакой нужно подумать о ее безопасности
Фото: iStock/marigo20

Фото: iStock/marigo20

Любители рыбалки не упустят возможность заняться этим увлечением даже зимой. Многие рыбаки предпочитают брать с собой своих четвероногих друзей, что позволяет совместить отдых на свежем воздухе с общением с питомцем. Однако владельцам собак следует быть особенно внимательными, если они собираются взять своего любимца на зимнюю рыбалку.


В беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о правилах, которые помогут избежать неприятных ситуаций.

«Если вы обладатель активного пса, важно учесть его характер и взвесить все «за» и «против», прежде, чем взять его с собой на рыбалку. Помимо опасности получить переохлаждение, провалиться под лед, собака может легко запутаться в леске, схватить пойманную рыбу вместе с крючком или погнаться за уткой. Помните о безопасности любимца, когда продумываете совместный досуг», — советует эксперт.

Убедитесь, что собаке будет тепло


Кинолог также отметил, что утепляя себя, не нужно забывать о своем любимце. Долгое нахождение на открытом воздухе в минусовую температуру чревато переохлаждением или обморожением. Обязательно наденьте на собаку теплый комбинезон и обувь. Это защитит любимца от ветра и воздействия низких температур. Чаще всего обморожению подвергаются периферические участки тела: лапы и пальцы, молочные железы, мошонка, уши.

При обморожении на этих участках снижается или полностью отсутствует чувствительность, кожа меняет цвет сначала на бледный, а затем темнеет, могут появиться пузыри. Поэтому время от времени следите за состоянием собаки и, если вы подозреваете, что она замерзла, обеспечьте ей теплое укрытие или отвезите домой.

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Кинолог рассказал, как уберечь лапы питомца зимой от порезов и реагентов

Не кормите сырой рыбой


Сырая рыба может стать причиной глистной инвазии у собаки. Поэтому не стоит угощать питомца только что пойманной добычей. Кроме того, помните, что некоторые сорта рыбы (например, минтай, пикша) содержат триметиламиноксид, он не дает организму усваивать железо. Лучше не давать эту рыбу собаке. Также, помните, что слишком жирная рыба может стать причиной проблем с поджелудочной железой, у питомца может начаться рвота и появиться проблемы с ЖКТ. Возьмите с собой специальные лакомства, которыми можно угостить питомца, а рыбу оставьте для приготовления собственных блюд.

Берегите от травм


Если вы отпускаете побегать питомца по льду, вы подвергаете животное опасности. Питомец может провалиться под лед, а выбраться самостоятельно из ледяной воды, скорее всего, не сможет. Вам придется рисковать собственной жизнью, чтобы спасти любимца. Кроме того, прогулки по льду травмоопасны для собак. Чаще всего повреждается пятый палец. Также питомец может получить вывих или порез. Из-за холода снижается чувствительность лап, питомец может просто не заметить, что он наступил на что-то острое. Обнаружить порез вы сможете только дома в тепле, когда откроется кровотечение.

Идея провести выходной с собакой на рыбалке – отличный вариант совместного досуга, если хозяин максимально позаботится о безопасности любимца. Тогда вы сможете получить удовольствие вдоволь порыбачив, а питомец насладится обществом хозяина и прогулкой на свежем воздухе.

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Риелтор раскрыла, стоит ли ожидать роста цен на жилье в 2025 году
Риелтор Гизатова: роста цен на жилье в 2025 году не будет из-за низкого спроса
10 января 2025, 13:11

Фото: iStock/simpson33

Роста цен на недвижимость в 2025 году ожидать не стоит из-за низкого спроса. Об этом заявила член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. По ее мнению, вместе с тем не будет и снижения цен или массовых распродаж.
«Роста стоимости недвижимости ждать не стоит, потому что спрос будет достаточно слабый. Но снижения цен и массовых распродаж, я считаю, тоже не будет. Сдерживающим фактором послужит увеличивающаяся себестоимость квартир. То есть инфляция также отражается на себестоимости квадратного метра», — пояснила эксперт в беседе с «Татар-информом».
Гизатова также напомнила, что в 2025 году вступит в силу закон, запрещающий дарение квартиры без нотариального удостоверения. Вместе с этим вырастет размер госпошлин для всех видов сделок с недвижимостью.

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В Подмосковье в дни новогодних каникул водители сбили трёх лосей и кабана
10 января 2025, 13:10

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Кабан и три лося погибли на автодорогах Московской области во время новогодних каникул, водители сбивших их машин, а также находившиеся там пассажиры не пострадали, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«ДТП, приведшие к гибели диких животных, произошли в Талдомском, Раменском, Егорьевском и Богородском округах. Водители и пассажиры не пострадали. Виновным в авариях предстоит выплатить крупные штрафы», — отметил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Он также добавил, что ещё два животных погибли на перегоне между станциями Заря и Купавна Курского направления: в тёмное время суток поезд сбил лосиху с лосёнком, переходивших ж/д пути.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что водитель, сбивший лося на автодороге, должен будет заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Штраф за сбитого кабана составляет 30 тысяч рублей.

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#подмосковье
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В Подмосковье за полгода модернизируют около 900 контейнерных площадок
10 января 2025, 12:09

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Второй этап программы по модернизации контейнерных площадок стартует в Московской области, в рамках этого этапа к июлю планируется переобустроить около 900 пунктов сбора бытовых отходов в 45 подмосковных округах, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В список на модернизацию вносятся те площадки, на которых чаще фиксируется перенакопление мусора.

«Основная задача модернизации — расширение инфраструктуры сбора твердых коммунальных отходов. Больше всего контейнерных площадок будет обновлено в Домодедово, Красногорске, Подольске и Истре», — отметил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
В рамках модернизации контейнерные площадки оборудуют плотными металлическими стенами и крышей, кроме того, там будут установлены дополнительные баки, а также бункеры для крупногабаритных отходов.

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«Почта России» выпустила марку в честь 200-летия жостовской росписи
10 января 2025, 11:13

Фото: пресс-служба Почты России

Марку, посвящённые 200-летию народного промысла по росписи металлических подносов, возникшего в деревне Жостово Московской области, выпустила «Почта России», сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Жостовская роспись подносов появилась в 1825 году. Как правило, жостовская роспись представляет собой цветочные композиции на чёрном фоне. На марке изображены основные предметы жостовского народного промысла: поднос, а также самовар и подстаканник, а на полях — элементы росписи», — говорится в сообщении.
Тираж юбилейной марки составляет 180 тысяч экземпляров, номинал — 22 рубля. Выпущены также конверты первого дня. Кроме того, «Почта России» изготовила штемпели специального гашения для подмосковного посёлка Жостово, для Москвы и для Санкт-Петербурга. Поставить этот штемпель можно сегодня, 10 января, в центральном почтовом отделении Москвы на Мясницкой и в отделении в посёлке Жостово (дом №60).

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#подмосковье
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Обрезание Господне 2025: приметы, значение и традиции христианского праздника
10 января 2025, 11:06

Фото: iStock/artplus

Каждый год христиане празднуют Обрезание Господне 14 января по новому стилю (1 января — по-старому). Этот праздник является фиксированным, и его дата остается неизменной независимо от года или других церковных событий. Он отмечается на восьмой день после Рождества Христова, что подчеркивает его тесную связь с рождением Спасителя. Подробнее о церковном торжестве расскажет «Радио 1».

История праздника Обрезание Господне


История праздника уходит корнями в Ветхий Завет, где обрезание было знаком завета между Богом и Авраамом. Сам Господь говорил с праведным Авраамом, когда ему исполнилось 99 лет, а его супруге Саре – 90. Господь предсказал Аврааму, что у него будет столько потомков, сколько звезд на небе, и именно его роду Он решил оказать особую поддержку. В знак этого Господь изменил имена Авраама и Сары на Авраама и Сарру. Он повелел Аврааму учредить обряд обрезания как символ их завета.

Все желающие стать частью богоизбранного народа должны были проходить обрезание. Этот обряд следовало совершать на восьмой день после рождения всех мальчиков. Авраам принял это условие и установил обязательное обрезание для всех мужчин своего рода. Иисус Христос, будучи потомком Авраама и Сарры, также прошел обряд обрезания на восьмой день, как и все израильские мальчики.

Смысл праздника Обрезание Господне


Смысл праздника заключается в том, что он символизирует исполнение пророчеств и законов, а также подчеркивает человеческую природу Иисуса Христа. Обрезание является знаком Его смирения и готовности следовать Божьему закону. Это событие также служит напоминанием о необходимости духовного очищения и обновления.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Как празднуют Обрезание Господне


Празднование Обрезания Господня включает в себя специальные богослужения в церквях, где верующие собираются для молитвы и прославления Бога. В этот день часто читаются соответствующие евангельские чтения, а также проводятся литургии. Многие православные христиане начинают новый год с посещения церкви, чтобы получить благословение на предстоящий год.

Традиции на Обрезание Господне


Среди традиций на Обрезание Господне — приготовление особых блюд, таких как пироги и сладости, которые символизируют радость от праздника. В некоторых регионах принято устраивать семейные встречи и обмениваться подарками. Также важно уделять время молитве и размышлениям о смысле праздника.

Как связаны обрезание и крещение


Обрезание и крещение связаны тем, что оба являются знаками завета с Богом. Обрезание — это физический знак, тогда как крещение представляет собой духовное очищение и новый завет с Богом через Иисуса Христа. В христианстве крещение заменяет обрезание как знак принадлежности к Божьему народу.
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Почему православные празднуют Обрезание Господне


Православные христиане празднуют Обрезание Господне, чтобы почтить событие, которое является важным этапом в жизни Спасителя. Этот праздник напоминает о том, что Христос пришел исполнить закон и стать примером для всех верующих. Он также служит поводом для размышлений о духовном значении обрезания как символа очищения.


Что можно и нельзя делать на Обрезание Господне


На Обрезание Господне рекомендуется уделить время молитве, посещению церкви и общению с близкими. Важно избегать тяжелой физической работы и конфликтов. Также стоит помнить о необходимости проявления доброты и заботы о других в этот праздничный день.

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Семейная ипотека в 2025 году: как оформить, кому доступна льготная программа
10 января 2025, 11:05

Фото: iStock/SewcreamStudio

В 2025 году программа семейной ипотеки претерпела изменения: благодаря отмене лимитов на выдачу кредитов и сохранению льготной процентной ставки российские семьи могут приобрести жильё на выгодных условиях.
О том, как оформить семейную ипотеку, какие документы необходимо собрать, кто может её получить, читайте в материале «Радио 1».


Что такое семейная ипотека?



Семейная ипотека — это государственная программа поддержки семей с детьми, позволяющая купить недвижимость на льготных условиях, программу продлили до 2030 года. В 2025 году процентная ставка составляет 6%, она намного ниже рыночной, рассчитана на весь срок кредита.

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области могут предоставить максимальную сумму кредита в размере 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн рублей.

Первоначальный взнос — от 20% стоимости жилья, возможно использование материнского капитала.


Кто может рассчитывать на семейную ипотеку?


В 2025 году получить семейную ипотеку могут:
  • семьи с одним ребёнком, которому ещё не исполнилось 6 лет;
  • семьи с двумя или более детьми любого возраста;
  • родители, воспитывающие ребёнка-инвалида;
  • многодетные семьи, которые проживают в регионах с низким уровнем строительства или живут в сельской местности с населением до 50 000 человек;
  • семьи, в которых детей воспитывает один родитель;
  • граждане, заключившие повторный брак, чьи дети рождены как в текущем, так и в предыдущем браке.

Фото: iStock/Prostock-Studio

Какие документы потребуются для оформления семейной ипотеки?


Для оформления семейной ипотеки заёмщику нужно подготовить стандартный пакет документов, а именно:
  • паспорт гражданина РФ;
  • СНИЛС;
  • свидетельство о браке (или его расторжении);
  • свидетельства о рождении детей;
  • сертификат на материнский капитал (если используется для первоначального взноса или погашения долга);
  • документы, подтверждающие доходы (справка 2-НДФЛ, справка о доходах через «Госуслуги» или справка с места работы);
  • трудовая книжка или её электронный вариант;
  • военный билет (для мужчин призывного возраста):
  • заявление на оформление кредита.

Какую недвижимость можно приобрести в рамках программы семейной ипотеки?



В 2025 году список недвижимости, которую можно купить по льготной программе, расширился. Семьи могут купить:
  • новостройки (квартиры в готовых домах у застройщика, в строящихся домах, в последнем случае нужно будет заключить договор об участии в долевом строительстве);
  • частные дома (дома, построенные застройщиком, дома, возводимые на собственном земельном участке с использованием подрядных организаций (договор подряда, должен быть открыт эскроу-счёт));
  • вторичное жильё: квартиры и дома в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа.
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Возможно, программа коснётся вторичного рынка жилья в регионах с низким объёмом строительства, пока Минфин и Минстрой не утвердили соответствующие критерии.


Как получить семейную ипотеку?



Первый шаг, который должна предпринять семья, — проверить, может ли она рассчитывать на льготу. После необходимо выбрать банк. В 2025 год семейную ипотеку предоставляют Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, ПСБ и другие. Стоит обратиться в несколько банков, чтобы сравнить условия. Затем нужно собрать документы, некоторые банки принимают документы онлайн — через свои приложения или сайты.

Заявку на получение ипотеки можно подать лично в офисе банка, либо заполнить онлайн-форму на сайте банка, либо отправить заявку через портал «Госуслуги».

Рассматривают заявку от 5 до 10 рабочих дней, в некоторых случаях банк может запросить дополнительные документы.

После одобрения заявки необходимо заключить договор с банком и продавцом недвижимости. Средства перечисляются на счёт продавца, а жильё переходит в собственность заёмщика.


Возможно ли рефинансировать семейную ипотеку?



Рефинансирование семейной ипотеки возможно, если кредит был взят у застройщика, жильё находится в Дальневосточном федеральном округе, дети в семье родились в период с 2019 по 2024 год.

Производить рефинансирование стоит в том случае, если ставка по текущему кредиту значительно выше 6%.


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В Пушкине построят котельную для физкультурно-спортивного комплекса
10 января 2025, 10:31

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную мощностью более 2 МВт построят в городе Пушкино для нужд местного физкультурно-спортивного комплекса, подряд на строительство выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить для физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино» блочно-модульную котельную мощностью 2,039 МВт по адресу: ул. 50 лет Комсомола, дом №26, а также поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации котельной», — говорится в сообщении.
Строительство планируется завершить в текущем году.

Начальная цена лота составляет 51 миллион 974 тысячи 449 рублей 8 копеек, заявки принимаются до 22 января.

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#строительство
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В ЖК «Римский» Ленинского округа построили дом на 1787 квартир с паркингом
10 января 2025, 10:10

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Корпус на 1787 квартир с встроенным паркингом на 274 машины, возведённый в жилом комплексе «Римский» на территории Ленинского городского округа, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новый корпус представляет из себя здание переменной этажности — от десяти до 18 этажей. На двух подземных этажах размещено 676 кладовых, а на первом этаже — помещения для коммерческих объектов: магазинов, кафе и пр. Кроме того, там планируется открыть две поликлиники на 100 и 90 посещений за смену. Общая площадь корпуса составляет более 3,1 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый корпус с паркингом является последним в очереди строительства жилого комплекса, с его вводом в эксплуатацию девелопер завершил возведение ЖК «Римский».

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Загруженность дорог Подмосковья утром 10 января составила три балла
10 января 2025, 09:41

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

На три балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог Московской области утром в пятницу, 10 января, при этом на десяти шоссе наблюдаются сложности с проездом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные заторы отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало свыше 865 тысяч машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе также отметили, что сегодня возможна гололедица, и призвали водителей быть предельно внимательными, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.

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