На Рузском водохранилище спасли двух овчарок, провалившихся под лёд

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Две овчарки сбежали от хозяина, выбежали на лёд Рузского водохранилища в Волоколамском округе и провалились под воды, на выручку собакам пришли подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О собаках, попавших в беду, сообщили в Службу-112 очевидцы. Одна собака плавала в полынье, пытаясь выбраться. Вторую, которая была ближе к берегу, придавило льдиной, так что она не могла двигаться», — говорится в сообщении.К прибытию спасателей обе овчарки почти полностью обессилили. Первым делом спасатели вытащили собаку, зажатую льдом. А для того, чтобы вытащить собаку из полыньи, было решено использовать пожарную лестницу. Её протянули овчарке, и собака сумела сама выбраться на поверхность.
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Лев Каштанов