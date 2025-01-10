Кинологи рассказали, как сделать зимнюю рыбалку с собакой безопасной

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Любители рыбалки не упустят возможность заняться этим увлечением даже зимой. Многие рыбаки предпочитают брать с собой своих четвероногих друзей, что позволяет совместить отдых на свежем воздухе с общением с питомцем. Однако владельцам собак следует быть особенно внимательными, если они собираются взять своего любимца на зимнюю рыбалку.
В беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о правилах, которые помогут избежать неприятных ситуаций.
«Если вы обладатель активного пса, важно учесть его характер и взвесить все «за» и «против», прежде, чем взять его с собой на рыбалку. Помимо опасности получить переохлаждение, провалиться под лед, собака может легко запутаться в леске, схватить пойманную рыбу вместе с крючком или погнаться за уткой. Помните о безопасности любимца, когда продумываете совместный досуг», — советует эксперт.
Убедитесь, что собаке будет тепло
Кинолог также отметил, что утепляя себя, не нужно забывать о своем любимце. Долгое нахождение на открытом воздухе в минусовую температуру чревато переохлаждением или обморожением. Обязательно наденьте на собаку теплый комбинезон и обувь. Это защитит любимца от ветра и воздействия низких температур. Чаще всего обморожению подвергаются периферические участки тела: лапы и пальцы, молочные железы, мошонка, уши.
При обморожении на этих участках снижается или полностью отсутствует чувствительность, кожа меняет цвет сначала на бледный, а затем темнеет, могут появиться пузыри. Поэтому время от времени следите за состоянием собаки и, если вы подозреваете, что она замерзла, обеспечьте ей теплое укрытие или отвезите домой.
Кинолог рассказал, как уберечь лапы питомца зимой от порезов и реагентов
Не кормите сырой рыбой
Сырая рыба может стать причиной глистной инвазии у собаки. Поэтому не стоит угощать питомца только что пойманной добычей. Кроме того, помните, что некоторые сорта рыбы (например, минтай, пикша) содержат триметиламиноксид, он не дает организму усваивать железо. Лучше не давать эту рыбу собаке. Также, помните, что слишком жирная рыба может стать причиной проблем с поджелудочной железой, у питомца может начаться рвота и появиться проблемы с ЖКТ. Возьмите с собой специальные лакомства, которыми можно угостить питомца, а рыбу оставьте для приготовления собственных блюд.
Берегите от травм
Если вы отпускаете побегать питомца по льду, вы подвергаете животное опасности. Питомец может провалиться под лед, а выбраться самостоятельно из ледяной воды, скорее всего, не сможет. Вам придется рисковать собственной жизнью, чтобы спасти любимца. Кроме того, прогулки по льду травмоопасны для собак. Чаще всего повреждается пятый палец. Также питомец может получить вывих или порез. Из-за холода снижается чувствительность лап, питомец может просто не заметить, что он наступил на что-то острое. Обнаружить порез вы сможете только дома в тепле, когда откроется кровотечение.
Идея провести выходной с собакой на рыбалке – отличный вариант совместного досуга, если хозяин максимально позаботится о безопасности любимца. Тогда вы сможете получить удовольствие вдоволь порыбачив, а питомец насладится обществом хозяина и прогулкой на свежем воздухе.
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